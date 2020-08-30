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Новости Политика Украины
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Роттердам+ (164) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) должно объяснить причины почти 4-летних спекуляций вокруг дела "Роттердам+", а не перекладывать вину за провал расследования на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"На днях САП закрыла дело в отношении "Роттердам+", потому что от НАБУ не было доказательств. Убытки, о которых так громко заявлялось, так и не доказали. Почти 4 года спекуляций, после которых очень трудно объяснить обществу кто ошибался, кто врал. Вместо объяснений имеем перекладывание ответственности на САП и СБУ, что является комфортной тактикой по любому проваленному следователями делу", - заявила народный депутат.

Она добавила, что НАБУ должно отчитаться о проваленном деле в том числе и перед президентом.

В то же время Буймистер надеется, что ситуация вокруг решения Конституционного суда относительно полномочий директора НАБУ будет решена цивилизованно и не нанесет Украине репутационный ущерб.

Читайте также: Решение о закрытии дела "Роттердам+" поставило точку в многолетних манипуляциях, - ДТЭК

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". Кроме того ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков. Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозируемой оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
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Топ комментарии
+35
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7759"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6580
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30.08.2020 11:59
+30
забавно) слуга урода, пролезшая в Раду на волне хайпа по Роттердам+, требует расследовать как так вышло "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6931
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30.08.2020 12:00
+29
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6837"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9568
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30.08.2020 12:10
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зелебобики - шобло обоср@нтов "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5485
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30.08.2020 11:59 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6236
зебіли тупо не розуміють що то не"справу правалілі" а в справі НЕМА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
коротше = ЗЕЛЕНА ТУПОРИЛА БРЕХНЯ С К Р І З Ь "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9624
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30.08.2020 12:49 Ответить
Так дело было начато при попареднике.
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30.08.2020 18:47 Ответить
А когда зеленое стадо у Пороха будет просить прощения за вылитую грязь и вранье?
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30.08.2020 14:09 Ответить
ніколи, бо Порошенко вкрав їхній мозок, а не обрізані в цій країні- це трудовий та обслуговуючий клас пролетаріату. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6232
Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Джерело: https://censor.net/ua/n3216600
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30.08.2020 14:55 Ответить
За что, если "Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года."?! "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9473
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30.08.2020 18:49 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7759"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6580
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30.08.2020 11:59 Ответить
Почему все так удивляются, что вiслюк оманский всех ******? Об этом всех предупреждали еще в начале 19-го года перед выборами, прямо по пунктам и с разъяснением почему именно так будет. А теперь народ хлопает себя ладошами по бёдрам, бровки домиком и кудахчет "шо ж такое? как же ж так?.." "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5987 "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6578
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30.08.2020 12:03 Ответить
я бы поменял слово НАВРАЛ........ НА....... НАС...Л.... (идиома)
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30.08.2020 13:23 Ответить
забавно) слуга урода, пролезшая в Раду на волне хайпа по Роттердам+, требует расследовать как так вышло "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6931
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30.08.2020 12:00 Ответить
"Вовремя предать, это не предать, это предвидеть".
Хоча ці слуги, як і більшість наріду, самі свято вірили в кацапські фейки. "Свинарчуки", "ротердам", офшори, ... . Кишенькові ж журнашлюхи, на коломойсько- пінчуківсько- ахметовсько- мертвечуківських телеканалах брехати "НЕ" будуть. Та ні в жисть.
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30.08.2020 12:17 Ответить
В мене є теорія згідно якої в "свинарчуків" не вірили, ні ті хто звинувачував, ні ті кого звинувачували. Просто бидлу заскучавшому за лизанням кацапських срак запропонували зручний мотив для здійснення мрії. Такий собі камуфляж для совісті)
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30.08.2020 12:24 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 7127
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30.08.2020 12:00 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9373"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4956
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30.08.2020 12:13 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2678"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2378
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30.08.2020 12:01 Ответить
НАБУ скоро будет пинать все ворьё...КС под крылом Вовка,НАБУ удушат в зародыше,для казнокрадов..
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30.08.2020 12:02 Ответить
Зелебобы, шерше ля Порох!!!😁
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30.08.2020 12:03 Ответить
Може, знову пора на стадіон, але вже для звіту? А Порошенко вже спитає...
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30.08.2020 12:05 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 2626
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30.08.2020 12:08 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9024
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30.08.2020 12:05 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 6837"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9568
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30.08.2020 12:10 Ответить
Так они и на "собачьем" лают с "апшипками"...
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30.08.2020 12:23 Ответить
на пройдоху доктора ПИ похож, его брат
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30.08.2020 12:29 Ответить
Вину доказать в Суде надо.А не пиарить свой дебилизм на весь Мир. "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3242
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30.08.2020 12:06 Ответить
Надо пиарить дебилизм зелебобиков многократно и постоянно. Тыкать в рожи 73% этим пиаром непрерывно, чтоб, ****, помнили какое они г@вно и за какое г@вно голосовали.
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30.08.2020 12:10 Ответить
Готовите электорат лдя ОПЗЖ?
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30.08.2020 12:16 Ответить
лохторат жопы всегда готов. Это железобетонные жопы. А обоср@вшихся зеленым поносом лохов надо учить.
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30.08.2020 12:18 Ответить
А цель «обучения» какая? Чьи ряды они пополнят?
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30.08.2020 12:21 Ответить
Это та масса инфантильного ила, которая вообще никакие ряды не пополняет. Максимум, что может быть, его зачерпнут и оно поплывёт в том течении, которое в этот момент будет, и быстро осядет на то днище, откуда оно и приподнялось.
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30.08.2020 12:49 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9217 так то воно так АЛЕ трошечки НЕ ТАК "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4038 73% =ФЕйК лахтинський!!!
За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко",
за"партію"шмарклі голосували ТІ-Жсамі-23%... "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4038
так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 976
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30.08.2020 12:55 Ответить
В любом случае, нужно это выставлять на обозрение всем, чтоб к этому г@вну было презрение не меньшее, чем к х-йлу.
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30.08.2020 12:56 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4299
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30.08.2020 12:07 Ответить
Есть такое понятие юридическое Презумпция невиновности....
Вот к примеру стащил Коломойский 470 ярдов долларов и Суд в США докажет,что именно столько Игорь Валерьевич слямзил бабла у Приватбанка "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 1697Сомневаетесь?
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30.08.2020 12:10 Ответить
Ты это Каддафи расскажи при встрече. "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 5840
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30.08.2020 12:12 Ответить
Сомневаюсь!!! "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 3090
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30.08.2020 12:12 Ответить
Я читаю прессу США и Британии 25 часов в Сутки,в отличие от вас Зелемойских.... "Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4149 стадо идиотов"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 4149
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30.08.2020 12:14 Ответить
Really??
🤣
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30.08.2020 12:26 Ответить
"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 155
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30.08.2020 12:15 Ответить
В Роттердаме ничего не покупали,из Роттердама ничего не везли,но покупку и перевозку включили в себестоимость и красиво завысили тарифы - ну вот совсем тут нет никакого преступления и нет никаких доказательств преступления,просто красавы.
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30.08.2020 12:18 Ответить
А может наоборот - занизили тарифы? Уголь с тех же ахметкинмх шахт при Зеленском существенно подорожал. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5038
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30.08.2020 12:30 Ответить
Уголь не подорожал,ахметка,за взятки,завысил себестоимость - вот и всё.
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30.08.2020 12:41 Ответить
взятки Пороху давал?
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30.08.2020 12:56 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 810
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30.08.2020 12:32 Ответить
Хороший эфир в Ютьюбе выдал Саша Сотник : Слияние рабов ,о братстве Путлера и Минского таракана "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 5722
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30.08.2020 12:18 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7426Посмотрите на эти светлые лица депутатов,одинаковый у всех взгляд,непонятно что эти слуги хотят от народа? Одним словом я такие лица видел в годы совдепии на комсомольской конференции,когда работал в радиоузле. "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9245
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30.08.2020 12:20 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 6986
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30.08.2020 12:25 Ответить
Шариковщина тоже служила народу в 1922 года,когда собирали под ружьем советское быдло "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 9805Первым это увидел Михпил Афанасьевич Булгаков...потому и написал Собачье сердце...в 1924 году всего через 2 года после образования того ДЕРЬМА...
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30.08.2020 12:26 Ответить
Ми нація, яка забула Голодомор.
Ми нація, яка після розстрілу в зеленому коридорі шукаємо винних де завгодно, але не тих хто розстрілював.
Можливо друге є наслідком першого?

Мені інколи дуже сумно і боляче стає від цього всього !!
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30.08.2020 12:28 Ответить
А хто в тому сумніваєтся що Потрох і Ахметов обікрали українців на 19 млрд!!! Возили вугіля з Донбасу через Рашку, а рахували ніби везуть з Ротердаму. А тепер купили експертів з СБУ разом з чортом Бакановим і збитків НЕМАЄ!!!
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30.08.2020 12:30 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 1331
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30.08.2020 12:34 Ответить
В Нибиру и заговор рептилоидов ты тоже веришь?
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30.08.2020 12:40 Ответить
Вугілля з усього світу торгується на біржі ,, і не важливо де воно видобувається , хоч в Африці , хоч в Австралії , хоч в кацапії .Навіть те що видобувається в Україні , і йде на продаж за кордон . Так як і газ , нафта , зерно та інше . Все йде через біржу ...! "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4546 .
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30.08.2020 12:43 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 4535 Это Порох напал на Крым и Дамбасс 1 марта 2014 года на заседании ДурьДумы РАБссии и вместе с Валентиной Матвиенко аплодировал СТОЯ.....,став президентом 7 июня 2014 года прямо после инаугурации напал на Мавзолейных Мудаков....
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30.08.2020 12:35 Ответить
Если бы не Порох,сидели бы сейчас в Дерьме....впрочем вы в нем и сидите...дефицит бюджета приближается к триллиону...Поздравляю...
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30.08.2020 12:37 Ответить
Ссуки народу, які вичавили Холодницького з САП, блокували/фальсифікували всі експертизи, пакостили як могли "своїм в доску" монголомоскотським венедіктовим генпрокувором, викупили проститутаційний КС (щоб той офіційно випорожнився п&здом, що НАБУ в них "не керується" як треба, тому "нелігітимне"), організували замість вРоттердама+ новий дерібан - Амстердам+, зараз будуть "вимагати пояснень"? Ви там вже в дюпель пообдовбулися, що навіть будь-який зв'язок з реальністю загубили? Може вже прийшов час вам "дати пояснень"?
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30.08.2020 12:45 Ответить
Так вроде это от СН надо требовать объяснений насчет многолетних спекуляций.
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30.08.2020 12:46 Ответить
З надбань Зеоманського :
Липовий чорний пояс, липовий краповий берет, липовий диплом юриста, липовий президент !!
Що в нього справжнє?
Треба в Лєнки запитати, може і батько він також липовий ? 🤔
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30.08.2020 12:49 Ответить
мьаденький = копия Богдана
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30.08.2020 12:58 Ответить
Гройсман оставил +150 ярдов профицитьа и 25 тонн долларов золотовалюты....
Зелемойские где баблосы с сентября 2019 года и по сегодня???Корона с Вирусом сожрала?Или Гончарук на Панаму перевел? "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 2523
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30.08.2020 12:51 Ответить
Город золотой, рекомендую
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30.08.2020 12:54 Ответить
А баблосы бюджетные вы Коломойскому втихаря всунули,дабы должок веронуть за избирательную капмпашку Зели...и прочие махинации с недвижимостью за бугром... "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7620 "Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 7620
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30.08.2020 12:59 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 3921"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 65
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30.08.2020 13:04 Ответить
"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +" - Цензор.НЕТ 8466
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30.08.2020 13:08 Ответить
Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус має відповісти за маніпуляції та обман щодо формули "Роттердам+", жодних збитків від якої для держави САП не знайшла. Про це написав народний депутат України, Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "формули "Роттердам+". Збитків не знайшли, законність та економічну обґрунтованість формули підтвердили експертизами. АЛЕ. Як бути з тими, хто навмисне 3,5 роки вводив в оману громадськість, правоохоронні органи, хто цинічно маніпулював інформацією?", - написав Волинець.
Він нагадав, що найбільш активним маніпулятором щодо цієї формули був нинішній голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.
"Герус завдяки маніпуляціям та фейкам сформував себе імідж "головного народного енергетика". На сайті його ручної Асоціації споживачів енергетики й досі крутиться лічильник, за яким "Роттердам+" нібито завдав збитків на 64,866 млрд грн... Іронія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз веде справу якраз щодо збитків для держави через СКАСУВАННЯ формули", - написав Волинець.
На його думку, в нинішній ситуації Андрій Герус має подати у відставку з посади голови парламентського комітету та вибачитись перед громадськістю за обман та маніпуляції стосовно формули "Роттердам+".
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30.08.2020 14:19 Ответить
Олексій Гончаренко
Вчера в 05:16 ·

Тепер офіційно і без емоцій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину.
Понад 3,5 роки з кожного телевізору лунали брехливі звинувачення в корупції, зомбували про мільярди вкрадених у простого народу грошей, а тепер справу просто закрили, бо виявляється від самого початку не було ніякої корупції.
Міф штучно створили, нахабно використали на виборах для дискредитації президента Порошенка, на цих брехливих звинуваченнях дорвалися до влади, а тепер змушено розвели руками.
Будь-яка брехня рано чи пізно випливає на поверхню. І за весь цей обман і тони бруду, які були вилиті на виборах на Порошенка і його політичну команду, ще доведеться понести відповідальність.
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30.08.2020 22:01 Ответить
 
 