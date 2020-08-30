"Слуга народа" требует у НАБУ разъяснений о причинах многолетних спекуляций по делу "Роттердам+"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) должно объяснить причины почти 4-летних спекуляций вокруг дела "Роттердам+", а не перекладывать вину за провал расследования на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) или Службу безопасности Украины (СБУ).
Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"На днях САП закрыла дело в отношении "Роттердам+", потому что от НАБУ не было доказательств. Убытки, о которых так громко заявлялось, так и не доказали. Почти 4 года спекуляций, после которых очень трудно объяснить обществу кто ошибался, кто врал. Вместо объяснений имеем перекладывание ответственности на САП и СБУ, что является комфортной тактикой по любому проваленному следователями делу", - заявила народный депутат.
Она добавила, что НАБУ должно отчитаться о проваленном деле в том числе и перед президентом.
В то же время Буймистер надеется, что ситуация вокруг решения Конституционного суда относительно полномочий директора НАБУ будет решена цивилизованно и не нанесет Украине репутационный ущерб.
Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения убытков.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". Кроме того ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков. Срок предварительного расследования по делу "Роттердам+" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.
Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозируемой оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
зебіли тупо не розуміють що то не"справу правалілі" а в справі НЕМА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ
коротше = ЗЕЛЕНА ТУПОРИЛА БРЕХНЯ С К Р І З Ь
Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Джерело: https://censor.net/ua/n3216600
Хоча ці слуги, як і більшість наріду, самі свято вірили в кацапські фейки. "Свинарчуки", "ротердам", офшори, ... . Кишенькові ж журнашлюхи, на коломойсько- пінчуківсько- ахметовсько- мертвечуківських телеканалах брехати "НЕ" будуть. Та ні в жисть.
За шмарклю голосувало 23%виборців+ 21%"протіфПорошенко",
за"партію"шмарклі голосували ТІ-Жсамі-23%...
так що годі вже повторювати демотіватори вигадані в лахті
Вот к примеру стащил Коломойский 470 ярдов долларов и Суд в США докажет,что именно столько Игорь Валерьевич слямзил бабла у Приватбанка Сомневаетесь?
🤣
Ми нація, яка після розстрілу в зеленому коридорі шукаємо винних де завгодно, але не тих хто розстрілював.
Можливо друге є наслідком першого?
Мені інколи дуже сумно і боляче стає від цього всього !!
Липовий чорний пояс, липовий краповий берет, липовий диплом юриста, липовий президент !!
Що в нього справжнє?
Треба в Лєнки запитати, може і батько він також липовий ? 🤔
Зелемойские где баблосы с сентября 2019 года и по сегодня???Корона с Вирусом сожрала?Или Гончарук на Панаму перевел?
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу "формули "Роттердам+". Збитків не знайшли, законність та економічну обґрунтованість формули підтвердили експертизами. АЛЕ. Як бути з тими, хто навмисне 3,5 роки вводив в оману громадськість, правоохоронні органи, хто цинічно маніпулював інформацією?", - написав Волинець.
Він нагадав, що найбільш активним маніпулятором щодо цієї формули був нинішній голова профільного парламентського комітету Андрій Герус.
"Герус завдяки маніпуляціям та фейкам сформував себе імідж "головного народного енергетика". На сайті його ручної Асоціації споживачів енергетики й досі крутиться лічильник, за яким "Роттердам+" нібито завдав збитків на 64,866 млрд грн... Іронія в тому, що Державне бюро розслідувань зараз веде справу якраз щодо збитків для держави через СКАСУВАННЯ формули", - написав Волинець.
На його думку, в нинішній ситуації Андрій Герус має подати у відставку з посади голови парламентського комітету та вибачитись перед громадськістю за обман та маніпуляції стосовно формули "Роттердам+".
Вчера в 05:16 ·
Тепер офіційно і без емоцій.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу «Роттердам+» через відсутність складу злочину.
Понад 3,5 роки з кожного телевізору лунали брехливі звинувачення в корупції, зомбували про мільярди вкрадених у простого народу грошей, а тепер справу просто закрили, бо виявляється від самого початку не було ніякої корупції.
Міф штучно створили, нахабно використали на виборах для дискредитації президента Порошенка, на цих брехливих звинуваченнях дорвалися до влади, а тепер змушено розвели руками.
Будь-яка брехня рано чи пізно випливає на поверхню. І за весь цей обман і тони бруду, які були вилиті на виборах на Порошенка і його політичну команду, ще доведеться понести відповідальність.