В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 109 человек, 9 умерли, - Кличко. КАРТА

В Киеве за минувшие стуки лабораторно подтверждены 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья! Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек", - написал он.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, 2 девочки 6 и7 лет и 2-летний мальчик.

Кроме того, заболели шестеро медиков.

В больницы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей

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Выздоровели за сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.





