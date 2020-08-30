В Киеве за сутки количество больных COVID-19 выросло на 109 человек, 9 умерли, - Кличко. КАРТА
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В Киеве за минувшие стуки лабораторно подтверждены 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья! Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек", - написал он.
Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, 2 девочки 6 и7 лет и 2-летний мальчик.
Кроме того, заболели шестеро медиков.
В больницы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей
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Выздоровели за сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4319 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 22, в Днепровском - 20 и в Святошинском районе - 17 случаев.
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Прогноз на сегодня?
Горы трупов не обнаружены.
Наконец-то! После почти пятимесячного перерыва без малого два миллиона школьников пошли в среду и четверг в школы самой крупной немецкой федеральной земли - Северного Рейна - Вестфалии. Из-за пандемии коронавируса они с марта учились на удаленке, потом начали ходить на занятия небольшими группами день или два в неделю, а там наступили летние каникулы. Теперь каникулы кончились.К доске школьников не вызывают
Впрочем, говорить о том, что начался "нормальный" учебный год, не приходится. Так как образование в Германии находится в компетенции федеральных земель, то новые правила посещения школы в разных регионах страны - разные. В Северном Рейне - Вестфалии, где заболевших COVID-19 больше, чем в других землях, эти правила самые строгие. На уроках и во время перемены ношение масок, начиная с пятого класса, обязательно.
Маски могут снимать только учителя - и то на короткое время, когда обращаются к классу, стоя у доски, то есть на приличном расстоянии от детей. К доске, кстати говоря, школьников не вызывают, они отвечают только с места.
Все.
https://echo.msk.ru/blog/hannover_aleksej/2631532-echo/
Школа.
С введением режима самоизоляции в Германии в середине марта были закрыты все школы и т.д., а дети были распущенны по домам. Тогда это рассматривалось как самое простое и эффективное решение, чтобы сбить темп распространения пандемии. По прошествии шести недель, даже людям, принимавшим решение, стало ясно то, что умным людям было очевидно с самого начала, а именно: держать детей все время дома невозможно. Детям нужно будущее.
Федеральными властями Германии было принято решение о восстановлении очной формы обучения для четвертого класса, а также двух последних старших классов. Все остальные классы переводятся на онлай-обучение с постепенным переходом на оффлайн. Но как конкретно это должно происходить решает даже не земля (субъект федерации) или коммуна (город), а каждая школа самостоятельно. В результате, в одном городе в разных школах используются разные формы.
Маски.
В Германии постепенно вводится обязательное ношение масок (die Maskenpflicht, маскенпфлихт) в общественных местах. Данное решение каждая земля принимает самостоятельно, но, в целом, тенденция такова, что все больше и больше земель склоняются в сторону обязательности ношения масок. Например, моя родная Нижняя Саксония переходит на маски с 27 апреля. Целый ряд других земель (Саксония-Анхальт, Тюрингия, Саксония и т.д.) сделали это еще раньше. Теперь ношение масок в общественном транспорте, магазинах и прочих общественных местах является обязательным для всех. За отсутствие маски полагается штраф.