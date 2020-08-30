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Новости Политика Украины
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Фокин (100) Донбасс (26927) Трехсторонняя контактная группа (842)

Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что особый статус следует предоставить не только оккупированным районам Донбасса, но и всей Донецкой и Луганской областям, а также необходимо объявить "всеобщую амнистию".

Об этом он сказал в интервью пророссийскому информационному ресурсу "Страна", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса", - сказал Фокин.

Он считает, что "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений".

По мнению Фокина, на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы следует придерживаться политики взаимных уступок.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Если бы Россия не захватила Крым, то потеряла бы его навечно и сюда пришли бы американцы", - Фокин. ВИДЕО

"Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - пояснил Фокин.

"Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции", - добавил он.

Ранее ни один из представителей украинской власти и ни одно официальное лицо, уполномоченное представлять Украину на переговорах в Трехсторонней контактной группе, не говорило о том, что особый статус может быть предоставлен не только оккупированным территориям, но всей Донецкой и Луганской областям.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+91
старый зебил страх потерял. а боятся некого, позеленела страна.
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30.08.2020 13:19
+83
Пока не будет смертной казни за нарушение территориальной целостности страны, всякая мразь не даст Украине покоя¡!!!!!
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30.08.2020 13:19
+81
суке особый статус на зоне. В особом углу...
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30.08.2020 13:26
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На оккупированных территориях в школах отменили украинский язык и переходят на стандарты РФ.
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31.08.2020 01:10 Ответить
Олександр Палій - Надати особливий статус всьому Донбасу, що пропонує московит Фокін, означатиме розтоптати пролиту кров Українських Героїв, петворити нежиттєздатні обмилки на економічно самодостатній регіон, яким де-факто керуватиме Росія, і з території якого розширюватиме агресію проти України.
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31.08.2020 02:07 Ответить
это будет началом федерализации и распадом Украины...по кремлевскому сценарию.
Зеленкого на кол вместе с Ермаком Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 3417
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31.08.2020 03:55 Ответить
Тимчасово окуповані військами Російської Федерації частини території України - оце і є особливий статус окупованих частин території Донецької, Луганської та Кримської областей.

Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.

Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..
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31.08.2020 02:22 Ответить
Будь-який інший особливий статус окупованих територій чи, тим більше, навіть цілих областей має смисл тільки для Росії - це бажання Росії, бо це чергові кроки, які наближують і полегшують для Росії юридичну формалізацію фактичного стану, а саме - приєднання цих територій до Росії.
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.

До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
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31.08.2020 02:35 Ответить
Зебіл вже і про це встиг домовитися?...

Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 122
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31.08.2020 02:28 Ответить
Да чего уж там..Давайте особый статус всей Украине! Если под пуцина ложится то всем вместе...
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31.08.2020 02:33 Ответить
Амністія має смисл тільки якщо її дати людям, які добровільно відмовляться продовжувати воювати проти України, тобто не тільки припинять вчиняти злочини нині і визнають, що вони були на праві, коли вчиняли різні злочини, але і пообіцяють не вчиняти нових злочинів у майбутньому, здадуть зброю відповідним органам влади України і здадуться самі, тобто тим, які добровільно повернуться у правове поле України. За це Україні є смисл не карати таких людей.

Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.

При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус "тимчасово окуповані Росією частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
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31.08.2020 03:00 Ответить
Цель путина и москвы не только уничтожение Украины, а уничтожение всего украинского - их стратегическая цель.



На оккупированных украинских территориях Донбасса в школах отменили украинский язык и переходят на стандарты РФ. Зачем возвращать тех, кто не хочет вернуться? И зачем? враждебное отношение по отношению к Украине, украинцам.!, украинофобов ненавидящих Украину??! Не лучше ли защищать то, что осталось.


В школах непризнанной террористической организации «ДНР» на временно оккупированных территориях Украины полностью упразднили украинский язык и литературу.
Как стало известно, вместо этих предметов в школах оккупированных городов и сел детей будут учить географии и истории России.Кроме этого, с начала нового учебного года школы начнут обучение по российским образовательным стандартам, а общеобразовательные учреждения будут проходить российскую аккредитацию. ссылка- https://dumskaya.net/news/na-okkupirovannyh-territoriyah-v-shkolah-otmenil-124092/
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31.08.2020 03:17 Ответить
тож безкоштовно їх в наші ВНЗ
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31.08.2020 07:33 Ответить
...и ежедневный урок по военной подготовке, как в Крыму, с детсада и с первого класса.
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31.08.2020 08:59 Ответить
В Украине никто не будет иметь особый статус - она унитарное государство по конституции! Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 2634

кремль идет нах....И Фокин и Кравчук идут нах..лесом вместе с Зеленским и фсбшным Ермаком. Зеленский не бери грех на души. Будет хуже.

пойдет дестабилизация внутри страны как того хочет кремль! Если дОнбасс получит "особый статус" пойдет цепная реакция, и - Закарпатье, Одесса, Харьков, Запорожье, и так далее...все регионы захотят особые статусы, а что такое.. донбасс самый лысый и умный? Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 1890 Тогда всем особые статусы.

Или мозги высыхают у Фокиных, Кравчуков или баксов пообещали дайбоже. Это просто открытое предательство!
Фокин может получить первым особый статус , пинком под зад, когда будет с чемоданами спешить на поезд в Москву, и захватит пусть сразу Зелю, ермака.
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31.08.2020 03:38 Ответить
Павел Климкин заявил, что заявление Фокина о необходимости дать особый статус всей территории Донбасса является началом федерализации Украины.

«Слова Фокина об особом статусе для всего Донбасса, включая контролируемого нами, не выдерживают критики ни политически, ни морально», - написал Климкин.

Он также считает подобные заявления «логикой Кремля», российской колонизацией всего Донбасса и началом федерализации Украины.
https://hvylya.net/news/214501-klimkin-otreagiroval-na-slova-fokina-ob-osobom-statuse-dlya-donbassa
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31.08.2020 03:40 Ответить
Нужна всеобщая амнистия и особый статус всего Донбасса, - представитель Украины в ТКГ Фокин???????????????????

Тот кто делает такие заяления или выживший из ума маразматик или, скорее всего, ВРАГ! Такие предложение направены на развал Украины. Если сегодня дать особый статус всему Донбассу, то завтра такой же статус придется дать Харькову, Одессе, Закарпатью и др. И Украина посыпится. Фокин должен быть немедленно отозван из ТКГ. А Зеленский и Кравчук дать оценку таким заялениям
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31.08.2020 03:52 Ответить
Всеобщая амнистия вопрос спорный. Мне кажется, что может быть. Хотя последнее слово за специалистами, которые изучали эту проблему. А заявление об особом статусе подпадает под преступление против территориальной целостности Украины, т е нарушение Конституции. Сегодня когда Беларусь наверняка войдет в Союзное государство, т е в новую Российскую империю, Москва возьмется за Украину и будет ее додавливать
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31.08.2020 04:01 Ответить
Це що за дурня??? Доки будуть принижувати одних українців, а інших возвеличувати???!
Україна унітарна держава - Всі рівні в Україні!!!

Немає особливих, а якщо не вважаєш себе українцем,то є інші держави ..можна там отримати громадянство...Досить розхитувати Україну такими заявами!
З цього все і почалося ще при Кучмі...пам'ятаємо"Донбас кормить Україну"...вже тоді почалося розхитування...потім з автономна республіка Криму , а тепер хтось думає, що особливий. Не створюйте прецедентів. І за які такі заслуги??! Не випробовуйте населення українців!
Хотєлки окупанта путина.... Фокін, Кравчук, Зе, Єрмак нехай засунуть собі це в зад.
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31.08.2020 04:24 Ответить
Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 7178
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31.08.2020 05:12 Ответить
Цього упиря потрібно позбавити всіх нагород, висилити з державної дачі, позбавити персональної пенсії, позбавити громадянства, й судити народним судом разом з зеленим, авякяном та єрмаком
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31.08.2020 05:31 Ответить
Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін - Цензор.НЕТ 7525
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31.08.2020 05:35 Ответить
Схоже на здачу державності !
Старі не повинні рішати як жити підростаючиму поколінню ровеснику незалежності !!!
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31.08.2020 05:55 Ответить
Гімно старе ссучене.Хрен вам на воротнік,а не капітуляцію.
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31.08.2020 07:12 Ответить
ну що наголосували панове?? От вам вилазить боком ваші голосування впродовж всієї незалежності, коли комуняки під різним соусом так і лишались при владі. Кучма - великий промисловець, голова партійного осередку КПРС. У 90-х хто за нього голоси давав?? Ющенко - комуняка, великий історик, який втім забув зробити саме головне відкрити архіви КДБ. Про яника (теж комуняка) взагалі мовчу, Порох (синок партійного воШдя вінницького обкому партії) кум Юща та однопартієць яника, зеля - взагалі красень-малорос, якого до влади привели попередники, а насправді це дійсно вирок всім нам. Тож кому мені треба подякувати за це неподобство???
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31.08.2020 07:30 Ответить
"Нужна всеобщая амнистия"

Все поняли, дуремары зеленые, 73-процентные?
Ермаку нужна СВОЯ армия.
Да-да, вы получите в Украине отряды террористов, отряды вытренированных в ЛДНР убийц, которые будут убивать уже кого? - Правильно, убивать будут вас, зайчики 73-процентные.
А убивают, как известно, не только политических противников, а и тех, с кого есть что взять.
Так что готовьтесь идти на подвал, ЗЕбобики, зубы золотые сами выдерните заранее, с обезболиванием, чтобы потом на подвале вам ваши зубы подшанцы стамеской не выбили...

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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31.08.2020 08:24 Ответить
Цікаво спросити у пана Фокіна а до яких країв буде використовуватись правило уступок? Шановні пани мабуть залишильсь в 90-х минулого сторіччя. Стараюсь не виражатись коли це пишу а так кортить. Пожилі пани мабуть всеж таки не в адекватному воспрейнятті дійсності. Розумієте цей принцип уступок в даному випадку приведе тільки до поразки,тому що агресивна стороно Россія не має наміру домовлятись і робити Україні уступки такі які позволять Україні бути незалежною державою. Умови поставлені так що Україна буде повністю знищена як що використовувати принцип уступок. Ви це розумієте чи ні БЛ...
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31.08.2020 08:27 Ответить
эта моль фок ин и швейцарский обладатель хатынки в своё время пропили вооружение,честь и славу Украины,в их представлении это можно им делать и сейчас,только во вред стране...А делается это всё по указки зелени который получает курсовую в рф.Выбрали ? Вкусно ? Хряцайте...приятного вам!
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31.08.2020 08:27 Ответить
Где откопали этого дятла? Никаких Приднестровий не нужно.Все области должны быть в одинаковых условиях, а реформу децентрализации конечно нужно довести до логического конца.а по поводу амнистии: много в мире было амнистий пособникам оккупантов? Стары коммунист уже забыл судебные процессы над полицаями в СССР. На самом деле он просто отказывается принимать факт российской агрессии. И такого "мудрого старца" назначили в группу? ПОЗОР !!! Власть сама не способна решать вопросы и пытается найти на кого спихнуть свои провалы и тотальную некомпетентность.
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31.08.2020 08:27 Ответить
Навпаки треба іти в наступ вполітичній сфері. Не вислухувати що нам треба робити а вимагати від Россії що вона повинна зробити або Україна попросить у Світової спільноти військової допомоги і примить позицію Ізраїля війна так війна. Ось тут хай кацапшина і помислить. А ви старі пердуни повині розуміти що ВАШ час пройшов а ваша мудрість це не завжди мудрість це в 80 % маразм. Діди ідіть відпочивать..ну не ваш час зараз не шийте светра для України своїми старими і гнилими нитками.
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31.08.2020 08:34 Ответить
Гаагский Трибунал амнистирует рюсских Муддаков даже за сбитый Боинг...
Сколько уродов нарожала украинская земля.....
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31.08.2020 08:49 Ответить
Дурак ты и это невозможно вылечить Альтсгеймер ходячий!
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31.08.2020 09:10 Ответить
Психічно хвора істота.
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31.08.2020 09:14 Ответить
В.П.Фокін був одним з найуспішніших керівників уряду (в найважчий період незалежної України!) і зразковим державним чиновником, в доброму значенні цього слова. Навіщо Вітольдові Павловичу братись за те, чим він ніколи не займався? Та ще й співати під дудочку "отпєтого гітлєрьониша" Путлера? Краще б сів за написання правдивої книги про складні 1990-ті (бо нам не рушити вперед без виправлення грандіозних перекосів, допущених саме тоді).
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31.08.2020 09:16 Ответить
Прописати ватяного виродка на нулі, і нехай спробує "не скоювати злочини".

Потрібно розуміти що він хоче змін до Конституції, а саме визнати захист територіальної цілостності України злочином?
Таке враження, що це москалі собі обирають "перемовників" з боку України. Ця денацифікована особина прожила половину життя як гомо-совєтікус і половину як недобитий гомо-совєтікус. Про що вона може домовитися з окупантом, якого вважає пупом землі?
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31.08.2020 09:17 Ответить
Зелена влада таких витягує. Але , швидше всього, процесом капітуляції керує МЕДВЕДЧУК.Вони спішать. Вибори в США, їм нічого доброго не обіцяють.
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31.08.2020 09:54 Ответить
*****,ну ну овощ со своей йолкой и отказом от ассоциации с ЕС рядом не валялся с зешмарклями типа этого вИТОЛЬДА мать его фОКИНА вкупе с кРАВЧУКОМ!!!
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31.08.2020 09:30 Ответить
Ну шо, панове українці? Наголосували? День Незалежності і демонстрація відновили мою віру в Україну, було видно, що ще є українці, але після таких новин і заяв надія щезає. Ясно, що вибрана вами влада є маріонетками кремлівських фашистів і виконує їхні вказівки, а це означає пздц Україні. Знову будете колонією орди і батрачити на мокшів, а це означає, що нормального життя вам не дожити, а остатки українців будуть знищені фізично і генетично, ваші далекі нащадки будуть дітьми мокшів, бурятів , чеченців..., з схильністю до брехні, злодійства, вбивств і алкоголізму. Хай щастить!
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31.08.2020 09:31 Ответить
Особый статус - Даунбасянин?
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31.08.2020 09:44 Ответить
Слова Фокіна про особливий статус для всього Донбасу, включаючи контрольований нами, не витримують критики ані політично, ані морально.
Це логіка Кремля, колонізація РФ всього Донбасу та початок федералізації України.
Наступним кроком буде особливий статус для інших регіонів.
Фокіна і Кравчука на х .... й
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31.08.2020 09:52 Ответить
"наголосували" ещё год назад-теперь зяблики ходят и плюются(или в запущенных случаях говорят "а шо,при вашому Пороху було кращэ?".
здесь по ходу руками старых ***** продавливают особый статус.
руками,мозгов и авторитета там уж нет
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31.08.2020 09:53 Ответить
Жить в концлагере рюсскага быдла скоро начнет и Белорусь...Осталось подождать немного...Крым тебе в ЖО...Фокин с особым статусом...
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31.08.2020 09:57 Ответить
Питання? Чому він ще в ТКГ?
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31.08.2020 10:00 Ответить
Однозначно, нужен Майдан.
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31.08.2020 10:04 Ответить
Это опасно. Зелень обмокреет и попросит помощи рашистов и ввода ордынских войск не избежать..Пока смотрим на Беларусь.
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31.08.2020 10:34 Ответить
мы с 2014 года с маскалями воюем.
Какой ввод?
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31.08.2020 10:52 Ответить
Відключіть вже хтось цьому гандону апарат штучного дихання.
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31.08.2020 10:08 Ответить
Чью позицию озвучивает этот старый пердун?
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31.08.2020 10:35 Ответить
Хочу грохнуть фокина а потом что бы мне обьявили амнистию ))
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31.08.2020 10:46 Ответить
Нахера берут в ТКГ со старческим маразмом. Несёт чушь.
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31.08.2020 11:10 Ответить
По принципу
Деда гранату кинул в окно...
Дедушка старый - ему все равно.

Ибо пожизненный срок для Фокина - это 1-2 года, а для 42-летнего нелоха - лет 30.
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31.08.2020 11:38 Ответить
Нахера берут в ТКГ со старческим маразмом. Несёт чушь.
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31.08.2020 11:11 Ответить
шмаркля повідкопувала червонодупих динозаврів, що вже зовсім з глузду з'їхали.
Там вже реально Альцгеймер, тому всі питання до віслюка Оманського та до дєрьмака.
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31.08.2020 11:26 Ответить
фАкін, йди вже накуй
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31.08.2020 11:40 Ответить
Фокин - ********** прихвостень
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31.08.2020 11:59 Ответить
На поэтории (кавычки мои)

грядут большие перемены
сказал седой хамелеон
и вдруг окрасился цветами
соседней "дружеской" страны...
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31.08.2020 12:17 Ответить
Віталій Портніков - 4 серпня- Кравчук собирается подставить Фокина... Як завжди Портніков браво! Усі кричать не про Зеленськог не про Кравчука...
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31.08.2020 13:18 Ответить
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки, зафиксировано ТРИ нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Несмотря на значительное уменьшение количества огневых провокаций, украинские боевики продолжают нарушать договоренности на линии соприкосновения.

Украинская сторона в очередной раз нарушила ПЕРВЫЙ пункт дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно - запрет на использование любых видов летательных аппаратов.

Нашими наблюдателями зафиксировано ДВА полета БЛА типа «Фантом» и «Mavic Pro» в районах н.п. ЧЕРМАЛЫК и СТАРОГНАТОВКА, с помощью которых боевики 1 и 24 батальонов 53 бригады осуществляли контроль инженерного оборудования своих позиций, проверку маскировки и пытались вести разведку.

Кроме того, боевики десантно-штурмового батальона 36 бригады продолжали инженерные работы в районе н.п. ШИРОКИНО.

Защитники Республики на данные провокации не поддались, огонь не открывали, вели наблюдение за противником, строго соблюдая режим прекращения огня.

Напоминаем, что в соответствии с перечнем дополнительных мер по установлению и поддержанию режима прекращения огня, украинская сторона, в данном случае, обязана применить дисциплинарные меры в отношении командира 53 омбр ТИТЕНКО и командира 36 обрмп ГНАТОВА, а также уведомить о них координатора контактной группы.

Как мы сообщали ранее, с начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксирован взрыв в районе н.п. ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ на позициях мотопехотного батальона 54 бригады. По оперативной информации, во время уточнения карты минных полей, по приказу командира роты капитана Сукнова, произошла детонация минно-взрывного устройства. В результате чего, ДВОЕ боевиков получили легкие осколочные ранения и доставлены в медроту бригады.

Нам стали известны обстоятельства происшествий во время празднования «Дня шахтера» боевиками ВФУ в зоне ООС.

На позициях ВФУ в районе н.п. Марьинка боевиками 79 бригады обнаружен без признаков жизни солдат Бодров. Согласна результатов судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передозировки наркотических веществ.

Во время движения на личном транспортном средстве в районе Авдеевского песчаного карьера сержант Лабутин из 54 бригады в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате чего, ТРОЕ боевиков, включая самого Лабутина получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Авдеевскую городскую больницу. Узнав о случившемся, командир 54 бригады Майстренко приказал командиру батальона позаботиться о том, чтобы информация о происшествии не дошла до штаба ОТГ «Восток».

В ходе проверки личного состава 53 бригады на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ, сотрудниками военной службы

правопорядка в пункте временной дислокации в н.п. ВОЛНОВАХА задержаны солдаты Чевелий и Гузько в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре личных вещей, у задержанных обнаружены: пистолет «ПМ», ШЕСТЬ гранат РГД-5, 2150 патронов калибром 5.45мм, наркотические вещества в количестве 8 гр. амфетамина и 29 гр. конопли.

По предварительной информации, задержанные боевики, занимались не только продажей наркотических веществ, но и обменом их на боеприпасы. В настоящее время боевики переданы СБУ.
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31.08.2020 14:58 Ответить
Может ему с утра клизму литров на 10 , чтобы мозги заодно промыть ?
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21.09.2020 18:15 Ответить
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