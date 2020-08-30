Мэр попавшей в "красную" зону Коломыи: У нас свадьбы по 500 человек в палатке, с ними ничего нельзя сделать
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Причиной вспышки коронавирусной инфекции в Коломые Ивано-Франковской области стали свадьбы.
Об этом в комментарии "Суспильному" рассказал мэр города Игорь Слюзар, передает Цензор.НЕТ.
Город находится в "красной" зоне уже две недели. Мэр рассказал, что заболеваемость среди населения ежедневно растет, больницы города уже переполнены.
"Мы знаем источник заболеваемости. Это свадьбы, которые проводились до 8 августа. Эта волна подходит к завершению. Но с завтрашнего дня (с 29 августа. - Ред.) опять начинаются свадьбы. И это снова, когда в селе, в палатке, 500 человек, а к сожалению, у нас есть такая традиция. И проконтролировать это... Полиция приезжает, штрафует. Но когда 500 молодцов гуляют, с ними уже ничего нельзя сделать", – подчеркнул Слюзар.
По его словам, негативно на ситуацию с коронавирусом влияет и предвыборная пора. Так, за последнюю неделю у городской мэрии прошло несколько акций протеста.
Напомним, 27 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование в Украине. Коломыя попала в "красную" зону.
Пожалуйста, подождите...
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке.. це що мерін обрізаний? Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити "новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те, що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули )??
Ну майже одним складом...
Нігерійські мігранти з COVID-19 при спробі втечі з італійської клініки покусали медичний персонал.
У військовому госпіталі в Римі на лікарів напали мігранти з Нігерії. Вони вимагали відпустити їх з клініки. Однак, тести показали, що у них коронавірус і їх необхідно було ізолювати. Про це пише газета il Messaggero.
За інформацією міністерства оборони Італії, чоловік і дві жінки спочатку зажадали виписати їх з лікарні, а після відмови вступили в бійку з лікарями і військовими. Для утихомирення пацієнтів медперсоналу довелося викликати карабінерів. Відзначається, що мігранти під час бійки не тільки били кулаками, а й кусалися.
Джерело: https://new-s.com.ua/covid-19/infikovani-koronavirusom-mighranty-pokusaly-likariv-16565.html
Так і роблять, і нікого не ловлять!!
Звична справа-якщо щось треба розігнати..))
...і Море перепрошень,що Мордор написав з великої букви !!!
Скажи Дудра, а як ти в гуцули записуєш? Про те, що ти народжений в конюшні осел, але не арабський скакун- я знаю.
В росію,Білорусь немає змісту -там такий самий по..уїзм..
навіть якщо дітей за той час нароблять -не страшно ))
прсто тому,що на місцевих явка завжди нижча,ніж на Президентських ,і можна провести вибори з дотриманням арантинних норм,рознісши їх,наприклад на два дні...Як В Білорусі..
Извините меня, но совсем на славян не похожи (мягко говоря). Скорее на цыган
Может потому и неуправляемые? Повторю - никого не хочу обидеть, просто фото рассматриваю. Женщин. Одежду..
светлые волосы и серые и голубые глаза
Такі масові весілля, це показник незрілості даного суспільства. Примітивізм розуміння престижності. А кажуть - Україна центр Європи.
Ну майже одним складом...
Это понятие - цивилизационное.
бидло виздихає скоріше ніж люди.
Львівська обл. 34.49% та 62.79% (Порошенко)
Тернопільска обл. 50.43% та 46.64%
Івано-Франківська обл. 54.58% та 42.46%
Через пару недель могут пригодиться.
Всем 36и6!
а - таки позитив - "У нас свадьбы по 500 человек в палатке, "
И вам тогоже желаю - что б молодь менилася - и дети посли расли !
А кто с проблемами - и так рано или позно - помрет ...
А остальн.-все равно - ОК!