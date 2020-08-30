Украина призвала мир не забывать о без вести пропавших в оккупированном Крыму и на Донбассе
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Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных РФ территориях Украины в Крыму и на Донбассе.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, информирует Цензор.НЕТ.
В МИД напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополь расследует 115 уголовных производств по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.
"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования. Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - говорится в сообщении.
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В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международном суде ООН.
"Важным является усиление международного давления на РФ с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего касаемо обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в сообщении.
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Таки МГБ та КГБ ссСРаки?
СРАЛІНець..
Вспам'ятайте ВСЕ!
ГОЛОДОМОР не всі признали..
мощных электростанций, сотни прекрасных мостов, тысячи великолепных скоростных
автострад, но если территория на которой они стоят - захвачена вооруженным
путём, да с угрозой убийства, то всё это - далеко не законно, т. е. это зря потраченные
захватчиком деньги, пока «законность» захвата Крыма не признает ООН и США …, а
значит строить на ворованном у соседа - не имеет никакого смысла, потому что? за
вооруженный грабёж- придётся отвечать, а украденное - возвращать с компенсацией.