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Новости Политика Украины
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Крым (26022) МИД (6655) Донбасс (26927) пропавший без вести (104)

Украина призвала мир не забывать о без вести пропавших в оккупированном Крыму и на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина призвала мир не забывать о без вести пропавших в оккупированном Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призывает мировое сообщество не оставлять без внимания судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных РФ территориях Украины в Крыму и на Донбассе.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД напомнили, что прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополь расследует 115 уголовных производств по 117 фактам насильственного исчезновения, лишение свободы и похищение людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования. Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Распространенные нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины - задержания и пытки, - Миссия ООН

В МИД напомнили, что факты насильственных исчезновений активистов в оккупированном Крыму отражены в иске Украины против РФ в Международном суде ООН.

"Важным является усиление международного давления на РФ с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международному гуманитарному праву и международному праву прав человека, прежде всего касаемо обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Подрывы на своих же минах, самоубийства и передозировка: с начала перемирия на Донбассе НВФ потеряли 21 наемника убитыми, еще 29 были ранены

Автор: Ольга Лузан
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там под шконкой и твой труп валяется
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30.08.2020 14:21 Ответить
Ватный петух, не слезай с бутылки🤣
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30.08.2020 14:22 Ответить
Ось і кацапюра з'явилася!
Таки МГБ та КГБ ссСРаки?
СРАЛІНець..
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30.08.2020 14:23 Ответить
А сами 🤢🤡🎪на задних лапках перед ****** и рашистскими оккупантами ! Нашли старое жидкое мыло -кравчучку с Фокиным и башку в песок
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30.08.2020 14:18 Ответить
На жаль..Пук в калюжу..
Вспам'ятайте ВСЕ!
ГОЛОДОМОР не всі признали..
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30.08.2020 14:20 Ответить
ЫЫЫ..🤣
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30.08.2020 14:25 Ответить
Миру поз на них, да и многие из пропавших взяли куриные паспорта паРаши и лугандона.
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30.08.2020 14:21 Ответить
А світ і Європа і не пам'ятали про це. Вони це швидко забувають за БАБЛО Московії.
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30.08.2020 14:52 Ответить
Можно построить десятки
мощных электростанций, сотни прекрасных мостов, тысячи великолепных скоростных
автострад, но если территория на которой они стоят - захвачена вооруженным
путём, да с угрозой убийства, то всё это - далеко не законно, т. е. это зря потраченные
захватчиком деньги, пока «законность» захвата Крыма не признает ООН и США …, а
значит строить на ворованном у соседа - не имеет никакого смысла, потому что? за
вооруженный грабёж- придётся отвечать, а украденное - возвращать с компенсацией. Україна закликала світ не забувати про безвісти зниклих в окупованому Криму та на Донбасі - Цензор.НЕТ 7843
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30.08.2020 16:14 Ответить
Українці забули швидше. Задурно.
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30.08.2020 16:15 Ответить
 
 