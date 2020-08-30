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Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, -

Заявление первого заместителя председателя Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и "особого статуса" - это план демонтажа украинской государственности. В то время как в Минских соглашениях говорится об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, Фокин предлагает особый статус для всего Донбасса. Таким образом, представитель Украины в переговорной группе предлагает россиянам даже больше, чем они просят.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Европейской Солидарности", передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" подчеркивает, что Украина неделима. Любые посягательства на территориальную целостность государства недопустимы, а выборы могут быть проведены только после освобождения Донбасса без давления, а не под дулами автоматов.

Читайте также: Особый статус лучше предоставить не только отдельным районам, а всему Донбассу, - Фокин

"Позиция украинской делегации в ТКГ - это вопрос украинской государственности и национальной безопасности. Нельзя допустить капитуляции, расшатывания ситуации в стране и провокаций подобными заявлениями. В который раз требуем от властей немедленно обнародовать позицию украинской делегации. Вместо публикации различных мировоззренческих позиций Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма.

"Европейская Солидарность" требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ, иначе мы будем считать, что особый статус для всего Донбасса - это предложение Зеленского. И это заставит нас скорректировать отношение партии к самому президенту и занять более жесткую позицию, понимая, что именно он является покровителем капитулянтского курса", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+63
Зескот сливает Неньку, и даже особо это и не скрывает
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30.08.2020 15:24
+46
Ну, ЄС, Порошенка, Турчинова, Забродського, Звіробій, чутно.
А де голоси Кошулинськіх, Хмар , Верещукок, Скрипіних, Дрозлдових, Фаріонів, Яворівських, Гриценків, Садових, Тягнибоків, Вакврчуків, ну всіх тих борців з Порошенком крик яких: «Кто угодно, только нє Порошенко !» не вщухав ні вдень ні вночі ?
Ну Порошенка ви перемогли.
А от з тими, яких ви привели до влади, і хто зараз здає Україну *****, як?
Подайте нарешті голос.
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30.08.2020 15:29
+42
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 125
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30.08.2020 15:42
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Засунь Пєціка собі глибоко в ..... та отримай задоволення.
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30.08.2020 16:38 Ответить
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Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!

Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)

Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).

Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.

То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).

Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.

НО!!!

Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).

При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.

А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.

То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.

И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".

И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.

В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.

И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.

И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.

Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.

Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
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30.08.2020 16:17 Ответить
Знаєш, на початку 80-х нам лекції по організації виробництва читав Аркадій Денисович. Так він нас попереджав, будьте обережні з середніми показниками, бо це може вилізти боком, буде як в того голови колгоспу - виростили одного здоровенного кабана, а навколо бігають бігають худющі кабанчики, але в середньому нормальні свині.
Відносно заробітної плати, так потрібно розділяти людей на групи і дивитись хто скільки має в певній групі і скільки там людей.
Але правильніше всього, це показник реальної заробітної плати. Тако ж є показники рівня життя.
Так що мінімалку засунь Зєльцу в дупу, щоб насолоджувався.
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30.08.2020 16:30 Ответить
Понятие средней зарплаты в большей степени манипулятивное чем минимальной.
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31.08.2020 11:21 Ответить
Ви не забувайте, що в українькому бюджеті не діра у 300 млрд. гр., створена за рік, а лише дефіцит у 300 млрд. гр(Шмигаль) Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 9219
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30.08.2020 16:36 Ответить
Минималку повышают с единственной целью, чтобы пересичные платили больше налогов.
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30.08.2020 16:55 Ответить
я просто хочу напомнить, что Гитлер сам лично не убил ни одного еврея..
Гитлер просто назначал на должности людей, которые воплощали в жизнь его шизофренические фантазии..
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30.08.2020 16:22 Ответить
Хочу нагадати,що Барига,будучи Президентом ,сам НЕ КРАВ...
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30.08.2020 16:27 Ответить
...самі приносили.
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30.08.2020 16:34 Ответить
100% Ігорь валєрічі з крадуцькими самі добре справляються) А зерига просто стоїть на шухері.
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30.08.2020 16:37 Ответить
Що Бацька, що Зєля - російські сателити і васали. Сябри проти Бацькі піднялись, а українці язика в дупу заштовхали. Так Бацька хоч економіку країни не нищить, всі підприємства працюють, а Зєля українську економіку вже майже добив.
Зєлю геть. Досрокові.
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30.08.2020 16:29 Ответить
Ти хоч можеш пояснити, що таке планова економіка і на чому та економіка трималася в Бєлорусі?.
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30.08.2020 16:36 Ответить
Білоруси продовжують виробляти МАЗи, Белази, комбайни, холодильники, якісні нафтопродукти, забрали в нас автотранзит, газовий транзит, навіть молочку продукцію возять до нас, продають дорожче, і в нас купують, бо в них якісна. А в нас були Крази, Лази і ті закрили. Навіть табачку Зєля виштовхав з України.
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30.08.2020 16:58 Ответить
Про якість то жарт? Один раз взяв, не сподобалось. Зараз вживаю тільки молокію.
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30.08.2020 18:09 Ответить
Ти розумієш що "Крази - Лази" не конкурентні ,, і саме тому вони щезають , а не тому що хтось їх спеціально банкротить !? Для них майже немає ринку збуту , їх витіснили , майже з усіх можливих ринків світу , МАНи , ДАФи , Вольво та інші більш ******* авто . Навіть з внутрішньо-українського Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 3511 . . Білорусь чекає те ж саме , їх ринок збуту це - країни бувшого совка , одна паРаша це - понад 50 % їх експорту ( у нас було 30-35 ) . Трохи - Китай . Коли ринок раші для Білорусі закриється , їх заводи зупиняться ,, як і в нас .
Щоб зробити продукцію конкурентною в світі , потрібно , або виробляти її якіснішу за інших (але для цього потрібно мільярди долларів на модернізацію заводів і різні ноу-хау в розробках ) , або продавати її за " копійки " , як робили раніше китайці ,( але тоді треба суттєво зменшувати зарплати і податки ) . Перш за все потрібно завоювати ринки збуту , без цього всякій економіці буде гаплик ,, нема кому продавати - це смерть всякому бізнесу .
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30.08.2020 18:51 Ответить
Бракоделов с работы надо увольнять, тогда и техника будет нормальной. Конечно, она морально устарела. Просто "у нашего атамана нет золотого запаса". А если более серьезно, то все претензии к хозяевам заводов. Они не очень то стремятся к модернизации.
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31.08.2020 11:29 Ответить
Уйти и не предать--смертный грех,извечная проблема Украины-кравчуки и фокины
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30.08.2020 16:31 Ответить
песы блохастые цену на газ в 2014 г повысить на 100% украинцы вашего свына не просили
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30.08.2020 16:35 Ответить
Дєдушкі просто дуже подружились з Альйгеймером. Судячи з того,скільки їм років,то це цілком природно. А от наші тіпа достойники та керманичі,які призначили цих дєдушок на такі посади,скоріш за все злодії та зрадники. Та чого там скоріш за все,так воно і є.
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30.08.2020 16:47 Ответить
Я пропонував Огризко і Зеркаль. Нормальні міжнародники і юристи.
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30.08.2020 16:53 Ответить
да выкиньте это маразматическое существо из делегации,он уже наговорил на высшую меру,или ждёт когда ногами начнут пинать.
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30.08.2020 16:51 Ответить
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 6279
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30.08.2020 16:53 Ответить
фокина на гиляку подонка!
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30.08.2020 17:45 Ответить
Представитель Украины предлагает россиянам больше, чем они просят, - "Европейская Солидарность" о заявлении Фокина

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Жаренный заголовок,вот только
он не отвечает действительности.
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30.08.2020 18:20 Ответить
Шо стрьомно стало! Готуйся зебільня, ще декілька таких заяв і у тебе заглючить не тільки «ю», а й Зеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееене
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30.08.2020 19:22 Ответить
У тебя-то уже давно заглючило. Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 6464
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30.08.2020 19:36 Ответить
Старик Фокин (он же "новое лицо") - юридически неполноценное и недееспособное "ничто".... Все его антиукраинские обещания кремль может только засунуть себе в жопу.... Таких "переговорщиков" со справками из дурки , как кравчуки и фокины, Украина может выставлять ежедневно... десятками...... Это - троллинг кремлёвских говнюков, лугандонских опарышей и лично кремлёвской крысы путена.....
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30.08.2020 18:40 Ответить
У порохоботов прям пожар последнее время.
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30.08.2020 18:56 Ответить
А у зебілів прям всьо по кремлівському плану.
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30.08.2020 19:24 Ответить
чтобы не быть сразу побитыми, у хйла основные силы зла прикрываются женщинами и детьми, а в той же жОПе Зели прикрываются старыми пердунами и беременным доктором Менгель на месте секретарши.. схема рабочая.. как корабельная сосна
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30.08.2020 19:22 Ответить
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 5624
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30.08.2020 19:31 Ответить
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 6392 Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 672
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30.08.2020 19:37 Ответить
Порошенко теж запропонував, як сам зізнався, пункти мінських домовленостей, що в Путіна аж рота роззявили. А від формули Штайнмаєра намагався відхреститися, поки журналісти не відкопали відео, де він її схвалює, і говорить про необхідність реалізувати. Якщо це на капітулянська політика, то що?
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30.08.2020 20:30 Ответить
Він, як і Кравчук, озвучує вказівки президента.
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30.08.2020 20:48 Ответить
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 2314
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30.08.2020 22:35 Ответить
ЗОМБІ ФОКІН НІЧОГО НЕ РОБИТЬ БЕЗ ЗГОДИ З ОФІСОМ ПРЕЗИДЕНТА - КЛОУНА Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 7267
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30.08.2020 23:13 Ответить
Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна - Цензор.НЕТ 6139
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31.08.2020 07:19 Ответить
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Як ці різні продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів,виходить що вони прокляті Іуди начисто забули про наші тимчасово окуповані проклятою паРашей Українські Крим и Донбас. І дружно - разом несамовито витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла.
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31.08.2020 07:20 Ответить
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