Странам Восточной Европы нужна реальная перспектива вступления в ЕС и НАТО, - Яценюк в материале для The Financial Times
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Лидер "Народного фронта", председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк призвал западных партнеров создать совместную миссию высокого уровня для защиты свободы и демократии в Восточной Европе.
Об этом он написал в материале для The Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".
"Сегодня в отношении Востока Европы Запад применяет формулу соблюдения определенной "социальной дистанции", и нет разницы, какое изысканное политическое название этой дистанции дают - "Соглашение об ассоциации с ЕС", или "Восточное партнерство", - написал он.
В отличие от Запада, Россия, убежден Яценюк, имеет целостное видение нашего региона и его важности: "И в Молдове, и в Украине, и в Беларуси Москва пытается установить эффективный контроль и создать новые плацдармы для расширения своего влияния на Запад. Именно так президент Путин видит путь к возрождению нового Советского Союза, к которому он так стремится".
Последние события в Беларуси и опасность того, что Беларусь окажется под российским влиянием на неопределенный период времени, требуют действий от Запада и Украины, отметил он: "Время действовать, а не колебаться. Прежде всего призываю Европейский Союз отнестись к гражданскому подъему в Беларуси как к неотъемлемой части европейских процессов и европейской перспективы".
"Это требует пересмотра Европейским Союзом отношения к нашему региону. Не смотрите на ваших ближайших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Замените подход "вытянутой руки" протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО и, при условии выполнения четких планов действий, - ее реалистичности", - подчеркнул глава КБФ.
Составляющей этих процессов, подчеркнул он, должен стать отказ Западной Европы от любых иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией: "Такое обновление невозможно, пока Россией будет управлять авторитарный и коррумпированный режим Путина. Вместо дипломатических попыток перезагрузить отношения с Россией, более важной и насущной является потребность усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе".
"Что касается Украины, то следует отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграничены. В вопросе Донбасса Кремль нацелен на истощение Украины и Запада, предлагая незначительные тактические уступки и рассчитывая на уступчивость Киева. Без освобождения Крыма не будут освобождены территории Донецкой и Луганской областей. Именно такова эта последовательность, а не наоборот", - подчеркнул он.
Нового комплексного подхода, по мнению Арсения Яценюка, требуют процессы мирного урегулирования в Грузии и Молдове.
Он призвал официальный Киев и западных партнеров инициировать проведение встречи высокого уровня "для формирования нового подхода к решению" замороженных конфликтов "в нашем регионе".
Председатель КБФ также подчеркнул важность инвестиций и финансовой поддержки нашего региона от западных партнеров. В частности, по его убеждению, государства региона должны быть приглашены к членству в Инициативе "Трех морей" и других инфраструктурных проектах.
"Нужно создать региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и для защиты свободы слова", - подчеркнул он.
"Наконец, для нашего региона необходима солидарная поддержка со стороны США и ЕС. Призываю наших партнеров создать совместную миссию высокого уровня для защитыу свободы и демократии в Восточной Европе. Главной целью такой миссии должно быть создание единого видения, как продолжить процесс исторического объединения Европы, ее освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к свободе человека и наций", - добавил он.
"Нам нужен новый план для Восточной Европы. Его появление - в интересах Восточной Европы и в целом всего Запада, который стремится к стабильности в таком неопределенном мире", - подчеркнул Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
Збоченець..))
Пішов таки на другу спробу
війти в історію героєм!..
Бо перша - та, як куля в лоба,
була, падлюка, холостою!..
))
Где заявления Яценюка об инициативах назначенньіх Зеленским кремлевских подстилок Кравчука и Фокина?
Уточните пожалуйста.
Очень важная информация по сравнению зарплат - читать и вникать всем: и совкам и украинцам!
Кому где жить хорошо - НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, НЕ НА ВЧАРАШНИЙ, ДИБИЛЫ ВЫ КРЕПОСТНЫЕ (это к совкам позорным обращение)
Некоторые особо упоротые имбецилы, не дружащие с арифметикой с детства, тут начинают мычеть и пытаться сравнивать уровень жизни в Украине и двух других странах, типа братьях (у людей черти лучше) - в России и в Белоруссии.
Но сравниватели эти сравнивают все меркой 2014 года, когда экономика была еще насквозь ************* образца (камуняче-совково-бандюганского).
Но я приведу сравнения НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ (на 29 августа 2020 года).
Итак:
Минимальная з/п по местному Славянскому Треугольнику (Россия, Украина, Белоруссия)
1) Россия
На сегодня минимальная з/п в РФ = 12130 руб. (с 1.01.2020 по ФЗ от 27.12.2019 N 463-ФЗ)
12130 руб. это = 4111 грн
2) На сегодня минимальная з/п в Белоруссии = 375 BYN (белорусский рубль)
375 BYN это = 3860 грн
3) На сегодня минимальная з/п в Украине = 4723 грн.
4723 грн. это = 12484 (12130) руб. и 458 (375) BYN
В скобках указана мин. з/п для стран сравнения.
То есть по соотношению минимальных З/П на сегодня:
- УКРАИНА УЖЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
- Россия на втором месте с разницей от первого места Украины в 612 руб., что =207 грн.
- Сябростан на последнем месте и уже довольно глубоко в жопе (иначе бы они и не бунтовали).
Для тех совкоупорков, которые мычат, что минималку сравнивают только в Украине, что надо
брать средние з/п и т. д. - это вы вспоминайте прошлый год, когда ВЫ ЖЕ САМИ во всю сравнивали минималки, когда они были не в пользу Украины.
И минималки сравнивают ВЕЗДЕ т. к. это ИСТИННЫЙ показатель уровня жизни основной массы населения.
По крайней мере в России и Белоруссии прослойка с минималками составляет половину всего массива зарплат.
НО!!!
Через 2 дня в Украине минимальная з/п станет 5000 грн (13216 руб.) и Россия уйдет еще глубже в задницу с разницей в 1086 руб. (368 грн.).
При этом:
Россия с 1 января планово повышает м/з и это составит - 12392 руб. т. е. аж на царских 176 руб. сцарь ***** Обнуленное своим смердам да холопям крепостным довольствие увеличит! То есть это не повышение, а чисто символическая галочка для попытки погашения инфляции.
А Украина аналогично с 1 января планово Повышает м/з и это составит - 6000 грн (15860 руб.). Это не символическая галочка, а реальное повышение.
То есть Украина держит Первое место в Славянском Треугольнике и вряд ли оттуда когда-либо уйдет т. к. убогие Совковии априори не могут тягаться даже с работающей вполоборота европейской системой, внедряемой на Украине. А ведь процесс идет и эта система все равно заработает на полную мощность в обозримой перспективе.
И при этом нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ НЕХИЛЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТОГО, ЧТО ИЗ ТРЕХ СТРАН ТРЕУГОЛЬНИКА ТОЛЬКО В ОДНОЙ ИДЕТ ВОЙНА - В УКРАИНЕ.
Так как же так получилось??? Всего через 6 лет после изгнания позорных камуняк?
Ведь мычели же совки: "Замерзнити_здохнити_зголоду_биз_нас".
И ТЕПЕРЬ ВЫ ПОНЯЛИ ИСТИННУЮ ПРИЧИНУ ТОГО, ПОЧЕМУ СЯБРЫ ": 26 ЛЕТ СТОЯЛИ РАКОМ СМИРНО, ПОКА ИХ СОВКИ ПЕТУШИЛИ, А ТЕПЕРЬ ВДРУГ ВСКУКАРЕКАЛИСЬ??
Сябры первые все это просчитали, завистливо перекосились на бандер - ого, у них у хохлов и цеевропа, и цезарплата, и совков выгнали, и люди свободные, а у нас и поза рака и денег нет - БУНТУЕМ!
Вот и бунтуют.
В ********* пока не бунтуют, но в следующем году уже будут - "нищая, холодная и голодная" Украина же их "богатеев крепостных" обгонит по уровню жизни уже весьма существенно. И это же не предел.
И ИМЕННО ПОЭТОМУ И В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ПОЭТОМУ ***** ЗАТЕЯЛ ВОЙНУ НА ДАМБАСЕ - ЧТОБЫ ЗАДУШИТЬ УКРАИНУ И НЕ ДАВАТЬ ПОВОД СВОЕМУ КРЕПОСТНОМУ СКОТУ БУНТОВАТЬ ИЗ-ЗА ХРЕНОВОГО СРАВНЕНИЯ НЕ В ПОЛЬЗУ *********.
***** ВЕДЬ ОН ПОЛ-ЖИЗНИ ПРОЖИЛ В ЕВРОПЕ И ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ, ЧТО ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА, ДАЖЕ ЕСЛИ КИНУТЬ ЕЕ К ДИКАРЯМ ТИПА РУМЫН, ОНА ВСЕ РАВНО АВТОМАТОМ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ И ПОВЫШАТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РАЗВИВАТЬ ГОСУДАРСТВО.
И ***** ЭТО СОВСЕМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПОД БОКОМ БЫЛА ПРОЦВЕТАЮЩАЯ СТРАНА ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ (ХОТЯ БЫ УРОВНЯ ПОЛЬШИ, ЧТО АБСОЛЮТНО РЕАЛЬНО), А ЕГО СМЕРДЫ МЫЧЕЛИ "А_МЫ_ТОЖИ_ТАК_ХАТИМ". СМЕРДОВ ПО ОБЩЕМУ ПРАВИЛУ НУЖНО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОДНОМ ТЕЛЕ, ИНАЧЕ ОНИ СЦАРЯ БОГОТВОРИТЬ ПЕРЕСТАЮТ, ЕСЛИ ЗАЖИРЕЮТ.
Вот вам и вся геополитика в наглядных нескольких абзацах.
Лично я, если мне предложат выбор где жить (из трех стран Треугольника) не задумываясь выберу уже вполне благополучную и перспективную Украину, а не нищие и упоротые Совковии.
Сравнивать что-либо с убогим Дамбасом мы не станем чисто из-за гуманной позиции ЕС к бродячим животным.
На бездомных кошек и собак Польша тратит почти в ТРИ раза больше, чем Украина на пенсии для стариков, которые всю свою жизнь тяжело работали, платили налоги и отчисления
Несколько месяцев назад в Польше был СНИЖЕН возраст выхода на Пенсию. А с 1 марта 2020 года Запланировано очередное существенное Повышение Пенсии. Средний размер Которой на сегодняшний день составляет около 500 ДОЛЛАРОВ.
А теперь немного Фактов о жизни Польских Пенсионеров:
- Если Пенсионер, по каким-либо Причинам, не может оплатить счета за Использование услуг, Государство перекладывает эту Проблему на себя.
- Многие Польские авиакомпании предоставляют Пожилым людям льготы, оплачивая Большую часть Билета.
- Пенсионерам предоставляется Бесплатная медицинская помощь и огромные скидки при Посещении частных Врачебных кабинетов.
- Все 70-летние Граждане и старше не платят за проезд в Автобусах городского сообщения и Метро.
- Пожилые люди могут проходить Санаторное лечение, оплачивая Небольшую часть стоимости путевки.
- По достижению 75 лет, пожилые Поляки могут не платить за Кабельное телевидение и Радио.
И это Далеко не полный список Льгот предусмотреных для Польских стариков. А теперь давайте Вернемся к нашей Украинской действительности. К нашим 12 МИЛЛИОНАМ пенсионеров. Которые получают в среднем 53 ДОЛЛАРА в месяц. Только Вдумайтесь в эту цифру. В той же Польше на содержание одного Бездомного животного, государство выделяет около 200 ДОЛЛАРОВ в месяц. На Бездомных Кошек и Собак Польша тратит почти в ТРИ раза Больше, чем Украина на Пенсии для Стариков, которые всю свою Жизнь тяжело Работали, платили Налоги и Отчисления.
Это просто не укладывается в Голове. Наши соседи Поляки, которые в начале 90-х годов приезжали в Украину за Продуктами и Одеждой, обогнали нас на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ, по Развитию и Уровню жизни. Как такое могло Произойти? В чем же наша Ошибка?
P.S. Покажите кто-нибудь эту публикацию Вальцману, Зельцману, Гнойсману, Шмыгалю и пр. негодяям, которые устроили в Украине пенсионерам ГЕНОЦИД УДУШЕНИЯ И МОРЕНИЯ ГОЛОДОМ. И пусть они Попробуют ответить на эти два Вопроса.
этот показатель вообще ни о чем.
это как сравнивать 1% самых богатых в россии и украине.
реальные цифры- средняя пенсия и средняя зарплата после выплаты налогов, на руки, так сказать.
вот. дурачкам, не освоившим гугл. в 2017 минималку получало 930 тыс человек. из 70 милллионов занятых.
"качество этого всего." это правильно, только мне посрать на рашу. сравнивать надо с европой. стыдно ориентироваться на россию.
То, что вы едите, мы, европейцы тем срать ходим...
как счас помню, что египет отказался от украинской пшеницы, потому что это было такое дерьмище, что даже неразборчивые египтяне отказались.
именно поэтому сало импортируется в украину из польши, потому что свое бхеее...
готов выслушать какой продукт лучше европейских и где он в европе продается.
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
Там вже всі як не в ЄС, то в NATO вже повступали - залишились лиш ті, хто або не хоче, або не може. Яценюк закликає підтримати економічно та взяти під захист неспроможних з Дальнєвосточьної Європи?
Хто такій Цуценюк, щоб від імені тих країн до чогось закликати Євроспільноту, яка з Брекситанією ніяк ради дати не може і зараз переймається тим, як уникнути "внутрінатівського" напруження між Туреччиною та Грецією? На кого цей цуценячий виступ розрахований - явно ж не на ЄС та NATО, а лиш на натхненних та невтаємничених, які категорично відмовляються зрозуміти, чому Європа не дасть ніяких гарантій тим, хто не може втримати влади на власній території та роками й десятиліттями взаємовигідно мириться з добре окопаними на своїй землі братніми агресорами.
Що кому дадуть порожні обіцянки, якщо готовий Будапештський меморандум всі вважають фількіною грамотою?