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Новости Политика Украины
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выборы (24315) Черниговщина (1346) Слуга народа (2548) Кравчук Евгения (361) Давыденко Валерий (14)

Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько, - депутат Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидатом в народные депутаты от
Фото: 7dniv.info

Кандидатом от партии "Слуга народа" на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №208 (центр – г.Бахмач Черниговской области) 25 октября будет правозащитник Анатолий Гунько, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Такое решение было принято на первом этапе съезда партии в воскресенье. Кандидатуру Гунько предложила Черниговская партийная организация", - сообщила Кравчук агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье, передает Цензор.НЕТ.

Гунько - уроженец с.Сальное Нежинского района Черниговской области, адвокат, правозащитник, директор ООО "Гильдия права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировался по округу №209 (центр – г.Нежин Черниговской области) от партии "Батькивщина". В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии "Наш край".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Съезд "Слуги народа" состоится 31 августа, - нардеп Кравчук

Напомним, 5 июня ЦИК Украины своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давыденко было найдено в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец в 208 округе. Был внефракционным, с декабря 2019 года – членом депутатской группы "Доверие".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
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30.08.2020 18:26
+2
любопытно, с кем переспал Ляшко, что бы в "Слуге нарИда" таких слабых кандидатов на округ ставили?!.. наверно Ляшко владеет утраченным искусством колдовского миньета..
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30.08.2020 18:30
+2
Юлєчка(з вигодою) продала кандидати Зе,щоб той перепродав його Ахмєтову як прекрасного спаринг кандидата для своєї тепер ручної собачки Ляшка... який сам прийшов до Хазяїна Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 9705
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30.08.2020 18:58
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а нашо нам два Кравчуки?
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30.08.2020 18:21 Ответить
Гунько - имеет криминальное прошлое.
Кандидатура абсолютно провальная.
Олег Ляшко с лёгкостью его победит.
Вот вам и "схемы" и "договорняки".
Незадолго до болезни Тимошенко имела рандеву с Ляшко.
Видимо тогда и появился на свет Гунько.
Кандидатом в народные депутаты от "Слуги народа" по округу №208 будет правозащитник Гунько, - депутат Кравчук - Цензор.НЕТ 6260
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30.08.2020 18:25 Ответить
Юлєчка(з вигодою) продала кандидати Зе,щоб той перепродав його Ахмєтову як прекрасного спаринг кандидата для своєї тепер ручної собачки Ляшка... який сам прийшов до Хазяїна Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 9705
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30.08.2020 18:58 Ответить
Многоходовочка. Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 106
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30.08.2020 19:00 Ответить
Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
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30.08.2020 18:26 Ответить
"Ти ба, як просто! Цифра!" (с)
Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" у окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 160
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30.08.2020 18:45 Ответить
любопытно, с кем переспал Ляшко, что бы в "Слуге нарИда" таких слабых кандидатов на округ ставили?!.. наверно Ляшко владеет утраченным искусством колдовского миньета..
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30.08.2020 18:30 Ответить
Читай трохи вище
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30.08.2020 18:39 Ответить
Или кунилингуса.
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30.08.2020 18:40 Ответить
Так, выбора же нет.
Лучше брехливый патриот, чем просто брехло.
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30.08.2020 19:01 Ответить
"Батьківщина", "Наш край", "Слуга уродів" . Як коник-стрибунець. Наступна партія я думаю "Жопоблок"
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30.08.2020 18:58 Ответить
Напевне з принциповістю у нього все в порядку - завжди у партії влади. Тому на такий ньюанс, як назва партії і ідеологія, яку вона сповідує цей "правозахисник" (тьху, блін) уваги не звертає.
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30.08.2020 20:31 Ответить
Правозахисник і землепроданець - оксіморон.
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30.08.2020 21:03 Ответить
очень последовательный товарищь.....никогда не изменяет деньгам
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30.08.2020 21:45 Ответить
Нах силеная плесень!!! Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439 Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439 Кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" в окрузі №208 буде правозахисник Гунько, - депутатка Кравчук - Цензор.НЕТ 2439
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30.08.2020 23:40 Ответить
Таке враження ,що цей "правозащітнік", тільки що приїхав з зйомок фільму "Бандітскій Петербург".
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31.08.2020 12:42 Ответить
 
 