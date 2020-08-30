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Новости Происшествия
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нападение (2125) прокуратура (4868) Харьковщина (4163) мера пресечения (362) автобус (86)

Подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом уже 16, всех отправили под стражу, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемых в нападении на автобус под Харьковом уже 16, всех отправили под стражу, - прокуратура

Киевский районный суд Харькова в воскресенье закончил избирать меры пресечения подозреваемым в нападении со стрельбой на автобус вблизи Люботина Харьковской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Киевский районный суд поддержал ходатайство прокуратуры и избрал 16-ти лицам меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток без права внесение залога", - сказал он.

Чубенко уточнил, что число подозреваемых выросло до 16, поскольку 28 августа (на следующий день после инцидента) были задержаны еще двое. Оба они жители Харькова. Им, как и задержанным вскоре после нападения 14 жителям Днепра, инкриминируется ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нападение на автобус под Харьковом попало на ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 27 августа в районе Люботина под Харьковом был обстрелян микроавтобус. Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил, что в автобусе находились его соратники.

Полиция сообщила, что в результате обстрела ранены 2 человека.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко проинформировал, что нападавших задержали и опубликовал их фотографии.

В результате нападения пострадали 4 человека. Сейчас они находятся в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Группа напавших на автобус на трассе Киев-Харьков задержана, - Геращенко. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Вот-вот! Я поэтому и не хочу, чтоб за мной и моими родными и дурузьями не пришли киво-мертвечуковские (по большому счету *****-кацапские) уроды. Поэтому крошить их на беф-строганов правильно. И тебя, Гыга, Крутя и прочих тоже заодно.
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30.08.2020 18:48
+11
Пацаны защищали Украину от колаборантов предателей.
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30.08.2020 18:44
+10
Верно. Если бы не были детьми, то покрошили бы киво-мертвечуковское быдло на беф-строганов и еще пару десятков сабаковских мусоров заодно. А так ... Ну, как дети. При ЭТОМ прокацапском ЗЕ-режиме будут сидеть.
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30.08.2020 18:31
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Нафига выписки, когда им тупо активы в пользование представили?
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30.08.2020 21:49 Ответить
ну давай тогда выписку по активам...хотя сомнительно, что есть что то конкретное, иначе б порохоботы уже бегали с такой инфой, как ошпаренные, возможно и в суд подавали бы...но что то все больше на уровне слухов и сплетен
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30.08.2020 21:52 Ответить
Ну такой наивный, типа это кто-то светить будет. А то, что только порохоботы как ошпаренные бегают, защищая интересы государства, это ты верно подметил. Вижу тебе только смешно от этого.
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30.08.2020 22:01 Ответить
хех, что ж ты так слился то позорно Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4205я уж всерьез подумал, что счас придется кучу материала изучить, тк финансированием кремлем притча воязыцах со стороны вышиватной общественности, а в методичках порохоботов явно и доказательства должны быть, а тут такой облом Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4205
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30.08.2020 22:13 Ответить
Пля, та за историю этой войны этих доказательств не видел только тот, кто не хотел видеть.
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30.08.2020 22:16 Ответить
ну ты понимаешь, что это не ответ, и как я понимаю, конкретики все таки не было, иначе б было то, что я выше писал
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30.08.2020 22:26 Ответить
Чем не конкретика. Свалил в россию держит в одессе строительный бизнес, финансирует ЛДНР. Подобных примеров много проскакивало.
https://112.ua/politika/sbu-razoblachila-eks-deputata-odesskogo-gorsoveta-na-finansirovanii-dnrlnr-420787.html
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30.08.2020 22:29 Ответить
Служба безопасности Украины разоблачила факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
опять таки, не совсем понятно, откуда у маркова тот бизнес взялся, да и надоб что ты пример на наших действующих опзжистов нашел, а не на беглого в рашу
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30.08.2020 22:36 Ответить
опять таки, не совсем понятно, откуда у маркова тот бизнес взялся

ещё бы там было всё понятно со всеми справками...
А опзж-шники на прямую в москву не летают? Гумконвои Кремль в ордло не посылает. Не понимаю почему я должен это доказывать в 20-м году.
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30.08.2020 22:43 Ответить
ну и как это свидетельствует о финансировании кремлем нашей 5ой колоны, опзж то бишь?или им в кремле чемоданчик с кешем вручают? Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5358ну а ордило кремль понятно что фиансирует, без него там бы все позагибались...ну и работа кремля на публику---вот мы как заботимся о пострадалых от киевской хунты...могли бы молча поезда с провизией отправлять, но нет, так неинтересно
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30.08.2020 22:49 Ответить
Та я понял, что тебе хоть в глаза сцы.
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30.08.2020 22:53 Ответить
Тут разжёвано для дебилов. Дальше только лоботомия.
https://www.youtube.com/watch?v=RqlUmFXt_3Q
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05.09.2020 09:03 Ответить
Олег Ширяев (позывной "Сирко") в 2014-2015 гг. был командиром роты особого назначения МВД "Восточный корпус", которая выполняла задачи в зоне АТО. В августе 2015 уволился из рядов МВД и заявил о начале общественной деятельностиИсточник: https://censor.net/ru/n3214783

мдя...как все у нас переплелось, учитывая что и сам кива из майданных сил вышел
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30.08.2020 21:23 Ответить
Ну так надо разделять... Конечно проще всех назвать титуханами, мешающим нам жить...
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30.08.2020 21:27 Ответить
так как их разделять, если они часто одного поля ягоды?и нужно ли?пусть они там междусобойчики устраивают, главное чтоб их потом вязали садили
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30.08.2020 21:31 Ответить
Та понял, что тебе "какая разница", лиш бы тебя гне трогали...
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30.08.2020 21:34 Ответить
в некотором смысле да, пока власть сильно не закручивает гайки или не поступает явно несправедливо
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30.08.2020 21:41 Ответить
По твоему нормальное общество это Сомали?? Твои слова похожи на бред🤮
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30.08.2020 19:56 Ответить
Он еще не есть, это только прелюдия. Спектакль начнется на футбольных стадионах под красными флагами...
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30.08.2020 18:32 Ответить
Смотря где. На Задолбайсе да, может в Гепо-Допинске. А в Днепре уже нет. Да даже в Трухановске-Одессе, не смотря на все старание Сабакова хрен у вас что выйдет. Начнете и вам "коптильня" в Доме профсоюзов теплой баней покажется.
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30.08.2020 18:38 Ответить
Шо ты мелешь?
Иди тыквы разбрасывай.
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30.08.2020 18:50 Ответить
Цікаво, а тих хто війнушку у Броварах скоїв з перевізниками також тримають під вартою?
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30.08.2020 18:37 Ответить
Тих таваріщ Путєн заборонив чіпати. Мертветчук знає.
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30.08.2020 18:41 Ответить
Нам в Днепре?! Гыы!
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30.08.2020 18:41 Ответить
Пацаны защищали Украину от колаборантов предателей.
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30.08.2020 18:44 Ответить
С помощью этих пацанов, ОПЗЖ повысило свой рейтинг на пару процентов.
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30.08.2020 18:56 Ответить
Пацаны показали свое истинное лицо. Украинцев не *******, да и США с Европой свою оценку дадут.
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30.08.2020 20:28 Ответить
с каких пор заднеприводные кацапы стали расписываться за США с Европой?
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30.08.2020 21:06 Ответить
А причем тут кацапы? Ты бредишь, животное..
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30.08.2020 21:42 Ответить
Награждать будут? Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4973
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30.08.2020 18:46 Ответить
А коли під вартою будуть допа,гепа,курва штепа,жидяра розенблат,та іже з ними,коїм несть числа?
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30.08.2020 18:51 Ответить
А что, они тоже громили автобус и зверски избивали его пассажиров?
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30.08.2020 18:56 Ответить
А треба було з засади "пердольнути" по тому мікроавтобусі з гранатомета і все було б в порядку.

P.S. А суддю, що виніс запобіжну міру, все одно потрібно повісити без суду і слідства.
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30.08.2020 18:55 Ответить
"зажоповцы" сами все организовали-сами льют крокодильи слёзы. Что вы здесь обсуждаете на серьезных щах???
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30.08.2020 18:57 Ответить
Их наградить надо!а вот зеЛю и его зеленых чмырей ждет суд!
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30.08.2020 19:00 Ответить
Клоунада!!! На членососів Рюкзакова -Ківи напали членососи ,Білецькоко-Рюкзакова!!! Що зробив ЗЕЛупа? Подякував потужному мінстрові!!! А лохи-руssкого міра получили пиз%и!
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30.08.2020 19:00 Ответить
Сообщали, что задержали 35 человек, а участвовало почти 50... Аваков, где остальные?
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30.08.2020 19:03 Ответить
Похоже на тупую постановку.
Крайне мягко говоря, не люблю всю эту пророссийскую мразь - титушек, антимайдановцев, кив, рабиновичей, мертвечуков и прочей мразоты.
Но если мне нужно расстрелять автобус, и если бы действительно довелось - было бы решето, живых не осталось, а полиция со всеми своими перехватами получила бы вечный висяк.
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30.08.2020 19:13 Ответить
Незабаром з Трухановим будемо обмінюватися полоненими.....
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30.08.2020 19:46 Ответить
Пацанов к награде представить надо, а не судить...
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30.08.2020 19:52 Ответить
Це ти про себе? Я б тобі впаяв. Добре впаяв.
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30.08.2020 20:10 Ответить
ты на фотку Мертетчука дрочишь или молишься? Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 345
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30.08.2020 21:00 Ответить
колабаранты сами заслуживают суда или казни без всяких судов, а тут репрессируют патриотов родной земли. Этот факт запомнить и в общий список. Час Ч все равно будет.
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30.08.2020 20:02 Ответить
Животное, согласно каким европейским нормам разрешается кого-то казнить без суда и следствия? Запомни, Украина идёт в Европу. А такие, мрази как ты, ставят палки в колёса. Но цель свою украинцы достигнут. Поэтому, провокаторов судить, согласно украинскому законодательству!
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30.08.2020 20:49 Ответить
и кто из вас, прокацапленных птиц, сейчас сверху? Смотрю, слились в экстазе Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4581
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30.08.2020 20:58 Ответить
По существу нечего сказать? Тогда в спам.
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30.08.2020 21:02 Ответить
говорю по существу: вы два прокацапленных ......., и я поинтересовался, кто из вас сегодня актив? А, что нельзя?
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30.08.2020 21:04 Ответить
Тролль рошеновский, платят за высеры у вас нормально? Интересно
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30.08.2020 21:50 Ответить
правильно сделали, что разгромили автобус с боевиками ХНР.

гнилой продажный клоун крышует террористов.
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30.08.2020 20:40 Ответить
Свободу патріотам. нищення ватного скота є обов"язком чесного громадянина. треба хлопцям скидатися на адвокатів.
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30.08.2020 20:56 Ответить
как не назови- патриоты за опзж, это оплот, ватники кивы.
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30.08.2020 20:57 Ответить
Коли президент і вся влада здають інтереси України і велика частина цих "правителів" працюють на росію,то тільки патріоти України силою повинні захищати і знищувати ворогів. Бездіяльність влади вже привело країну до хаосу. і створення російських загонів на території України.
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30.08.2020 21:16 Ответить
О, налетело любителей жопоблока.. Сплошные законники.. Вату надо жечь напалмом!
Вывод один, теперь такие акции будут проводить скрытно и жестко!
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30.08.2020 21:38 Ответить
Будут играть в Вальхаллу на зоне, там тоже викинги.

Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 663
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30.08.2020 21:53 Ответить
Это что????
------====
Анастасия, [30.08.20 10:37]
‼️РЕГУЛЯРНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ‼️
ДОНЕЦК- УКРАИНА- ДОНЕЦК через РФ
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30.08.2020 22:08 Ответить
НА ЛИЧНАМ КАНТРОЛЕ ЗЕЛИ ! ВОТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ !
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30.08.2020 22:12 Ответить
Упереджений кишеньковий (карманний) суд - кілєр Кожара ходив по жопоблоківських каналах де проводив антидержавну діяльність, аж після широкого громадського обурення цю ригівську сволоту закрили в СІЗО. Хлопці більше як на *********** не заробили. Державні зрадники, явні сєпари, навіть вже під статтями вільно ходять по Київу. Ну то таке, вони абсолютно не загрожують капітулянській політиці ЗЕвлади
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30.08.2020 22:11 Ответить
Та скільки ж там тих автобусів було? Підозрюваних у нападі на автобус під Харковом уже 16, усіх відправили під варту, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5994
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31.08.2020 01:42 Ответить
верно. никаких "бригад" ни под какими флагами.
только государственные силовики.
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31.08.2020 03:12 Ответить
Ребята! Вы-молодцы. Будь я моложе (мне - 73 года), я бы тоже бил им прямо в пятак и по бэйцалам (яйцам евр) Вы - гордость нашей страны! Судей накажем вскоре. Жаль не набили ПЫСОК Рабиновичу , не утопили Медведчука.
И не отстегали крапивой администрацию президента!
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31.08.2020 09:08 Ответить
Какой-какой области? В харьковской? Да там никто не пукнет без вице-президента! Какая-то странная ситуация, говнорты его - Г-о и Ш-к молчат... Наверно, босс заказывал шоу.
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31.08.2020 18:01 Ответить
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