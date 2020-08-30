РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10295 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
1 075 6
местные выборы (2144) ЦИК (3635)

ЦИК объявил с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК объявил с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов в Украине

Центральная избирательная комиссия Украины объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 30 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

"При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", постановление ЦИК от 8 августа 2020 года №160 "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020", №161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года" и от 14 августа 2020 года №176 "О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Арахамия назвал расценки на кампанию на местных выборах: кандидат в горсовет - $50 тыс., сельсовет - $10-12 тыс. ВИДЕО

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 8 августа 2020 года №163 "О календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года", изложив указанный календарный план в новой редакции.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черноморец не команда Черномор
Не в тему... вчера купил телевизор... настроил т2 каналы. и о..уел! 60 каналов, но весь цимес- НТВ,Россия 24,итд.,это в Одессе. Я в шоке .! Около10 росс.каналов. где Сбу? ИЛИ это они транслируют?
показать весь комментарий
30.08.2020 18:28 Ответить
та не...это у тебя или приднестрофье пробивает,или платные каналы.для них отдельный блочок нужен.
в Украине всего 40 каналов.из них 8 местное вещание.
показать весь комментарий
30.08.2020 18:33 Ответить
а може с крыма сигнал пробивает...
показать весь комментарий
30.08.2020 18:36 Ответить
И в чём проблема; не хочешь смотреть, не смотри.
показать весь комментарий
30.08.2020 18:55 Ответить
Переходи на аналог.
Там ещё есть ПРЯМОЙ.
Самое то! ЦВК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні - Цензор.НЕТ 6900
показать весь комментарий
30.08.2020 18:58 Ответить
 
 