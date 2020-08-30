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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) посольство (1046) россия (91360) США (23253)

Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США

Американские дипломаты призвали российские власти освободить незаконно заключенных украинцев в оккупированном Крыму.

Соответствующее заявление Посольство США в Украине опубликовало в Twitter 30 августа, в Международный день жертв насильственных исчезновений, пишет Цензор.НЕТ.

"В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно держит в заключении, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Россия должна прекратить посягательства на основные свободы в оккупированном Крыму, - посольство США 01

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

По данным активистов, с момента оккупации Крыма до 2019 года на полуострове исчезли 44 человека, 15 считаются пропавшими без вести.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
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30.08.2020 19:09
+4
с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
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30.08.2020 19:06
+2
Свинособак не вмовляють..
Мантри на них не діють..
Тільки повний зашквар!!
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30.08.2020 19:05
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Надо так: "Нах@й с пляжа!"
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30.08.2020 18:57 Ответить
США обеспокоены инвестициями Китая в Украину , кацапов в дверь ,а они с узкими глазами в окно к нам лезут или с помощью Китая ставят Украину в экономическую зависимость.
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30.08.2020 19:01 Ответить
Уже поздно, Китай становится стратегическим партнёром Украины. https://nv.ua/biz/economics/biznes-s-kitaem-knr-stala-krupneyshim-delovym-partnerom-ukrainy-novosti-ukrainy-50048616.html
В отличие от Китая, США не торопятся увеличивать взаимную торговлю и даже тормозят экспорт украинских труб.
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30.08.2020 19:07 Ответить
У Зеленского ДНА НЕТ. Нам сказать больше нечего.....
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30.08.2020 19:04 Ответить
Свинособак не вмовляють..
Мантри на них не діють..
Тільки повний зашквар!!
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30.08.2020 19:05 Ответить
с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
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30.08.2020 19:06 Ответить
Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
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30.08.2020 19:09 Ответить
У США амнезия после подписывания Будапештских гарантий. Вот тут правильно ставят вопрос - РФ должна свалить с Крыма и заплатить все до копейки.
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30.08.2020 19:22 Ответить
Что за бред? Кто что должен прекратить? Если РФ, тогда причём тут американское посольство в Украине? У США есть посольство в РФ. Вот именно то посольство должно ДОВОДИТЬ ПО МЕСТУ в РФ позицию США относительно РФ. Официально. Вот тогда уж американское посольство в Украине может в твиттере или там фейсбуке ссылочку на это публиковать. Ну что за чмошные сцыкуны!
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31.08.2020 18:08 Ответить
 
 