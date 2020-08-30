Сын Лукашенко объявил "вагнеровцам" о высылке в РФ, поскольку "генпрокурор Украины не приехала", - освобожденный террорист. ВИДЕО

Наемник с позывным Злой - один из задержанных в Минске членов ЧВК Вагнера - рассказал о том, что с ними произошло в Беларуси и кто именно их задерживал.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский военный youtube-проект WarGonzo.

По словам террориста, его вместе с еще 32 наемниками задержали белорусская служба "Альфа" и КГБ в Минске в 6 утра 29 июля.

"Версия наша такова, что украинские спецслужбы решили как можно больше россиян - причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому, ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ - вытащить на территорию Украины для последующего обмена. Мы уверены, что это все совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны", - рассказал "вагнеровец".

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После задержанных отвезли в местное РУВД, откуда начали водить на допросы в Комитет госбезопасности Республики Беларусь. У задержанных выясняли, какие им поставили задачи в Республике Беларусь, где схроны оружия. Также им сообщили, "что у них, якобы, стоит разнарядка 15 человек посадить, а всех остальных - отпустить".

При этом силовики заявляли, что некоторые задержанные якобы признались, что прибыли в Беларусь содействовать оппозиционным силам на тогда еще предстоящих президентских выборах.

Говорящего якобы обвинили в терроризме. 2-3 дня задержанных продержали в изоляторе, а после - перевезли в тюрьму №8 в городе Жодино. Тогда к ним пустили российского консула.

"Консул сказал, что пока сам не понимает, что происходит, но понимает одно, - что нас подставили", - сообщил террорист.

Вагнеровец отметил, что со времени задержания до этого момента их ни разу не держали вместе, а после - собрали в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, Службы безопасности.

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"Мы с ним встретились. Он - сын, товарищ Лукашенко - заявил, что "так как не приехал генпрокурор Российской Федерации и генпрокуратура Украины, было принято решение главой, президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину", - сообщил наемник ЧВК Вагнера.

Злой уточнил, что речь шла о старшем сыне Лукашенко (у Александра Лукашенко трое сыновей: Виктор, 1975 года рождения, Дмитрий, 1980, Николай, 2004. - Ред.).

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб. В США заявление опровергли.