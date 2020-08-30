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Новости Агрессия России против Украины
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Сын Лукашенко объявил "вагнеровцам" о высылке в РФ, поскольку "генпрокурор Украины не приехала", - освобожденный террорист. ВИДЕО

Наемник с позывным Злой - один из задержанных в Минске членов ЧВК Вагнера - рассказал о том, что с ними произошло в Беларуси и кто именно их задерживал.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российский военный youtube-проект WarGonzo.

По словам террориста, его вместе с еще 32 наемниками задержали белорусская служба "Альфа" и КГБ в Минске в 6 утра 29 июля.

"Версия наша такова, что украинские спецслужбы решили как можно больше россиян - причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому, ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ - вытащить на территорию Украины для последующего обмена. Мы уверены, что это все совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны", - рассказал "вагнеровец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп ответил на заявления Путина о роли США в задержании "вагнеровцев" в Беларуси: РФ всегда использует наемников, чтобы посеять хаос

После задержанных отвезли в местное РУВД, откуда начали водить на допросы в Комитет госбезопасности Республики Беларусь. У задержанных выясняли, какие им поставили задачи в Республике Беларусь, где схроны оружия. Также им сообщили, "что у них, якобы, стоит разнарядка 15 человек посадить, а всех остальных - отпустить".

При этом силовики заявляли, что некоторые задержанные якобы признались, что прибыли в Беларусь содействовать оппозиционным силам на тогда еще предстоящих президентских выборах.

Говорящего якобы обвинили в терроризме. 2-3 дня задержанных продержали в изоляторе, а после - перевезли в тюрьму №8 в городе Жодино. Тогда к ним пустили российского консула.

"Консул сказал, что пока сам не понимает, что происходит, но понимает одно, - что нас подставили", - сообщил террорист.

Вагнеровец отметил, что со времени задержания до этого момента их ни разу не держали вместе, а после - собрали в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, Службы безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

"Мы с ним встретились. Он - сын, товарищ Лукашенко - заявил, что "так как не приехал генпрокурор Российской Федерации и генпрокуратура Украины, было принято решение главой, президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину", - сообщил наемник ЧВК Вагнера.

Злой уточнил, что речь шла о старшем сыне Лукашенко (у Александра Лукашенко трое сыновей: Виктор, 1975 года рождения, Дмитрий, 1980, Николай, 2004. - Ред.).

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также смотрите: Спецоперация по "вагнеровцам" велась еще с прошлого года, - Луценко. ВИДЕО

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб. В США заявление опровергли.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) ЧВК Вагнер (1332)


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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4518113868228874 50 хв ·

"Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса.... И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений.... Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции" - вот заявил сегодня Витольд Фокин - представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске..

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3216607%3Ffbclid%3DIwAR18nWa757wmTm-aSYXXnhujFqLMlY8G0F88PgG3JURbjhxoOAvAiDMTsuA&h=AT0yqQAYpWRMaFVBqA60sWrNY4Y9Y1SIVKbnrFtPqhQR0qgqrcXxs1rD5a_M8F8XJQKU8KTIV6vPO_9ijEKpyt1Z_fOeHx-Noe2unSmdDhWO5EhhHTts-IZ9JQvrgSisJ_YZJk-OGJem31KBu5qeRhsn0liVHFh1Ew https://censor.net/ru/n3216607
Недавно я был на фронте и, как обычно, общался там с военнослужащими и добровольцами, которые уже шесть лет "всячески мешают заключению мира на Донбассе" на условиях Путина и которые "считают режим тишины шагом к капитуляции". Я и сам так считаю.
И потому убежден - заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ - это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма.
Зеленский назначил в Трехстороннюю контактную группу близкого к Медведчуку Леонида Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Витольда Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой - главы ОП Андрея Ермака.
Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс - причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента.
Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком - значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.
Значит, объявление прекращения огня на фронте - это не временный шаг, как обещает военное руководство - а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления - как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье.
Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе. По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50 % хотят вступления Украины в НАТО. Перемирие на Донбассе на условиях Путина - это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют - но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал.
Заявление Фокина, если Зеленский его не опровергнет, будет иметь самые тяжелые последствия для власти, никакого доверия среди защитников Украины к такой власти не будет.
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30.08.2020 19:55
+42
просто Ермак и Зеленский запретили Венедиктовой ехать в Минск..
просто Зеленский, Ермак и Венедиктова преступники!!!
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30.08.2020 19:56
+35
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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30.08.2020 20:58
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Страница 2 из 2
для тех кто не просто идиот а ЗЕленый идиот " украинские спецслужбы решили как можно больше россиян - причастных и непричастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому, ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ - вытащить на территорию Украины для последующего обмена " УКРАИНЫ !!!! ущербный Украины не Белорусии . не Венесуэлы . не Монако и не Люксембурга . а Украины . а ваше сцыкло испугалось такой прыти СБУшников и Ермачек устроил слив белорусской ГБ .
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30.08.2020 20:49 Ответить
Всі )(уйловські казкарі, як в Московії так і тут, в Україні, а також всі корисні ідіоти )(уйла, почали співати в унісон про міфічне СБУ, та його довгі руки. Але простого питання, як СБУ збиралось примусово посадити в Україні цивільний літак , ці стратеги не чують.
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30.08.2020 20:24 Ответить
человеку в самолете стало плохо
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30.08.2020 20:26 Ответить
чув я таке. Літаком керує пілот, а не чєловєк. І пілот, після огляду того чілавєка, може прийняти рішення, яке чілавєку може дуже не сподобатись, а на посадці, того "хворого " буде чекати ескорт з поліції. Є багато ідіотів, які хочуть посадити літак не в місті призначення, а раніше.
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30.08.2020 20:46 Ответить
Піпець!У пілота що,вища медична освіта?Він,без медичних інструментів може встановити чи справжній епілептичний напад у людини чи вдаваний?
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30.08.2020 21:44 Ответить
Я тобі не раджу пробувати на борту робити несправжній епілептичний напад. Чи якусь схожу діяльність, направлену на зміну маршрута літака. Бо можеш спокійно отримати реальний термін ув'язнення. Не в Україніи , звичайно. Але такі випадки бувають.
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30.08.2020 22:19 Ответить
такіЖда! а простіше одного за борт викинути ніж 300будуть наражатися на небеспеку
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31.08.2020 07:09 Ответить
Ніхто не "викидає" Першу допомогу надають. І летять далі. Літак не маршрутка.
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31.08.2020 11:34 Ответить
і не мрій - НАДАДУТЬ ПЕРШУ ДОПОМОГУ ТА ВИКИНУТЬ бо парашютів там НЕМА
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31.08.2020 11:39 Ответить
еще один пострадавший за Лукашенко)).. Госдеп форева!!!
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 7612
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30.08.2020 20:27 Ответить
Азиров заскулил
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30.08.2020 20:30 Ответить
Заскігліл, Брав би лопату і їхав би до Лукашенка бульбу копати.
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30.08.2020 20:38 Ответить
кіля азіроф,іді на уй
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30.08.2020 21:01 Ответить
А ну ужесли жто кацап говорит. Верим😷
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30.08.2020 20:40 Ответить
В Белоруссии мужчина с двумя ножами напал на милиционеров
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30.08.2020 20:52 Ответить
Ермак, Зеленский, Венедиктова...Думаю что здесь всё ясно.
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30.08.2020 20:53 Ответить
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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30.08.2020 20:58 Ответить
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30.08.2020 21:05 Ответить
Зебіли скажуть "Нє вєрім,ета фєйк ат парашенкі".
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30.08.2020 21:46 Ответить
Абсолютно пофіг на них.
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30.08.2020 21:50 Ответить
Азиатчина лютая. Сын президента с кем то встречается, чем то командует. Просто завоняло кланом хуссейнов и каддафи и иже подобными.
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30.08.2020 20:59 Ответить
Я так розумію,що прийшов якийсь там пацан,і сказав,що ви,курва,вільні! Задоволені, батькадрочери? А зато он калхози і заводи сохраніл... Тьху ****...
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30.08.2020 20:59 Ответить
100-пудово донбасёр. Говор донбасёрский, только там говорят слова, к примеру, согласилися, а не согласились. Ну и акцент сам за себя говорит, кацапы так не разговаривают.
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30.08.2020 20:59 Ответить
Какой то семейный подрят на Беларусии вырисовывается, эдакая династия презиков.
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30.08.2020 21:06 Ответить
Деградація..тьху ..династія!!))
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30.08.2020 21:29 Ответить
Дожили--на ЦН обговорюємо слова якогось підлітка.
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30.08.2020 21:09 Ответить
речь идет о45 летнем первом сыне Луки, который входит в РНБО.
Читай до конца новости.
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31.08.2020 19:29 Ответить
Нє віноВатния Я!!
Єнто дєті нєразумнияЯЯЯАА!
))
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30.08.2020 21:24 Ответить
Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 5423
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30.08.2020 22:08 Ответить
Это госизмена и пускай не сейчас,но через четыре года им всем четверым придётся бежать или сидут мрази
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30.08.2020 22:16 Ответить
Это госизменище целое. Плохо, что ты податливый всему, что вливают в безтолковку и мозги слабые. Ну то такое...
Много таких....ничего страшного.
Может пройдет, а может и нет. Не парся, просто знай, что тобой легко манипулировать.
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30.08.2020 22:59 Ответить
То что Зеля боится произнести в слух, что Х**ло агрессор - это факт.
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30.08.2020 23:10 Ответить
Любым человеком можно манипулировать,но разговор не об этом а о том,что информация о сливе операции по вагнеровцам пришла с четырёх разных источников.Это раз.Два-тут уже нужно смотреть на картину сверху,а не повторяются ли подобные вещи,есть ли признак систематичности?Чтобы объективно ответить на этот вопрос,достаточно сравнить с тем,что было до Зеленского.Была операция по поимке ключевого свидетеля по малазийскому боингу,темп вооружение и снабжение наших «передков» был на высоком уровне,государство Украина и её госкомпании выигрывали у РФ международные суды,готовились новые большие иски.Связка Украина-США-Германия а также в меньшей степени Франция была прочнее и активнее чем сейчас.
Ты можешь увести разговор в другое русло,как прошлый раз либо,постараться по фактам,опровергнуть написанное.
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31.08.2020 00:37 Ответить
Ну таки и знал, Украина виновата.
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30.08.2020 22:23 Ответить
хтось віре цьому запроданцю...
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31.08.2020 00:26 Ответить
Я уже никому не верю.Конченная власть Украины и конченная власть Беларусии.
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31.08.2020 18:53 Ответить
Виноват один иуда - порношут 🤢🤢💩🥒,,дающий и спереди и сзади и рашистам и трампу с макроном
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31.08.2020 00:36 Ответить
Эта пророссийская **** венедиктова заодно с ублюдком зелей и засланным казачком- ермачком...
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31.08.2020 00:47 Ответить
Ты 💩🤡🤢 🤖
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31.08.2020 17:45 Ответить
Скажите спасибо гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю.
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31.08.2020 01:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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31.08.2020 01:06 Ответить
Сын таракана уже генерал или как
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31.08.2020 03:06 Ответить
Чушь ,вы не поняли суть ! В Украине говнокомандующий презренный трус ,предавший национальные интересы !
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31.08.2020 17:56 Ответить
здорово. укр ресурс размещает какой-то кацапский брехливый трешак.
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31.08.2020 04:01 Ответить
після того як Байден сказав що 4млрд дол.США ЩОРІЧНО Це НУ ДУЖЕ забагато для ісраіловки і їм достатньо і 380млн дол США.. в усьому світі ************* ісраіловки заскавчали і почали усіляки провакації проти Байдена робити.. ОТ ЦЕ І Є ОДНІЄЮ З НИХ В Україні козли=провакатори деркачі-бутусов та інші рабіновічі..
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31.08.2020 07:17 Ответить
Оце дименція в двічі збитого на президентських байди.!Америка востанне допомагала окупантам ще в 2003-му.
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31.08.2020 09:18 Ответить
Это террорист??? Да это лошок какой-то...
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31.08.2020 07:58 Ответить
Смешно.. Да если бы Лука еще на пару дней только придержал вагнеровцев, ( не то что хоть одного выдать Украине), то ему бы и Путинило звонить не пришлось ( что он теперь делает чуть ли не каждый день и собирается поехать в Москву).. Это была бы красная линия для Кремля ( поставьте себя на место Пу в этой ситуации и ваши действия).. Тогда Луке проще было бы застрелиться вместе с членами семьи.По крайней мере он был бы уже отстранен от власти " перешедшими на строну народа" силовиками ( читай Путиным). Все изначально была игра Луки на повышение ставок в безвыходной ситуация, хотя в этом случае он конечно заигрался... Блеф он тоже имеет свои границы.
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31.08.2020 09:05 Ответить
Приїхала-не приїхала,любить-не любить,головне порохоботам з путаноботами це "зрада-зрадная".
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31.08.2020 09:25 Ответить
https://youtu.be/0GMzmoOu4iE?t=792 хто не скаче, той москаль. ( Чисто білоруська національна традиція)
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31.08.2020 09:32 Ответить
Достойная смена у Бацьки растёт!
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31.08.2020 09:39 Ответить
Венедиктовой было некогда. Она искала компру на Стерненко... на Рифмастера - серьёзными делами занималась, не то что какая-то тма херня, типо вагнеровцев
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31.08.2020 09:47 Ответить
какой то тип в маске сидит и я должен ему верить левый вася какой то
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31.08.2020 13:35 Ответить
Как бы хреново я не относился к зеленой плесени, но слабо верится в то, что вагнеровцев отдали кацапам из-за не приезда венедиктовой, тем более что насколько я понял официального приглашения не было. Хотя это не отменят факта предательства и слива дерьмаком и зельцманом операции по задержанию вагнеровцев.
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31.08.2020 14:54 Ответить
Сын Лукашенко перед ними раскланялся - кто-то поверит? Это всё равно, шо при овоще его б высокопоставленный сынуля, а в натуре прынц, отак каким-то хмырям ноги помыл аки хирувим и мы б ещё слезу от умиления пустили. Фантастика? Так оттож - брехня! Думаю, Бацька их кремлю отдал за какие-то нищаки - например за московский омон в помощь.
Цензор, вы такие информационные бомбы выставляйте с пометкой "кремлёвская пропаганда".
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31.08.2020 19:26 Ответить
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