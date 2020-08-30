Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, стран в "красной" зоне стало на восемь меньше, чем было 22 августа, когда перечень обновлялся в последний раз.
Всего "опасных" стран 57, среди них Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Черногория, Албания, Молдова, Румыния.
В "зеленой" зоне 136 государств. В эту категорию перешли, среди прочих, Бельгия, Казахстан и Индия.
Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).
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Пока что числа говорят одно: всё плохо, дальше будет хуже.
Я не знаю зачем все это, но я думаю, что все эти цифры о количестве заболевших скорее ложь, чем правда.
це позавчора у 8 лікарні на Кондратюка
Victoria Polinenko
28 августа в 08:52 ·
І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні. Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки). Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
Индия - так Индия.
Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉
Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком. Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток.
Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу. А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
Одна сім'я медиків - перехворіли легко і були вдома.
Інша жінка, перукарка, хворіла важко і лікувалася в лікарні.
Не знаю, як зараз. Сподіваюся, що добре.
Приїду в Україну - подзвоню.