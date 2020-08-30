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Минздрав сократил перечень стран "красной" зоны по количеству активных случаев COVID-19. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Минздрав сократил перечень стран

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения отнесены к "зеленой" и "красной" зонам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, стран в "красной" зоне стало на восемь меньше, чем было 22 августа, когда перечень обновлялся в последний раз.

Всего "опасных" стран 57, среди них Соединенные Штаты Америки, Испания, Франция, Израиль, Черногория, Албания, Молдова, Румыния.

В "зеленой" зоне 136 государств. В эту категорию перешли, среди прочих, Бельгия, Казахстан и Индия.

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Минздрав сократил перечень стран красной зоны по количеству активных случаев COVID-19 01

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 30 августа, зафиксированы 2 096 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171), Тернопольской (160), Черновицкой (148) и Хмельницкой (105) областях, а также в Киеве (109).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
а чо их сокращать?если 57 в красной зоне,а Украина пятьдесят восьмая?просто остальные страны внесут нас в красную,и нельзя будет никуда вьехать....
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30.08.2020 20:30
+3
Ця влада буде маніпулювати.
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30.08.2020 20:38
+2
Есть замечательный анекдот. "Больной нуждается в уходе врача и чем дальше уйдет врач, тем болше шансов у больного". Украина нуждается в уходе параноиков врачей. Еще пол года карантинов и ежедневных истерик и нам пи.да. пора заканчивать этот маскарад. Вирус - фэйк!
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30.08.2020 20:31
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Кому-то очень выгодна такая плохая статистика по Украине. Боюсь, нам никогда не увидеть данных, сколько из этих заболевших госпитализированы, а кто может переносить болезнь дома; сколько из заболевших по каким возрастным и социальным группам группам?
Пока что числа говорят одно: всё плохо, дальше будет хуже.
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30.08.2020 20:27 Ответить
https://healthcenter.od.ua/coronavirus/operatyvnyj-monitoryng-sytuacziyi-dovkola-covid-19/
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30.08.2020 20:31 Ответить
Спасибо!
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30.08.2020 20:40 Ответить
Одно я знаю точно. Никто з моих тысяч знакомы и их знакомых и ... за пол года так и не нашел ни одного больного. Вся эта статистика - фэйк. Все для распила денег. Вирус только в статистике. В реальности никто не знает больных. ВООБЩЕ.
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30.08.2020 20:32 Ответить
Полностью поддерживаю. Я тоже не в курсе даже среди знакомых у которых есть знакомые, у которых тоже есть знакомые и никто не знает ни одного человека с вирусом. Мне кажется это все обман. Тем более что я сейчас во львовской области и пока был во Львове в кафешках, ниодин человек с которым я общался тоже не знал ни одного своего знакомого который бы хоть что-то отдаленно, через своих знакомых, знал хоть о ком-то заболевшем.
Я не знаю зачем все это, но я думаю, что все эти цифры о количестве заболевших скорее ложь, чем правда.
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30.08.2020 23:20 Ответить
а чо их сокращать?если 57 в красной зоне,а Украина пятьдесят восьмая?просто остальные страны внесут нас в красную,и нельзя будет никуда вьехать....
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30.08.2020 20:30 Ответить
та ми уже прієхалі
це позавчора у 8 лікарні на Кондратюка

Victoria Polinenko
28 августа в 08:52 ·

І знову драстуйте
Замість «Чи кинути все та поїхати на море» Вікторія Борисівна загриміла до лікарні. Лікували її добре, вона всім вдячна. Була вдячна принаймні до 16-ї години 28.08. 2020.
А сьогодні і легких хворих, і середню Вікторію Борисівну, і всіх лежачих (дуже важких) з кардіології викинули. Впродовж якоїсь години. До відділення завезли недужих на ковід. Крики наших лікарів щодо неприпустимості таких заходів менеджер з міністерства просто зігнорував. На будь-які питання: «Є відповідна постанова». Поверхом вище так само виїхала неврологія (інсульти). Ще вище евакуювали травму (перелами кінцівок, витяжки). Кажуть, що це стосується всіх районних лікарень Києва.
Отака *****, малята.
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30.08.2020 21:29 Ответить
Есть замечательный анекдот. "Больной нуждается в уходе врача и чем дальше уйдет врач, тем болше шансов у больного". Украина нуждается в уходе параноиков врачей. Еще пол года карантинов и ежедневных истерик и нам пи.да. пора заканчивать этот маскарад. Вирус - фэйк!
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30.08.2020 20:31 Ответить
вірменія 37 в червоній зоні...
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30.08.2020 20:36 Ответить
А меня радует Китай и Нигерия. Там всего-навсего 0,05 заболевших. в Украине, увы, аж 68,1. Выходит, Нигерия может, а Украина нет. Потому граждан Нигерии пускают в ЕС, а нас пустят только в 202... - каком-то году.
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30.08.2020 20:51 Ответить
Так нехай єфіоп займається Нігерією і своєю батьківщиною, бо, здається, там тестів не вистачає.
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30.08.2020 22:14 Ответить
А отсортировать страны по алфавиту, это ж долго учиться нужно?
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30.08.2020 20:37 Ответить
В Трускавці цьому не вчили
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30.08.2020 21:46 Ответить
Ця влада буде маніпулювати.
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30.08.2020 20:38 Ответить
Ну шо?
Индия - так Индия.
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30.08.2020 20:43 Ответить
Катерина Коваленко
Теперішні "організатори охорони здоров'я" при особистому спілкуванні проізводілі ізрядноє впечатлєніє, чесно кажучи - десь на рівні Чикатіло.
Це при тому, що реанімаційного стажу в мене 17 років, бачити довелося багато і налякати мене досить важко (принаймні я так думала, до цих контактів) 😉

Найбільше вкурвлює, що це все тишком-нишком. Спеціально передивилася сайти всіх цих лікарень т.зв. «другої хвилі» - жодного слова про ковід взагалі, на сайті КМДА «брифінг» Кличка 28/08: тупо намагається читати цифри, які йому намалювали та несе пургу про мобільний додаток.
Хоч би одна недорогенька тварюка язика з дупи витягнула і привернула увагу. А пересічні громадяни про вибухи управлінського генію дізнаються, тільки коли доведеться інфаркт на вулиці лікувати. Ну також комерційні заклади піднімуться, ясна річ.
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30.08.2020 21:32 Ответить
А шо тебе так дивує? Вірус же лютує. Ти ж його боїшся? А не того, шо зараз дійсно, шоб зробити кардіограму або здати аналізи в деяких місцях треба пройти квест. Це те елементарне, шо люди робили за хвилини навіть з чергами по місцю проживання.
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30.08.2020 22:06 Ответить
На жаль, я знаю дві сім'ї, де люди хворіли.
Одна сім'я медиків - перехворіли легко і були вдома.
Інша жінка, перукарка, хворіла важко і лікувалася в лікарні.
Не знаю, як зараз. Сподіваюся, що добре.
Приїду в Україну - подзвоню.
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31.08.2020 01:37 Ответить
 
 