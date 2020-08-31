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Полиция разыскивает Проценко и Ободовского по подозрению в организации поджога автомобиля программы "Схемы", - Небытов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

Разыскиваются два лица, "которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами".

Об этом написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Разыскиваем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы". Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом", - отметил Небытов.

Одного из мужчин зовут Юрий Проценко. По данным полиции, ему 29 лет. Другой подозреваемый - 34-летний Дмитрий Ободовский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемого в поджоге авто "Схем" арестовали на 2 месяца с возможностью выйти под залог

По словам Небытова, правоохранители устанавливают заказчиков преступления. Он убежден, что это "лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами".

Руководитель полиции Киевщины также добавил, что на следующей неделе ранее задержанным подозреваемым выберут меры пресечения.

Полиция разыскивает Проценко и Ободовского по подозрению в организации поджога автомобиля программы Схемы, - Небытов 01

Также читайте: Двое из четырех подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем" объявлены в розыск, - Аваков

Полиция разыскивает Проценко и Ободовского по подозрению в организации поджога автомобиля программы Схемы, - Небытов 02
Полиция разыскивает Проценко и Ободовского по подозрению в организации поджога автомобиля программы Схемы, - Небытов 03

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

Утром 26 августа правоохранители задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы "Схемы". 

В пятницу, 28 августа, Броварской горрайонный суд избрал подозреваемому в причастности к поджогу автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 грн.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Странно что "убийц" Шеремета не обвинили.
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30.08.2020 21:19
+7
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 532
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30.08.2020 21:27
+5
а підпал автомобіля Лєо Героса-то мабуть також ці двоє винні...? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 8583
і явно хату Гонтарєвії вони також вони...
зебуїни чого тільки не видумають...методички в роботі...
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30.08.2020 21:36
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"захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" Д.б., фантазии ни на йоту
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30.08.2020 21:12 Ответить
Видать в полиции "одержимые", сэр.
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31.08.2020 08:20 Ответить
Странно что "убийц" Шеремета не обвинили.
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30.08.2020 21:19 Ответить
Ничего странного. У них железное алиби - сидели за то чего не делали.
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31.08.2020 10:36 Ответить
Так не все ведь сидели!
Только Антоненко, да и он мог управлять процессом из тюрьмы!
Так что это не довод.
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 5511
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31.08.2020 17:02 Ответить
смешно, про "лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистами"Источник: https://censor.net/ru/n3216645
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30.08.2020 21:20 Ответить
Десь прочитав , що один з паліїв був якимось "корреспондентом" чи журнашлюхом Петра Олексійовича..
Навіть якесь посвідчення виклали в інтернеті??
Хто в темі??))
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30.08.2020 21:20 Ответить
Палий? Да. Это породистый порохобот Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7811
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 2650
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30.08.2020 21:24 Ответить
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 9379
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30.08.2020 21:39 Ответить
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7693
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30.08.2020 22:31 Ответить
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 532
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30.08.2020 21:27 Ответить
Мания величия ? Как и у вашего вождя ?
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30.08.2020 21:34 Ответить
понос, как у твоего вошьдя?
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30.08.2020 21:41 Ответить
А исполнителей установили по принципу: если бежит, значит виновен!
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30.08.2020 21:29 Ответить
Що? Не Портнов? Не може бути.
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30.08.2020 21:30 Ответить
пока наша полиция ищет "зажигательных парней", в Ватостополе другой квест: "Найди бочку воды!")) Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 5803 ...
Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 9733
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30.08.2020 21:36 Ответить
На российских военных базах таких бочек с водой много,может крымские партизаны догадаются что делать с питьевой водой у оккупантов.
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30.08.2020 21:42 Ответить
говорят, татаро-монголы кидали в колодцы трупы разложившихся животных..
так появилось бактериологическое оружие..
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30.08.2020 21:45 Ответить
а підпал автомобіля Лєо Героса-то мабуть також ці двоє винні...? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 8583
і явно хату Гонтарєвії вони також вони...
зебуїни чого тільки не видумають...методички в роботі...
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30.08.2020 21:36 Ответить
А шо их уже подозревают во всех поджогах?
Или это ты сам придумал?
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30.08.2020 21:50 Ответить
Полиция разыскивает Медведчука и Рабиновича по подозрению в государственной измене - Аваков.
Или я что-то перепутал?
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30.08.2020 21:37 Ответить
Не это правда,но они сейчас опять в Мацкве с отчётом.
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30.08.2020 21:39 Ответить
перепутал конечно...менты не занимаются госизменой...то сбу Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 3850
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30.08.2020 21:41 Ответить
Под посольством Беларуси в Киеве сожгли портрет Лукашенко с Путиным,а дым от сожжённого портрета почему то пошёл вниз к земле,к чему бы это?
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30.08.2020 21:37 Ответить
та дай бог...
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30.08.2020 21:42 Ответить
А пламя было красно-белое или красно-зелёное? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 4810
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30.08.2020 21:48 Ответить
Это означает что кива скоро повесится Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 256
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30.08.2020 23:11 Ответить
Нет, он не настолько ипанутый.
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31.08.2020 08:22 Ответить
Спасибо, что предупредили. Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 4712
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30.08.2020 21:46 Ответить
юґікі-моті-толікі-мойши-лєвіни та інші рабіновічи..шо ж з ними не так? Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7489 Як не злодюжка= махінатор так бандит... І з лопатою чи з кельмою тих"богообраних" ніхто не бачив Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов - Цензор.НЕТ 791
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31.08.2020 07:23 Ответить
прокинулись одного ранку Обод і Проц і подумали: "А давайте "створимо напругу між владою, правоохоронцями та журналістами"! ЦЕ Ж ТАК ВИГІДНО!"

АХАХАХААХ! АВАКЯН З ГЛУЗДУ З'ЇХАВ!? Хто такі "тексти" і ТАКУ мотивацію видумує в мусорів????
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31.08.2020 09:49 Ответить
 
 