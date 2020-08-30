РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15486 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияЗа рубежом
30 400 156
отравление (1572) россия (91360) химия (94) Навальный (823)

Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали

Отравителям российского оппозиционера Алексея Навального было очень трудно угадать дозу вещества, чтобы быть уверенными, что это приведет к смерти.

Об этом в Facebook написал доктор химических наук Борис Жуйков, передает Цензор.НЕТ.

"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить (к тому же могли пострадать и окружающие люди). Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", - считает он.

Жуйков ранее занимался анализом отравлений Александра Литвиненко и Скрипалей. Ученый напомнил, что первого пытались отравить полонием по меньшей мере трижды: "Первый раз - 16 октября 2006 года в офисе компании Erynis. Второй раз - 26-27 октября в отеле Sheraton. И, наконец, 1 ноября в Pine Bar гостиницы Millеnium. При первой попытке 16 октября в Литвиненко попало только 1⁄100 часть от того количества, которое было введено впоследствии. Скорее всего, он бы все равно умер через полгода или год, но для отравителей введенная доза конечно оставалась неизвестной. Поэтому была вторая попытка, которая совсем не удалась: Литвиненко вообще не пришел пить заказанное для него вино, и неиспользованный полоний был утилизирован в номере Лугового отеля Sheraton. Третья попытка отравления 1 ноября была успешной, и там в Литвиненко попало громадное количество полония - раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления. Таким образом, точно употребляемую дозу рассчитать невозможно. Это всегда палка о двух концах - чем больше вещества, тем надежнее, но тем и легче его потом обнаружить. А сколько отравляемый человек потребит заготовленного для него яда - тоже неизвестно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва хочет получить от Берлина результаты анализов Навального

Исследователь отметил, что против Навального применили "некий ингибитор холинэстеразы", а это все это фосфоро-органические вещества (в том числе, зарин, зоман, V-газы, "новичок").

"Но дело конечно не в элементном составе, а в структуре этих органических веществ, которую можно определить с помощью масс-спектрометрии с хроматографией - очень чувствительного метода. Некоторые вещества такого класса можно сделать неустойчивыми, чтобы они разлагались на воздухе и в теле человека. Например, зоман гидролизуется и разлагается на 50% в нейтральной среде уже за 41 час. Современные отравляющие вещества (ОВ) такого класса могут разлагаться и намного быстрее. Я очень скептически отношусь к возможности использования в данном случае дихлофоса или блокаторов холинэстеразы, применяемых в лечебных целях, потому что их нужно было бы использовать огромное количество для такого отравления, которое давно бы уже определили. Можно ли будет обнаружить само ОВ - зависит и от характеристик этого вещества, и от использованной дозы, и от времени, прошедшего после применения, и от чувствительности аппаратуры. Понятно, что Омске такой аппаратуры вообще нет", - констатировал Жуйков.

Он также выразил уверенность, что РФ никогда не признает причастность к отравлению Навального: "Хотя бы потому, что это значит, что в России нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, а это уже очень серьезно. (Производство, например, полония-210 не запрещено.) Ссылка на возможных частных лиц не спасает: это значит, что в нашей стране не контролируют доступ к таким ОВ. Россия уже должна была уничтожить все их запасы в 2017 году".

Также читайте: Навальный по-прежнему в искусственной коме и на ИВЛ: его состояние серьезное, но угрозы жизни нет, - клиника Charite

Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали уж как получится, - химик Жуйков 01

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.

24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.

Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Читайте также: Навального могли отравить веществом, схожим с тем, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена, - расследование Der Spiegel и Bellingcat

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Из всех санкций Запада самая страшная - Меркель будет достраивать СП-2 с окуенно обеспокоенным лицом!
показать весь комментарий
30.08.2020 21:53
+25
Когда действительно хотели убить Немцова, "дозу угадали" легко: 5 пуль в спину. Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков - Цензор.НЕТ 517
показать весь комментарий
30.08.2020 21:53
+20
Навального отруїли новічком , а нашого карасциста дурачком.
показать весь комментарий
30.08.2020 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так это была "нарада" или была "вечеря"? Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 6747
показать весь комментарий
30.08.2020 22:27 Ответить
Не знаю.Меня не приглашали.
Наверняка выпивали и закусывали.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:40 Ответить
Видать, на Смешка до сих пор действует - у него от жира скоро репа треснет!
показать весь комментарий
30.08.2020 23:01 Ответить
В Навального жінка така, що може хитати пуйла не гірше Олексія. Скаже, наприклад, виходити у Суботу, щоб пуйла геть, і вийде пів Росії. Пуйла цапи вже не хочуть
показать весь комментарий
30.08.2020 22:25 Ответить
было очень трудно угадать дозу вещества, чтобы быть уверенными, что это приведет к смерти Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 7808 Этот доктор часом не ветеринар?
показать весь комментарий
30.08.2020 22:25 Ответить
Понимаешь, я сначала тоже так подумал.
Но задача стояла так:
- отравить
- не оставить следов яда
- т.е. яд должен и убить и быстро разложиться.
Это довольно сложная задача... для официантки из кафешки.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:31 Ответить
А как насчет задачи с кирпичом?
показать весь комментарий
30.08.2020 22:34 Ответить
если интересно почитайте учебник судебная экспертиза про яды и отравления . практически учебное пособие как травить. что бы не обнаружили
показать весь комментарий
31.08.2020 01:38 Ответить
практически все отравления обнаруживаются только из- за превышения дозы в тысячи раз . правильно он всё говорит. рассчитанная доза это 99 % что следов яда не найдут .
показать весь комментарий
31.08.2020 01:42 Ответить
Да.. жаль человека, Крымом подавился. Всего то надо было сказать что Крым это Украина и Боженька дал бы ему Ангела. Хранителя в смысле. Земля ему Кобзоном.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:27 Ответить
БутерВрот на пользу не пошел..))
показать весь комментарий
30.08.2020 22:47 Ответить
Ну ничево, он будет расследовать как Кабзон дурит Матаролу своим париком..
показать весь комментарий
30.08.2020 22:49 Ответить
сгинь, пригожинский.
показать весь комментарий
31.08.2020 03:45 Ответить
ничего , теперь его именем новій яд назовут!
полоний - уже
"новичек"- уже
счас - "навльний" Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 543
показать весь комментарий
31.08.2020 13:11 Ответить
Кацапи відстають на 80 років. Німці ще навесні 1941 розробили ось такий пздць:

...Тем временем Гитлер разразился потоком брани в адрес «предателя» Штрассера, человека, представляющего собой скрытую опасность, которого нужно устранить любыми средствами.
«Я приказываю вам выполнить эту задачу». Еще не придя в себя, я ответил: «Слушаюсь, мой фюрер». Это были единственные слова, которые я вообще сумел произнести.
...
Вошел адъютант и сообщил, что д-р Шт. ожидает уже около получаса. Гейдрих объяснил мне, что д-р Шт. является доцентом одного университета, одним из крупнейших авторитетов в области бактериологии. В настоящее время он работает над разработкой защитных мероприятий на случай бактериологической войны. «Д-р Шт. передаст вам один препарат и проконсультирует, как надо с ним обращаться. Зачем нам это средство, нельзя говорить в его присутствии».
Д-ру Шт. было лет тридцать пять. Он держался самоуверенно и сразу же начал свой доклад - холодно, без эмоций, как на лекции. В соответствии с полученным приказом, сказал он, им создана сильнодействующая бактериологическая сыворотка, капли которой достаточно, чтобы умертвить человека с вероятностью 1000/1. Наличие следов сыворотки в организме убитого исключено. Препарат действует, в зависимости от конституции жертвы, в течение двенадцати часов, создавая картину заболевания, похожего на тиф. При высыхании препарат не теряет эффективности. Достаточно капнуть в стакан для полоскания рта каплю этого раствора, чтобы при последующем использовании стакана высохшая масса вещества вновь стала действовать.
У меня буквально волосы встали дыбом, тем более что взглянув в сверкающие глаза доцента, я увидел, что он - хотя и говорил холодно и сухо - просто-напросто опьянен собственным докладом. Украдкой я посмотрел на Гиммлера - он, казалось, как и я, не без содрогания слушал объяснения. Его явно испугала собственная решимость. Гейдриха же все это, видимо, мало трогало. К моему ужасу докладчик вытащил из кармана две бутылочки и поставил перед нами на стол. С испугом рассматривал я бесцветную жидкость и горлышки бутылок - они были заткнуты стеклянными пробками, которые можно было использовать как капельницы. Наконец Гейдрих прервал поток красноречия разговорившегося ученого словами: «Благодарим вас, подождите нас в коридоре».
Когда доцент ушел, Гейдрих обратился к Гиммлеру: «Мне кажется, рейхсфюрер, дальнейшее обсуждение излишне. Шелленберг должен подумать, как он практически выполнит это задание». Мы встали. Я осторожно взял две бутылочки, опустил вертикально в карманы и, судорожно сжав их руками, удалился. Вернувшись к себе в кабинет, я тут же запер их в своем сейфе. Я отключил сигнальную систему и телефон и изнеможенно опустился в кресло. Что мне было делать? Мысли кружились как карусель. Два или три раза я подходил к сейфу, чтобы убедиться, там ли еще эти дьявольские бутылки. Внезапно я спросил себя, почему этот кошмарный парень дал тебе сразу две бутылки, если достаточно одной капли?..

(с) Вальтер Шелленберг "Лабиринт"
показать весь комментарий
30.08.2020 22:29 Ответить
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 5219
показать весь комментарий
30.08.2020 22:41 Ответить
Шо, таки ****** апустили? Оно абиделось?
показать весь комментарий
30.08.2020 22:47 Ответить
От берёзового сока и не такое бывает.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:49 Ответить
А такі як Кіля Бімба і Зеля керують державою. Зрозуміли, що в них в голові?
показать весь комментарий
31.08.2020 09:44 Ответить
Мікіла Йановіч і раніше... теє... кульгав на голову. Схоже, зараз процес деградації пішов лавиноподібно.
Це - навіть не біда, це - горе.
показать весь комментарий
01.09.2020 02:15 Ответить
Да "новичок" это ацтой, старый добрый цианид это вещь.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:43 Ответить
Мухоморы тоже нормально.
показать весь комментарий
30.08.2020 22:47 Ответить
Для летального наслідку червоних мухоморів треба занадто багато. Інакше аманіта мускарія подарує досить цікавий тріп (можливо, бед тріп - але навряд чи смертельний) Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 4719
Бліді поганки - оце інша справа. Там навіть невеликої кількості достатньо.
"Вещества, содержащиеся в этих грибах, настолько чудовищно, невыразимо чужды нашему организму, что при малейшей попытке печени их расщепить наступает весомый, грубый, зримый метаболический п*здец. Поедание этих грибов в количестве даже небольшого кусочка гарантирует тяжелейшее отравление и грозит летальным исходом. При отравлении бледной поганкой 9 из 10 пострадавших умирают, если медицинскую помощь не окажут вовремя или сделают это неправильно" (с)
показать весь комментарий
30.08.2020 23:16 Ответить
Нє, мухомори тільки "мультіки покажуть".
показать весь комментарий
31.08.2020 05:03 Ответить
Див. вище комент - стара добра аква тофана.
Унікальний йад, вбиває повільно, розпізнати отруєння важко навіть ********* аналізами. Точний рецепт аква тофана відтворити не вдалося.
Розробка середини 17 ст.
...
"Новачок"? Ні, не чули.
показать весь комментарий
30.08.2020 23:05 Ответить
а как современные анализы и " точный рецепт 17 века восстановить не удалось " стыкуются ?
показать весь комментарий
31.08.2020 01:04 Ответить
"Гена", існує свідчення Плінія Старшого про те, що до імператора Тіберія прийшов майстер і подарував йому чашу з дуже легкого білого металу... Як пояснив майстер, він виготовив її з "глинистої землі". Тіберій, боячись, що цей метал може обезцінити срібло і золото в його скарбниці, наказав відрубать майстру голову... В Китаї, в ІІІ столітті н.е. жив полководець Чжоу Чжу. При спектральному аналізі металевого орнаменту його гробниці встановили, що сплав містить близько 85% алюмінію...
Алюміній був виплавлений у Європі лише в 1827 році...
показать весь комментарий
31.08.2020 07:11 Ответить
ну так ведь показали как этот алюминий спокойно выплавляется на древесном угле из бокситов . которых на планете чуть меньше чем глины
показать весь комментарий
01.09.2020 21:53 Ответить
ХТО показав? Назви мені хоч одне підприємство, яке виробляє алюміній, виплавляючи його таким способом... Алюміній - агресивний метал, в чистому вигляді він негайно вступає у реакцію з киснем і вкривається плівкою оксиду. Єдиний метод промислового видобування його - електролітичний... Назви мені місце в Римській імперії, де стояла електростанція в часи Тіберія... Якщо і існує інший спосіб виплавки, людям він, зараз, не відомий...
показать весь комментарий
02.09.2020 03:36 Ответить
ну таки немцы показали как это делать сразу после открытия этой гробницы и попытки преподнести невиданные технологии древних недоступные для современности \ примерно как отовсюду несущийся бред про суперсекретнотаинственный дамаск потерянный для потомков \ а раньше и монгол один показывал древние супертаинственные технологии - каолин\ даже не очищенный \ с древесным углём и соль с поташем в качестве флюса прожарил и алюминий на дне тигля в виде шарика . электролизный метод открытый в конце 19 века просто позволяет выпуск в промышленных масштабах . кстати методов выработки- добычи алюминия известно свыше двух десятков и кроме того его уже готовый давно находили возле вулканов
показать весь комментарий
02.09.2020 09:39 Ответить
"Гена", я не розумію - "Що саме ти мені хочеш довести?" Я тобі привів приклад, як на багато століть щезають ті чи інші технології та відкриття, а ти мені пробуєш довести, що існують два десятки технологій виплавки алюмінію... Існує і технологія "трансмутації", тобто, перетворення "неблагородних" металів, у золото... (За допомогою обстрілювання того ж свинцю елементарними частками, у ядерній установці), Однак, скільки це буде коштувать? Для промислового масштабу легше докопаться до олівінового шару мантії Землі...
Якось, дивився "Діскавері". Там чоловік з кременю та обсидіану пробував виготовить наконечники списів і стріл, а також, ножі часів неоліту... Йому знадобилося ДВА РОКИ, щоб лише наблизиться до рівня майстерності наших предків...Десь в Україні, в ХХ столітті, знайшли поховання. В ньому списи і дротики, виготовлені з суцільного бивня мамонта... Як древні змогли розщепить і вирівнять бивні, учені пояснить не можуть...
До цих пір учені не встановили точну технологію виготовлення "грецького вогню", хоча і знають його приблизний склад... (Я, коли активно полював, то сам вичиняв лисячі шкури... Щоб не зіпсувать цінну (на той час), сировину, потренувався на кролячих...Нічого вийшло... Майстер, що шив шапки з тих лисиць, казав, що вперше тримає у руках так якісно вичинені кустарним способом, шкурки... Так що я знаю, про що кажу...)
показать весь комментарий
02.09.2020 10:42 Ответить
я просто о том . что нет никаких секретных технологий древности . ножи с обсидиана и кремния сейчас делает кто хочет на продажу и максимум за месяц с хорошим качеством . бивни мамонтов \ ещё одна супертехнология утраченная \ спокойно обрабатываются как и крупные кости после выдержки в любой органической кислоте . кстати бивень весит довольно много до 100 кг . хорошее копьё втроём кидать. просто раньше тратили очень много времени на изготовление чего либо сейчас ни кто этим заморачиваться не будет - пример Максим потратил на изготовление своего пулемёта лет 20-25 . Дегтярёв тоже лет 20 изобретал свой . кто сейчас потратит пусть даже 10 лет на это ? у американцев по этой причине браунинг до сих пор на вооружении стоит.
показать весь комментарий
02.09.2020 13:55 Ответить
"Гена", знаешь, в чём, между нами, разница? Ты рассуждаешь на эмпирическом уровне, а я - на аналитическом... Ты даже утерял суть рассуждений... Мы с тобой говорить начали о возможностях восстановления древних технологий. Ты стал утверждать, что современной науке "всё по плечу"... А я сказал, что многие технологии исчезали, по разным причинам, и требовались усилия и время, чтобы их восстановить... А некоторые просто не требовалось восстанавливать, потому что появились технологии, которые были проще и "технологичней"... Привёл тебе кучу примеров... Ты же, начал меня "заваливать" информацией о том, что при помощи СОВРЕМЕННЫХ знаний можно повторить то, что делали древние... Вопрос: "Зачем нам "греческий огонь", если мы имеем напалм и другие горючие смеси, которые более технологичны в изготовлении и применении?" Зачем нам обрабатывать мамонтовые бивни для копий, если мы не пользуемся копьями для охоты и войны?" "Зачем нам "дамаск" и "булат", если мы имеем прекрасные стали для ножей, которые их превосходят?" (Кстати, для сведения - малюсенькая доля процента, в качестве легирующего элемента, скандия, повышает износоустойчивость стали... Прекрасное качество для холодного оружия и стволов огнестрельного... Самые большие запасы, выявленные на сегодняшний день, насколько мне известно - Украина, Жёлтые Воды... Отходы глиноземного завода...). А ты думаешь, почему мечи варяжские ценились? В железной руде Скандинавии он был изначально...). Ты, своими упоминаниями Хайрема Максима и Дегтярёва только подтверждаешь мною сказанное... Вот только ты упускаешь одну вещь - Максим, Дегтярёв, Шпагин, Шпитальный, Браунинг, "стояли у истоков нового класса оружия"... А остальные его просто модифицировали, "компилировали" из того, что наработали предшественники... Может быть, уже два десятка лет какой-нибудь изобретатель создаёт оружие, которое станет в ХХІ веке тем, чем стал пулемёт в ХХ веке?
Кстати, прекращай... Ты уже "выдыхаться" начинаешь... Спешишь меня "забить", и не обращаешь на текст должного внимания... Я писал о расщеплении бивня, для изготовления копий, а ты начал "лепить" о "копье на троих из бивня"...
показать весь комментарий
02.09.2020 15:38 Ответить
Головне не вбити- а дебілом зробити!!
Як і нашу " Ыліту" хамську..))
показать весь комментарий
30.08.2020 22:43 Ответить
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 1328

Наша иліта (а також і особоливо супер-иліта) такою була від народження.
показать весь комментарий
01.09.2020 02:12 Ответить
Солсбєрєцкіе ідіоти. Вони можуть тільки ковровим бомбометанням.Та і то не факт,що не влучать в лікарню,чи школу. Та,власне,їм поху...
показать весь комментарий
30.08.2020 22:45 Ответить
а що ви хотіли від кацапії, де літаки падають, підводні човни тонуть, ракети взриваються.... ********* САМА НА МЕЖІ РОЗВАЛУ!!! тому і відбуваються "прориви" за "проривами"!!!
показать весь комментарий
30.08.2020 23:21 Ответить
Развалится скоро...Сколько уже слышим как мантру.
показать весь комментарий
31.08.2020 00:44 Ответить
Одужання Навальному !
показать весь комментарий
30.08.2020 23:58 Ответить
Будет этот Навальный теперь до гроба сидеть в Европе,и бояться перднуть лишний раз.это вже отрвботанный материал.Много знает.Могут как ЦРУшники грохнуть,так и ФСБшники.
А может просто пойдет прогуляться на Алексанлрплацц,и нечаянно попасть под грузовик.Или током его убьет,когда чайку регит заварить .Мало ли чего..
показать весь комментарий
31.08.2020 00:48 Ответить
Тебя током уже й..нуло, или то лишняя хромосома?
показать весь комментарий
31.08.2020 03:50 Ответить
Ром скінчився. От в хід і пішла бояра...
показать весь комментарий
01.09.2020 02:10 Ответить
какао-боты и пригожинские в вопросе Навального - близнецы братья.
показать весь комментарий
31.08.2020 03:52 Ответить
Москалі - то жадібні злодійкуваті істоти. Тому не здивуюся, якщо отруювачі приберегли частину виділеної їм казенної гидоти для "дорогих тещ". В такому випадку, ось кому Навальний має завдячувати життям.
показать весь комментарий
31.08.2020 04:59 Ответить
Хтось вірить в цю галіматью? Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 548

Хотіли б прибрати - знайшли б спосіб і прибрали.
показать весь комментарий
31.08.2020 05:59 Ответить
Не обов'язково.
Зауважте: спецслужби у москалів зійшли на пси порівняно... ну нехай з роком так 1980-м. Уявіть, чи можливим би був англійський зашквар тих "віллі-шпілі"?
Тому цілком можу припустити, що москалики феєрично обпаскудились і тут.
показать весь комментарий
31.08.2020 12:45 Ответить
Что за невезение такое? Опять не угадали!
показать весь комментарий
31.08.2020 08:01 Ответить
Карма така...
Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков - Цензор.НЕТ 3970
показать весь комментарий
31.08.2020 12:46 Ответить
Таблица Менделеева постоянно пополняется. Литвиний, Березаний, Навальняний, Старичок, Новичок.
показать весь комментарий
01.09.2020 19:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 