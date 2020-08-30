Навальный не умер, так как из-за невозможности угадать нужную дозу вещества отравители действовали "уж как получится", - химик Жуйков
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Отравителям российского оппозиционера Алексея Навального было очень трудно угадать дозу вещества, чтобы быть уверенными, что это приведет к смерти.
Об этом в Facebook написал доктор химических наук Борис Жуйков, передает Цензор.НЕТ.
"Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30-100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить (к тому же могли пострадать и окружающие люди). Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения "уж как получится". И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны", - считает он.
Жуйков ранее занимался анализом отравлений Александра Литвиненко и Скрипалей. Ученый напомнил, что первого пытались отравить полонием по меньшей мере трижды: "Первый раз - 16 октября 2006 года в офисе компании Erynis. Второй раз - 26-27 октября в отеле Sheraton. И, наконец, 1 ноября в Pine Bar гостиницы Millеnium. При первой попытке 16 октября в Литвиненко попало только 1⁄100 часть от того количества, которое было введено впоследствии. Скорее всего, он бы все равно умер через полгода или год, но для отравителей введенная доза конечно оставалась неизвестной. Поэтому была вторая попытка, которая совсем не удалась: Литвиненко вообще не пришел пить заказанное для него вино, и неиспользованный полоний был утилизирован в номере Лугового отеля Sheraton. Третья попытка отравления 1 ноября была успешной, и там в Литвиненко попало громадное количество полония - раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления. Таким образом, точно употребляемую дозу рассчитать невозможно. Это всегда палка о двух концах - чем больше вещества, тем надежнее, но тем и легче его потом обнаружить. А сколько отравляемый человек потребит заготовленного для него яда - тоже неизвестно".
Исследователь отметил, что против Навального применили "некий ингибитор холинэстеразы", а это все это фосфоро-органические вещества (в том числе, зарин, зоман, V-газы, "новичок").
"Но дело конечно не в элементном составе, а в структуре этих органических веществ, которую можно определить с помощью масс-спектрометрии с хроматографией - очень чувствительного метода. Некоторые вещества такого класса можно сделать неустойчивыми, чтобы они разлагались на воздухе и в теле человека. Например, зоман гидролизуется и разлагается на 50% в нейтральной среде уже за 41 час. Современные отравляющие вещества (ОВ) такого класса могут разлагаться и намного быстрее. Я очень скептически отношусь к возможности использования в данном случае дихлофоса или блокаторов холинэстеразы, применяемых в лечебных целях, потому что их нужно было бы использовать огромное количество для такого отравления, которое давно бы уже определили. Можно ли будет обнаружить само ОВ - зависит и от характеристик этого вещества, и от использованной дозы, и от времени, прошедшего после применения, и от чувствительности аппаратуры. Понятно, что Омске такой аппаратуры вообще нет", - констатировал Жуйков.
Он также выразил уверенность, что РФ никогда не признает причастность к отравлению Навального: "Хотя бы потому, что это значит, что в России нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, а это уже очень серьезно. (Производство, например, полония-210 не запрещено.) Ссылка на возможных частных лиц не спасает: это значит, что в нашей стране не контролируют доступ к таким ОВ. Россия уже должна была уничтожить все их запасы в 2017 году".
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.
24 августа немецкие врачи сообщили , что Навальный был отравлен.
Сейчас российский оппозиционер по-прежнему находится в искусственной коме. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
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Наверняка выпивали и закусывали.
Но задача стояла так:
- отравить
- не оставить следов яда
- т.е. яд должен и убить и быстро разложиться.
Это довольно сложная задача... для официантки из кафешки.
полоний - уже
"новичек"- уже
счас - "навльний"
...Тем временем Гитлер разразился потоком брани в адрес «предателя» Штрассера, человека, представляющего собой скрытую опасность, которого нужно устранить любыми средствами.
«Я приказываю вам выполнить эту задачу». Еще не придя в себя, я ответил: «Слушаюсь, мой фюрер». Это были единственные слова, которые я вообще сумел произнести.
...
Вошел адъютант и сообщил, что д-р Шт. ожидает уже около получаса. Гейдрих объяснил мне, что д-р Шт. является доцентом одного университета, одним из крупнейших авторитетов в области бактериологии. В настоящее время он работает над разработкой защитных мероприятий на случай бактериологической войны. «Д-р Шт. передаст вам один препарат и проконсультирует, как надо с ним обращаться. Зачем нам это средство, нельзя говорить в его присутствии».
Д-ру Шт. было лет тридцать пять. Он держался самоуверенно и сразу же начал свой доклад - холодно, без эмоций, как на лекции. В соответствии с полученным приказом, сказал он, им создана сильнодействующая бактериологическая сыворотка, капли которой достаточно, чтобы умертвить человека с вероятностью 1000/1. Наличие следов сыворотки в организме убитого исключено. Препарат действует, в зависимости от конституции жертвы, в течение двенадцати часов, создавая картину заболевания, похожего на тиф. При высыхании препарат не теряет эффективности. Достаточно капнуть в стакан для полоскания рта каплю этого раствора, чтобы при последующем использовании стакана высохшая масса вещества вновь стала действовать.
У меня буквально волосы встали дыбом, тем более что взглянув в сверкающие глаза доцента, я увидел, что он - хотя и говорил холодно и сухо - просто-напросто опьянен собственным докладом. Украдкой я посмотрел на Гиммлера - он, казалось, как и я, не без содрогания слушал объяснения. Его явно испугала собственная решимость. Гейдриха же все это, видимо, мало трогало. К моему ужасу докладчик вытащил из кармана две бутылочки и поставил перед нами на стол. С испугом рассматривал я бесцветную жидкость и горлышки бутылок - они были заткнуты стеклянными пробками, которые можно было использовать как капельницы. Наконец Гейдрих прервал поток красноречия разговорившегося ученого словами: «Благодарим вас, подождите нас в коридоре».
Когда доцент ушел, Гейдрих обратился к Гиммлеру: «Мне кажется, рейхсфюрер, дальнейшее обсуждение излишне. Шелленберг должен подумать, как он практически выполнит это задание». Мы встали. Я осторожно взял две бутылочки, опустил вертикально в карманы и, судорожно сжав их руками, удалился. Вернувшись к себе в кабинет, я тут же запер их в своем сейфе. Я отключил сигнальную систему и телефон и изнеможенно опустился в кресло. Что мне было делать? Мысли кружились как карусель. Два или три раза я подходил к сейфу, чтобы убедиться, там ли еще эти дьявольские бутылки. Внезапно я спросил себя, почему этот кошмарный парень дал тебе сразу две бутылки, если достаточно одной капли?..
(с) Вальтер Шелленберг "Лабиринт"
Це - навіть не біда, це - горе.
Бліді поганки - оце інша справа. Там навіть невеликої кількості достатньо.
"Вещества, содержащиеся в этих грибах, настолько чудовищно, невыразимо чужды нашему организму, что при малейшей попытке печени их расщепить наступает весомый, грубый, зримый метаболический п*здец. Поедание этих грибов в количестве даже небольшого кусочка гарантирует тяжелейшее отравление и грозит летальным исходом. При отравлении бледной поганкой 9 из 10 пострадавших умирают, если медицинскую помощь не окажут вовремя или сделают это неправильно" (с)
Унікальний йад, вбиває повільно, розпізнати отруєння важко навіть ********* аналізами. Точний рецепт аква тофана відтворити не вдалося.
Розробка середини 17 ст.
...
"Новачок"? Ні, не чули.
Алюміній був виплавлений у Європі лише в 1827 році...
Якось, дивився "Діскавері". Там чоловік з кременю та обсидіану пробував виготовить наконечники списів і стріл, а також, ножі часів неоліту... Йому знадобилося ДВА РОКИ, щоб лише наблизиться до рівня майстерності наших предків...Десь в Україні, в ХХ столітті, знайшли поховання. В ньому списи і дротики, виготовлені з суцільного бивня мамонта... Як древні змогли розщепить і вирівнять бивні, учені пояснить не можуть...
До цих пір учені не встановили точну технологію виготовлення "грецького вогню", хоча і знають його приблизний склад... (Я, коли активно полював, то сам вичиняв лисячі шкури... Щоб не зіпсувать цінну (на той час), сировину, потренувався на кролячих...Нічого вийшло... Майстер, що шив шапки з тих лисиць, казав, що вперше тримає у руках так якісно вичинені кустарним способом, шкурки... Так що я знаю, про що кажу...)
Кстати, прекращай... Ты уже "выдыхаться" начинаешь... Спешишь меня "забить", и не обращаешь на текст должного внимания... Я писал о расщеплении бивня, для изготовления копий, а ты начал "лепить" о "копье на троих из бивня"...
Як і нашу " Ыліту" хамську..))
Наша иліта (а також і особоливо супер-иліта) такою була від народження.
А может просто пойдет прогуляться на Алексанлрплацц,и нечаянно попасть под грузовик.Или током его убьет,когда чайку регит заварить .Мало ли чего..
Хотіли б прибрати - знайшли б спосіб і прибрали.
Зауважте: спецслужби у москалів зійшли на пси порівняно... ну нехай з роком так 1980-м. Уявіть, чи можливим би був англійський зашквар тих "віллі-шпілі"?
Тому цілком можу припустити, що москалики феєрично обпаскудились і тут.