Нуждающиеся в госпитализации должны сдавать не ПЦР, а ИФА-тест на COVID-19, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Люди, у которых запланирована или ожидается госпитализация, в связи с COVID-19 должны сдавать тест иммуноферментного анализа, а не тест методом полимеразной цепной реакции.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Ведущая отметила, что у людей, которые нуждаются в госпитализации, требуют обязательное тестирование, которое может обойтись от 700 до 2 тысяч гривен.
"У нас четко записано: все, кто нуждается в госпитализации, их тестируют не методом ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле", - отметил Степанов.
Топ комментарии
+10 aquarius580 .
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+5 Sergey Dyuzhnev
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+3 юра Лонг
показать весь комментарий31.08.2020 06:54
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И будет ясно , нуждается в госпитализации или дома пересилит
Когда же тебя арестуют, гнида.
Чи людина може бути непритомною.
Що тоді ?
Лишити вмирати ?
Я, правда, не знаю (слава Богу), як і тут з теперішнім дурдомом надають зараз хоч якусь невідкладну допомогу.
Виклик швидкої - платний все одно.
Але що вони роблять з аналізом на модний вірус - не знаю.
Бо справді можна померти, поки буде результат: ситуації я зазначила.
Мусять надавати так, бо інакше - це вже порушення всіх прав людини.
Ковідоідеологи і так уже достатньо обвинувачень зібрали: для колективних позовів більш, ніж достатньо.