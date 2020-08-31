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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) Симферополь (655) водоснабжение (696)

Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли

Российские власти Крыма решили ввести в действие решение о подаче воды по графику не с 1-го, а с 2 сентября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Елена Проценко, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что это связано с подготовкой ко Дню знаний.

"Все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября", - написала Проценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за засухи в Краснокаменке в оккупированном Крыму воду дают по графику

По ее словам, ситуация с водоснабжением Симферополя ухудшилась из-за малоснежной зимы и незначительных сезонных осадков: "Вследствие чего было принято решение о поэтапном переходе на режим экономии водных ресурсов".

Издание отмечает, что с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.

1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Также смотрите: В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище, оккупанты ищут воду. ФОТО

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6918
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31.08.2020 04:44
+13



Замполит гестапо

@ZampolitG

·27 авг.

Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
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31.08.2020 01:53
+13
Когда вы живёте в Параше, пускай даже временно, то странно слышать про опрятность и чистоту. Как телесную, так и духовную. Параша она везде Параша.
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31.08.2020 05:47
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....кажется им за другое надо переживать

Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 5283
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31.08.2020 01:47 Ответить
спасибо Партии Ху..ла за лето и воду.. вернее кооперативу Озеро..яка несподиванна новына....
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31.08.2020 08:12 Ответить



Замполит гестапо

@ZampolitG

·27 авг.

Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
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31.08.2020 01:53 Ответить
Класс, второго сентября пусть приходят грязные! Во показушные дебилы!
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31.08.2020 01:57 Ответить
оккупанты - сделают из Крыма пустыню сахару, а жителей переселят в магадан-воркуту, где много замороженной воды в виде снега...
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31.08.2020 01:59 Ответить
Хто, навіь під приводом гуманітариної катастрофи, дасть воду в намкриш, -Вворог. І тільки наважтесь...
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31.08.2020 02:06 Ответить
Морячка в студию! Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 4709
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31.08.2020 02:40 Ответить
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6918
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31.08.2020 04:44 Ответить
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 779
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31.08.2020 08:49 Ответить
Ех, як же він душевно пританцьовує. У мене аж у самого ноги зараз в пляс підуть Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 4047
Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 181
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31.08.2020 09:19 Ответить
Какой чистый и опрятный морячок...
...был в 2014 году Окупанти відтермінували запровадження графіка подачі води в Сімферополі, щоб 1 вересня діти прийшли "на заняття чистими і охайними" - Цензор.НЕТ 9418
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31.08.2020 09:00 Ответить
А може це пов'язано з тим, що там пройшли дощі?
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31.08.2020 04:20 Ответить
Коли прочитав інформацію від кримчан, що окупанти почали "тампонувать" скважини, які спустошились чи з них пішла солона вода, зрозумів - вони не збираються залишаться в Криму... Посидять, скільки буде змога, розікрадуть усе, і змиються... Бо залита бетоном скважина вже експлуатації не підлягає... Після вводу в роботу Північно-Кримського каналу вода з нього частково потрапляла у природні водоносні горизонти (не весь канал облицьований плитами, є і в земляних берегах - наприклад, ділянки між Кіровським і Владиславівкою, які проходять вдалині від доріг). Крім того, дніпровську воду примусово закачували під землю, витісняючи солону і створюючи водяні "лінзи" прісної води. Це робилося на протязі десятка-двох років. Тепер, щоб все відновить, знадобиться ще більше часу...
"Всё больше русским надобно земли
Они всегда в пути, "первопроходцы...
Не все ещё заплёваны колодцы...
Захапав же - насрали и ушли...".
(Сергій Терсимонов, донецький поет. пом. в 1912 р.).
Лише при Україні стверджувалися пророчі слова Шевченка:
"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...". ("Ісаія, гл. 35")
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31.08.2020 05:30 Ответить
Вывод о том что они уйдут сами не верен когда Хрущев поехал тайно в Крым он был улете он то был на ЮБК там таки да Потемкинский коммунизм показухи был... а вот Хрущев поехал туда на 2 авто без помпы и тайно заехал с Крыма. и абалдел.. 3 АЗС на весь Крым???? одна только для нарида на которой нема топлива... 3 магазина коопторга и 2 хлебных и 1 промтоварная будка.. и все ДОРОГ кроме тракта по пылюке нема вообще... кроме трассы Севастополь -Симферополь-Харьков.... вдоль железки житие кое как копошилось а дальше 20 км в стороны пустоши.... вот тому Крым и втюхали УССР от РСФСР...
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31.08.2020 08:18 Ответить
Ти думаєш, "відкрив Америку" для мене? Я жив у степовому Криму з січня1993 по грудень1994, тобто, два роки. Жив у селі, де наймав житло. Сусіди - сімейна пара з Полтавщини, яких примусово переселили туди у 50-ті. Дядько Ваня, пасічник, мені багато розповідав про "тодішній" Крим... Кацапи споконвіку жили по принципу "собаки на сіні" - ні собі, ні людям... Брали готове, користувалися, "засирали", потім, "засране" кидали господарям, на відновлення, не забуваючи при цьому, регулярно, цих господарів "доїть"... Російське Нечорнозем"я, по своїх природних якостях (грунтах, температурному режиму), мало чим відрізняється від Європи... Хіба що, зимовими морозами... Однак, по сільському господарству - "небо і земля"... Заперечення стосовно того, що "погано родить", "вимерзає" - "казки лінивого кацапа...". На полиці моєї бібліотеки стоїть книжка : "В.В. Таранов, Е.А. Таранова. "Садово-огородный участок", Москва, агропромиздат, 1986 год). В анотації пишуть: "в книге, в популярной форме, даны рекомендации по освоению садово-огородного участка в условиях Нечернозёмной зоны РСФСР (европейская часть), Белоруссии и республик Прибалтики". Я нею користувався, коли жив у Росії...
Знайома поїхала в 90-ті в Москву. Жила у подруги, з якою колись училася... На вихідні запросили "на дачу". Ну, вона приготувалася попрацювать, допомогти прополоть, підгорнуть. Дивиться, а господарі, разом з маринованим м"ясом для шашликів, кладуть у сумки овочі! А якраз середина серпня, огірково-помідорно-картопляна пора... Змовчала. Приїхали на дачу. Тин. Всередині дерев"яний сарайчик, кілька деревець, туалет з дошок, в кінці ділянки. Посеред ділянки стіл і дві лавки... І все заросле травою... "А де ж грядки?" "А у нас земля плохая, ничего расти не хочет...". Дивиться гостя, а через тин - одні грядки, повні городини, і ні одної бур"янинки!... "А то що?!..." . "А, там "хахлы"... У них всё растёт...".
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31.08.2020 09:11 Ответить
Когда вы живёте в Параше, пускай даже временно, то странно слышать про опрятность и чистоту. Как телесную, так и духовную. Параша она везде Параша.
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31.08.2020 05:47 Ответить
І взагалі треба дотримуватись канонів РУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕСТВА! Нехай згадують святих та юродівих - вони оно брудними ходили, у трофічних виразках та гнійних ранах, в яких шубуршали опариші! Зате потраплять у сруський рай, інфа сотка, ***** сказав!
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31.08.2020 06:00 Ответить
Как говорится "перед смертью не надышишься":
Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными" - Цензор.НЕТ 6714
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31.08.2020 05:57 Ответить
*****, до сліз розсмішили!
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31.08.2020 06:12 Ответить
крымчане еще долго не отмоются
Если вообще .....
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31.08.2020 06:19 Ответить
там ни у кого , кроме татар нет родственников, живших в Крыму до 1944 года.
никакие то не крымчане.
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31.08.2020 09:18 Ответить
согласен
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31.08.2020 09:54 Ответить
Зато не на мове)
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31.08.2020 06:21 Ответить
Кацапская свинья не может быть чистая, хоть с водой или без
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31.08.2020 07:20 Ответить
"Руцскиймир" должен и унитазы смывать по расписанию.... Те немногие, у кого они есть в крупных городах ....
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31.08.2020 07:59 Ответить
Подготавливают почву постепенно чтоб Пуйло огласил гуманитарную катастрофу наша пятая колонна сами подсказали Мордору при каких условиях мы поставим им воду мол для людей ведь наших,только там остались чистовата и хохлы из наших, те, настоящие патриоты еденицы что в Крыму, уж точно не хотели чтоб Украина давала воду на их окупированный Крым
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31.08.2020 08:13 Ответить
за гуманитарную катастврофу будет отвечать исключительно кремлёвская банда, не позволяющая Украине подать воду страдающим людям
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31.08.2020 09:19 Ответить
Грязь,вонь,клопы и тараканы
И надо всем хозяйский кнут
И это русские болваны
Святым отечеством зовут!

- Дмитрий Виневитинов, русский поэт,философ.
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31.08.2020 09:10 Ответить
при Украине такого не было.
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31.08.2020 09:13 Ответить
кремлёвские оккупанты издеваются над мирным населением Крыма , мучают их жаждой и заставляют жить в грязи. Украина готова немедленно подать высококачественную воду страдающим гражданам сразу же , после вывода кремлём из Крыма всех своих преступных группировок, включая флот.
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31.08.2020 09:16 Ответить
Це ще не біда. Вони знайшли свою гавань. Вода пустяк, зато немаю биндир, немає мови, а великий руцький телячий язик. От коли камінці будуть падати з неба, то вже мабуть буде біда. Але дуракам і це не біда. Кацапи в Крим вже понавозили військового металу, що він буде підриватися і падати, як камінці. Все що бажали - збувається. І, як колись казав великий знавець української мови Кіля Бімба "Не скігліть". Ви же щурі обтирали об українців і татар ноги і цілували чоботи кацапу, то ж насолоджуйтеся. Навіть не думайте за бандер, рипнетеся - знищимо. Буде земля під вашими ногами горіти, як і у 5-ї колони, яка попробує щось подібне зробити.
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31.08.2020 09:28 Ответить
аххаххах
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31.08.2020 09:33 Ответить
Низзя отмывать! Так всю воду на чистоту выляпают, а питьевую по талонам, как в Архангельске? Истинно русский должен быть груб, вонюч и под шафе, а тут, как при Украине, какую-то гигиену вздумали ввести. Не скрепно и не патриотично.
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31.08.2020 09:36 Ответить
Зачем их мыть,все равно вымажутся. Моря хватит.
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31.08.2020 13:33 Ответить
 
 