Оккупанты отсрочили введение графика подачи воды в Симферополе, чтобы 1 сентября дети пришли "на занятия чистыми и опрятными"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российские власти Крыма решили ввести в действие решение о подаче воды по графику не с 1-го, а с 2 сентября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Елена Проценко, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что это связано с подготовкой ко Дню знаний.
"Все мы прекрасно понимаем, как важно собрать детей в школу и детский сад, отправить их на занятия чистыми и опрятными, в хорошем, праздничном настроении. Поэтому, в связи с подготовкой ко Дню знаний, было принято решение о переносе срока перехода ко второму этапу ограничения водоснабжения с 1 на 2 сентября", - написала Проценко.
По ее словам, ситуация с водоснабжением Симферополя ухудшилась из-за малоснежной зимы и незначительных сезонных осадков: "Вследствие чего было принято решение о поэтапном переходе на режим экономии водных ресурсов".
Издание отмечает, что с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
Напомним, наполнение водохранилищ Крыма в мае было незначительным, объем воды во всех водохранилищах естественного стока на начало июня составляет 85 миллионов кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с водообеспечением Крыма.
1 июля замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
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Замполит гестапо
@ZampolitG
·27 авг.
Російська акторка Нонна #Гришаєва, яку занесено до "Миротворцю"після її виступів у окупованому фашистами Криму спокійно відпочиває в Одесі. А чому ні? Адже "Сватам" на "Г+Г" можна!
https://twitter.com/i/status/1298930950236246016
...был в 2014 году
"Всё больше русским надобно земли
Они всегда в пути, "первопроходцы...
Не все ещё заплёваны колодцы...
Захапав же - насрали и ушли...".
(Сергій Терсимонов, донецький поет. пом. в 1912 р.).
Лише при Україні стверджувалися пророчі слова Шевченка:
"І дебрь-пустиня неполита,
Зцілющою водою вмита,
Прокинеться; і потечуть
Веселі ріки, а озера
Кругом гаями поростуть,
Веселим птаством оживуть...". ("Ісаія, гл. 35")
Знайома поїхала в 90-ті в Москву. Жила у подруги, з якою колись училася... На вихідні запросили "на дачу". Ну, вона приготувалася попрацювать, допомогти прополоть, підгорнуть. Дивиться, а господарі, разом з маринованим м"ясом для шашликів, кладуть у сумки овочі! А якраз середина серпня, огірково-помідорно-картопляна пора... Змовчала. Приїхали на дачу. Тин. Всередині дерев"яний сарайчик, кілька деревець, туалет з дошок, в кінці ділянки. Посеред ділянки стіл і дві лавки... І все заросле травою... "А де ж грядки?" "А у нас земля плохая, ничего расти не хочет...". Дивиться гостя, а через тин - одні грядки, повні городини, і ні одної бур"янинки!... "А то що?!..." . "А, там "хахлы"... У них всё растёт...".
Если вообще .....
никакие то не крымчане.
И надо всем хозяйский кнут
И это русские болваны
Святым отечеством зовут!
- Дмитрий Виневитинов, русский поэт,философ.