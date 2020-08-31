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Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в ее штабе 30 августа, информирует Цензор.НЕТ.

После этого, сказали в штабе, "будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены".

Тихановская готова к переговорам с удерживающими власть при условии освобождения задержанных участников протестов. "В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", - отметил собеседник агентства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках. ФОТО

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Также смотрите: Помощник Лукашенко Латышенок о причинах силового разгона протестующих в первые дни после выборов: "Мешали обычным жителям". ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Висновок один. Границі з цими імбецлами треба укуріплювати, срочно. Про що писалось раніше.
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31.08.2020 02:13
+6
Тихановская - избранный президент, 80%. Но за ней нет силовиков.
Власть удерживают 1 деспот, 0,1% верхушки и 1% вооруженных силовиков.
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31.08.2020 03:07
+6
Скибо, а я знав, що у вас не вистачить волі скинуть "московську упряж", ще тоді, як ви змирилися з фальсифікацією виборів в черговий раз... Я якраз у ваш передвиборний день, коли у нас уже був Ющенко, говорив з лоївчанами на льоду Сожі, бо у ту суботу там рибалив. І казав: "Щось вас Лукашенко почав "крепко гнуздать"... Дивіться, ще й осідлає, шори одягне і пришпорювать почне...". А вони мені казали, що не хочуть такого "фашиста", як наш Ющенко...
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31.08.2020 04:54
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Висновок один. Границі з цими імбецлами треба укуріплювати, срочно. Про що писалось раніше.
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31.08.2020 02:13 Ответить
Это точно. Других вариантов нет.
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31.08.2020 02:50 Ответить
Иван Помидоров, йди на огірок

(бажано на скажений, щоб як стрельнув у дупу...)

Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 7457
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31.08.2020 06:49 Ответить
Тихановская готова к переговорам с удерживающими власть при условии освобождения задержанных участников протестов.Источник: https://censor.net/ru/n3216657
Ну я бы прокомментировал конечно, к чему именно готова Тихоновская в сложившихся условиях, но не буду. Ибо забанят. За мат, ну и за сексизм, куда ж без него Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 4196
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31.08.2020 02:37 Ответить
А если так? В этой опозиции скучное лицо и на переговоры с ней не пойдут.
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31.08.2020 07:09 Ответить
не вимагайте від Штабу трьох домогосподарок і МИРНОЇ Білоруської нації неможливого..
Майдану,на якому горять шини...

Інша ситуація,інші люди,інші можливості...
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31.08.2020 09:58 Ответить
все ,НА ЖАЛЬ,все йде до того,що білорусам прийдеться зачекати..
рік-два..

У рашки закінчуються нафтодолари. 5-10 лярдів доларів на пряму і "непряму" підтримку соціалістичної економіки Білорусі рашка скоро "не потягне".. а без цього у Бацьки будуть офігенні проблеми з соціальними протестами вже НЕ РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ..
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31.08.2020 10:01 Ответить
Тихановская - избранный президент, 80%. Но за ней нет силовиков.
Власть удерживают 1 деспот, 0,1% верхушки и 1% вооруженных силовиков.
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31.08.2020 03:07 Ответить
Лукашенко учи историю. В Украине в 2014м тоже начали переговоры с Майданом, приехали послы и что-то подписали. А потом начались захваты административных зданий, убийства и расстрелы на Институтской. Беркут поставили на колени и заставили извиняться. Сашко Белый ходил по администрациям с автоматом и чего-то требовал. Янеку пришлось бежать. Дальше Крым и Донбасс. Гибель тысяч людей
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31.08.2020 04:10 Ответить
вата..
не ********** факти..

І ,прокуратор ,свою демагогію засунь собі в сраку !.
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31.08.2020 10:03 Ответить
Тихъановская малограмотная домохозяйка, чья-то жена. Эти предложения идут от ее имени. Возможно она даже о них и не знает. Тем более, что эти предложения идут из-за рубежа
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31.08.2020 04:14 Ответить
А звідки ще таргани можуть лізти як не зі всяких щілин.
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31.08.2020 07:13 Ответить
Я смотрю , ты, до фуя знаешь, а между тем знания мешают здоровому сну.
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31.08.2020 04:44 Ответить
Скибо, а я знав, що у вас не вистачить волі скинуть "московську упряж", ще тоді, як ви змирилися з фальсифікацією виборів в черговий раз... Я якраз у ваш передвиборний день, коли у нас уже був Ющенко, говорив з лоївчанами на льоду Сожі, бо у ту суботу там рибалив. І казав: "Щось вас Лукашенко почав "крепко гнуздать"... Дивіться, ще й осідлає, шори одягне і пришпорювать почне...". А вони мені казали, що не хочуть такого "фашиста", як наш Ющенко...
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31.08.2020 04:54 Ответить
Холодный, остынь, и будь добр, не делай мне нервы! Пишишь какую-то фуету, мне пох на твои влажные фантазии : фожысты какиета, Ющь, Сож, рыбаки, бухло ..., не морочь мне мэйдэбэйцылы на ночь, иди уже у люлю.
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31.08.2020 05:30 Ответить
"Лошатко з вески", та я "спокійний, як удав...". Я не "фуету" пишу, а правду, бо ти, крім матюків, нічим мені заперечить не здатен... За вашої мовчазної згоди Лука винищив дійсних патріотів Білорусі, а тепер вам підсовують "ляльку на ниточках"... Ти, краще, готуй рота під "московьку вуздечку", яку ви одягаєте власними руками... Була проста, а зараз буде з "трензелем", що буде давить на язик і полегшить управління вами... Свободу добувають не "обнімашками" з "мєнтами", а на барикадах... А ви на це не здатні...
(А з "люлі" я вже встав - "Хто рано встає, тому бог дає...". Це тобі пора в "люлю" - зміна в ОАЦ закінчується... ).
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31.08.2020 05:46 Ответить
Башку лечи, дятел, не знаю что там тебе бох подал, может премию Дарвина? , но явно не ума . Ездуй Крым возвертать. боец, ска, с оацем спинного мозга.
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31.08.2020 06:06 Ответить
Так я ж і "лічу"... Тобі... Бо в тебе в голові, до цих пір, "совок" "булькає"... Як у мене вдома кажуть, "В бороді вже "гречка цвіте", а в голові ще й "на зяб не орано...". Ти, перед тим, як радить мені "Крим возвертать", подумай про те, як твої земляки будуть лягать під кулями українців, коли "кремльовські" пошлють їх на південь Полісся... Чи як вони будуть охоронять російсько-китайський кордон... У Путіна своє "гарматне м"ясо" вже закінчується - вже років з десять вони на спостережних вишках "опудала" виставляють... Китайці регулярно викладають фотов Інтернет...
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31.08.2020 06:15 Ответить
Как ты с этой шизой в голове живёшь? : китайцы, хутин пуй, украины мочат беларусов, реально тебя жалко, может сходишь к доктору, вдруг поможет? Больше не тревожь меня, надоел внатуре.
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31.08.2020 06:56 Ответить
А хто тебе тут тримає? Іди на вулицю, протестувальників підтримувать... Саме там зараз вирішується доля ТВОЄЇ країни, а не на українському сайті... Ми вже якось обійдемося без "сябрів", "загнузданих московською вуздечкою"...
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31.08.2020 07:17 Ответить
вата..
тебе тут ніхто не тримає,за язик не тягне..
і абсолютно по..уй на твою думку....
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31.08.2020 10:04 Ответить
Світлана Пилипчук (Тихановська) вчилася в педінституті, а ви навіть її прізвище не можете написати.
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31.08.2020 07:33 Ответить
Откуда такие познания?Лично с ней общался?Знаток хренов.Посмотрел твои коменты-сплошной высер
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31.08.2020 07:56 Ответить
А що ти хотів від батрака з "Лахти"? Він тут, такий "знаток", багато років мелькає - то під "казаха" "косить", то під "британця", то під "американця"... Бувало, по кілька "проксі" за зміну, міняє...
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31.08.2020 08:19 Ответить
А про що з нею "перемовлятись"? Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 9045
Хто воно взагалі таке?
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31.08.2020 04:19 Ответить
Знову вилізло, проткнуте всруським світом?
З тобою, підор жопоблоківський, точно перемовлятися ніхто не буде.
Бітою по маклабану, поки череп не провалиться - і все, "скончался на месте".
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31.08.2020 04:29 Ответить
причому сьогодні вилізло... з якоїсь ватної жопи.... ((
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31.08.2020 09:56 Ответить
Тихановская - всенародно избранный президент РБ. А вот кто ты, мне нас.рать.
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31.08.2020 04:46 Ответить
Тихановській особисто не дуже симпатизую (але це справи біларусів) - а от про поцієнта вище скажу пару слів: це відверта вата, що сьогодні під іншим ніком проклинала "біндер та майдаунів", прославляла расєю і погрожувала "виберемо бойка чи мертвечука - будемо вас голодоморити".
Особливо огидно, що усе це українською мовою. Це ж десь шкериться така гнида, їсть український хліб та мріє про "ваньку-асвабадителя".
Таких треба до стінки та з мавзера - шльоп! - у фан-клуб Олеся Бузини.
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31.08.2020 05:06 Ответить
"Шо "в лоб", що - "по лобі"... Що Лука наляканий підпише аншлюс Білорусі, попередньо набивши білорусам пики, що Тіхановська, "дурна курка", поставить підпис там, де їй з Кремля "покажуть пальцем"... "Хороший вибір" у вашого "населення"... (Громадянами" вас назвать важко).
Нагадаю висловлювання одного німецького пастора, звільненого з концентраційного табору: "Коли нацисти хапали комуністів, я мовчав - вони були проти бога...Коли почали брать євреїв, я мовчав - вони були іншої віри... Коли почали брать соціалістів, я мовчав - вони не забезпечували належний порядок в країні... Коли прийшли по мене, нікому було заперечувать...". Ви мовчали, коли Лука винищував справжніх опозиціонерів, а зараз вам підсунули "ляльку на ниточках", а ви готові її підтримать? При Луці ви мали ілюзію "самостійності", а зараз, при будь-якому розкладі,чи при ньому, що при "законно вибраному президенті", її втратите... Єдине, що може вас врятувать - розвал Росії, коли "кремльовським" треба буде рятувать накрадене, ї ім буде не до вас... Однак, не думай, що вам буде добре - та "халява", за рахунок якої жила Білорусь оці чверть віку, закінчиться... І будете "випливать", як зможете, самі...
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31.08.2020 05:10 Ответить
То є чиста правда,яку я торочу з самого початку!!!
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31.08.2020 08:51 Ответить
та "халява", за рахунок якої жила Білорусь оці чверть віку, закінчиться..



але Білорусі буде куди легше,як рашці...
Країна мала,населення лише 9 млн,легше перебудувати економіку з соціалістичної на ринкову...
Звичайно,більшість виробництва буде закрите..як неконкурентоздатне..
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31.08.2020 10:07 Ответить
Это такая же правда, как то, что вчера на митинг вышло 220 тыщ!
Где вы киздюки беретесь?
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31.08.2020 07:02 Ответить
Вышло немного больше, но не суть. Про кизьдюков , это к остывшему яру.
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31.08.2020 07:19 Ответить
И я о том, что ты киздюк.
Даже белсат сбрехал, что было 10 тысяч, на деле 2-3, которые сбежали от дождика, так как им не проплатили за намокшую одежду.
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31.08.2020 07:27 Ответить
як палиться "вата " з лахті.. (Juri ONE) )))

на ненависті до білоруського протесту...
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31.08.2020 10:09 Ответить
Тролль ты ипучий, вочы свае расплюшчы, киздюк, ска
https://charter97.org/ru/news/2020/8/30/391370/
:
Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 1650 Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 5500Прихильники Тіхановської готові вести переговори за умови звільнення затриманих учасників протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 5375
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31.08.2020 13:35 Ответить
Я таке слово не вживаю... Я кажу простіше - "бидло"... З часів придушення повстання Наливайка (що був козаком, а не "литвином", і основною його ударною силою були саме козаки, а не "посполиті" південної частини Литовського князівства), білоруси, самостійно, не повставали... Під час повстання під проводом Хмельницького вони масово йшли у "полки литовські", що під керівництвом запроданця українського народу, Яреми Вишневецького, придушували повстання... (Між іншим, на ньому спрацював заповіт-прокляття його матері, Раїни Могилянки - вона попереджала про біду тому, хто відмовиться від православної віри... Ярема помер молодим, чи то від отруєння, чи то від кишкового розладу, викликаного захворюванням). Потім білоруська шляхта придушувала гайдамацьке повстання : найбільш значимий представник - Тадеуш Костюшко, член "Барської конфедерації". Потім білоруси гинули в повстаннях поляків проти Російської імперії, у наполеонівському поході на Москву ("польський" корпус). Потім ще кілька разів піднімалися, щоб замінить "московський диктат" на "польську сваволю"... І, поки білоруси клали голови за чужі інтереси, вони "профукали" половину своєї території... Навіть столиця Литви - колишнє білоруське місто... Про Смоленськ я вже не кажу...
Ну, як тобі "лекція по історіїукраїнсько-білоруських стосунків"?...
(І ще - не здумай "клювать мене в сраку" моєю "ненавистю" до білорусів - у мене мати - потомок "литвинів", і зять - білорус... А внук вважає себе українцем... Тим більше, знає свій родовід, з мого боку, від часів Хмельницького, з сотника Назара Дриги... І має "підвищене чуття справедливості" та "козацьку честь" - відразу б"є в ніс, а не "розвішує соплі" - "А можа так і трєба?...", як білоруси...
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31.08.2020 07:49 Ответить
Кто еще не стучал сегодня по твоей бестолковке?😂🌷
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31.08.2020 10:24 Ответить
Хто б там що не казав, а "Бацька" це - президент який не дав розграбувати свою країну і створив відносно гідний рівень життя для людей.
Звичайно він не ідеал. Але якщо його міняти, то у всякому разі не на тихановську. Яка йде у президенти "щоб потім провести чесні вибори".
А хто відповідатиме за наслідки економічного краху країни за той час доки ця "президентка" гулятиметься у "чесні вибори" - вона схоже і не задумувалась.
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31.08.2020 05:51 Ответить
Розумієте, Ігорю... Тут ось яка зуйня. Був собі такий Анатолій Слівко. Заслужений вчитель, очолював дитячий туристичний клуб. Про якого писали у всесоюзних газетах, його відзначали нагородами. А потім з'ясувалося, що він страшний маньячелло, якого колись у підлітковому віці переклинило, коли він побачив смерть піонера під колесами авто. За період з 1964 до 1985 року садистськи вбив 7 хлопчиків.
Так ось, коли його упіймали - було вже абсолютно ***** на його педагогічні заслуги. Присудили до розстрілу, і пздець.
Це я до чого? Коли Лукашенко отак по-звірячому покалічив сотні громадян, багато з яких стали фізичними та психічними інвалідами. Коли він звернувся до ***** по інтервенцію. Всі його заслуги перекреслені, а легітимність втрачено. Тепер він ворог народу, якого треба скинути і фізично ліквідувати. Крапка.
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31.08.2020 06:17 Ответить
А що він мав робити?
Розводити теревені як колись Янукович? Всі бачили чим це скінчилось.

Чомусь коли йдуть протести, починається соплежуйство "про право людей на висловлення своєї думки". Але ніхто не каже нічого стосовно права людей на безпеку, тишу і спокій в їхніх оселях та біля них.
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31.08.2020 06:25 Ответить
З якою повагою про Янучару...
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31.08.2020 06:45 Ответить
Правильно, треба стояти на колінах і ждати поки Лукашенко гигне, він же не Маклауд. Доля раба - терпіти пана, який вже "злетів з котушок".
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31.08.2020 07:21 Ответить
А між іншим - які конкретні претензії до Лукашенка? Щось я їх так і не чув.
"Мантри" про розгін демонстрантів - не рахуються.
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31.08.2020 07:36 Ответить
Прийміть без образи, але щоб не почути треба бути глухим, або не мити вуха.
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31.08.2020 07:50 Ответить
особливо тупим..
Фальсифікацію,де Лука набрав би 51-56 і навіть 60 відсотків білоруси би проковтнули...
Цифру 80 вже ні..


Є досить популярна теорія,що це зроблено спеціально Ху№лом ,щоб отримати нелегітимного,а значить "згодного на все " Бацьку...На жаль ,ця теорія має за розвитком ситуації підтвердженн...
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31.08.2020 09:55 Ответить
Особливо "гострим" повторюю - які конкретні претензії до Лукашенка як президента? Мається на увазі - рівень життя людей, промисловість, безробіття, соціальні гарантії і т.д.
А вся ця "бла-бла-та", висмоктана із пальця - до одного місця.
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31.08.2020 10:00 Ответить
Не, ну у них там точно свой манямирок с радугой и пони.
Они готовы договариваться. Прекрасно. Осталось только диктатора, захватившего власть и готового влегкую убивать граждан своей страны ради этой самой власти уговорить, что он тоже хочет договариваться...

Пока крики "тебе никто не даст" и тыквы на него почему-то мало действуют.
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31.08.2020 06:07 Ответить
Вона готова вести перемовини. Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 4401 А нахіба воно треба самозванцю?
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31.08.2020 06:32 Ответить
Доки там не з'явиться кандидат з реальною перспективною програмою, готовий взяти на себе повну відповідальність за наслідки - доти всі ці "протести" яйця виїденого не варті.
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31.08.2020 06:35 Ответить
С Литвой пусть ведёт переговоры и объясняет лабусам почему транзитные пути по доставке товаров через Беларусь накрываются медным тазом.
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31.08.2020 07:09 Ответить
Литовців називають лабусами кацапи. Ти спалився, лапоть.
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31.08.2020 07:31 Ответить
Та він і не ховається. Мабуть, кохає випробовувати борошна приниження.
Тільки чомусь під прапорцем Суомі, а не під власним ганчір'ям.
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31.08.2020 07:36 Ответить
Унтерменш! По какой право тьі осмеливаться назьівать "лабус" нацию вьісшей Европейской Расьі?
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31.08.2020 07:34 Ответить
і пойдут транспортиние потоки из дружественной рассии наконец к белоруским портам....
не через недружественную Польшу и Литву... теперь и Украину ))
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31.08.2020 09:51 Ответить
все таки на сьогоднішній день білоруси ментально значно ближче до московітів, ніж до українців

Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 5104
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31.08.2020 07:23 Ответить
до речі, білорусам ще доведеться пережити щось схоже на наші лихі 90-і
через рік чи через два чи через три чи пізніше, але совок здохне навіть в окремо взятій Біллорусі
почнеться приватизація
а з нею почнеться стрілянина різанина і інші жорсткі методи по захвату підприємств, в першу чергу гебня буде претендувати на захоплення підприємств
в Білорусі обовязково буде те, що ми пережили у 90-і
і не кажіть, що Лука Мудищев це запорука миру і стабільності, те, що зробив Лука (оцю фальшиву стабільність), це можна створити лише на дуже короткий період часу, кілька десятиліть максимум
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31.08.2020 07:31 Ответить
навряд.

Знаючі люди кажуть,що всі підприэмства Білорусі вже давненько підконтрольні російському "Бізнесу"..

Подібно як у хокеї "ведуть " молодих" хокеїстів і "розподіляють квоту серед клубів НХЛ..
У Канаді,правда ,найталановитіших у першу чергу роздають аутсайдерам...
У рашці інший підхі д..
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31.08.2020 10:13 Ответить
Дивна революція в Білорусі без лідерів, без спонсорів, без фінансів, без мети, без зброї. Є тільки демонстранти, які ходять натовпом і координаційний комітет який репрезентує сам себе.
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31.08.2020 07:47 Ответить
Революційний "Штаб трьох домогосподарок".. ((
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31.08.2020 09:47 Ответить
Ну вот и все! Тихановская готова!
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31.08.2020 07:58 Ответить
Вот же наивные. Та не пойдет Лукашенко ни на какие переговоры. Макшанские войска стоят на границе, если местная беркутня не будет справляться со стадом - макаки помогут бурятами. Зачем Лукашенке с Колей идти на переговоры?
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31.08.2020 08:05 Ответить
Тихановская сама с собой ведет какие-то переговоры ..Я еще не видел чтоб Лукашенко вел с ними переговоры
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31.08.2020 08:06 Ответить
В Беларуси Лукашенко противостоят международные сионистско-масонские организации, руководимые мировым правительством Ротшильдов, Рокфеллеров, Баруха, Сороса и иже с ними Всё рукодство с Уолл-Стрита и Брюсселя, Варшавы и Вильнюса. Задействованы мощные полит технологии, воздействующие на сознание людей. А Беларусь это кролик который сам лезет в рот удава. Народ по сути зомбирован и сам не понимает чего он хочет.
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31.08.2020 08:10 Ответить
розумієш, в чому справа, Сорос, УОлл-стрит і Брюссель це позитив і прогрес і розвиток
Лука Мудищев це гнилий совок
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31.08.2020 08:16 Ответить
Да. И Каддафи противостояли и Мадуре и Ыну и Муссолини и Гитлеру и Асаду....Вот же паразиты. Один Вова Пу отбивается.
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31.08.2020 08:38 Ответить
Вова Нє одін..
Єсть есчьо Ким Чен Ир і Мадуро..

А етим ещьо труднєє..
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31.08.2020 09:48 Ответить
У российской пропагандьі подход одинаковьій : и в Украине и в Беларуси "не такой народ". Печально , что данная теза активно продвигается на украинском ресурсе "Цензор".
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31.08.2020 08:15 Ответить
Сторонники Тихановской готовы вести переговоры при условии освобождения задержанных участников протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 352
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31.08.2020 08:30 Ответить
Пригрозит диктатору, что не даст ему?
Но тут же обнимет, чмокнет в щёчку и подарит цветы. Да, ещё обувь нужно снять, когда в комнату переговоров войдёт.
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31.08.2020 09:02 Ответить
и не только обувь.
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31.08.2020 09:56 Ответить
Тіхановська готова до переговорів з особами, які утримують владу, за умови звільнення затриманих учасників протестів. "У цьому діалозі з владою, про який каже Світлана, буде обговорюватися процедура мирної передачі влади"

Сюр якись..
а ці "особи, які утримують владу" заїкались хоч якось про бажання і готовність до переговорів ?
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31.08.2020 09:46 Ответить
Цікаво коли до Белорусів дойде що все повинно єволюціонувати навіть протест..він повинен досягти своєжї цілі - повторні вибори.. А в такому стані як зараз це одні протестують ін ші їх бьють і посилають на Х зі своїми протестами .Прогнрозую в кінці кінців всі видохнуться коли гроші закінчатьсяі жрати буде нічого і як що протест не єволюціонуватиме далі в щось більше ні чого не буде. Ось Лука і зайняв таку позицію .Він підожде , порозгоняє , по саджає і все згасне. Білорусь не Україна? ТАК. Але Білорусам або ідти до кінця і відстоювати навіть як ми Українці з палицією в руці або програти. В Білорусі єтам баранів на мосту - вперлись рогами і штовхаються. Здається що я так міркую затпче ХЛО з Лукою Мирний протест. Не буває ВОЛІ без втрати КРОВІ
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31.08.2020 10:36 Ответить
 
 