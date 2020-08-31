Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети.
"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", - заявил он.
Президент США также раскритиковал мэра города Портленд Теда Уилера, который представляет Демократическую партию, за бездействие во время беспорядков в его городе.
"Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за крупной гибелью и разрушением своего города считает, что эта незаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!", - написал Трамп.
Также он назвал Уилера "сумасшедшим" и "леворадикальным". По словам президента США, жители Портленда и других городов США желают "закона и порядка", которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.
Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда.
Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.
Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве. Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.
В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.
В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.
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Просто между твоим кацапским представлением о либерализме и либерализмом цивилизованной страны - БЕЗДНА.
ПОГРОМЫ в США шли недели ДВЕ. И закончились как только американцы с оружием (а это примерно 70-80% населения, в том числе черного) - вышли на защиту своей собственности с оружием в руках. С тех пор погромов не было, митингующие ходят с мирными акциями, ну иногда подерутся с ментами - как и было в Киеве в 14 году.
90% населения США поддерживают движение против расизма, так что твои высеры рассчитаны только на украинскую аудиторию.
Если ты не в курсе - под воздействием наркотиков не дергаются. Дергаются те наркоманы, у кого ломка если он НЕ ПРИНЯЛ ДОЗУ. а не наоборот.
Через минуту возле него стояли неравнодушные граждане а еще через 3 - ПОЛИЦИЯ, И ты знаешь - они его не добили удушением, а надев перчатки - проверили чтоб у него язык не запал, и вызвали скорую. Все.
У вас в методичках ничего не поменялось- чем откровеннее ложь - тем легче в нее поверить? оказывается, он был уже не под 1 а под ТРЕМЯ наркотиками. Через часик доза вырастет до 1 кило на грамм тела?
совсем с катушек съехали? коксу перенюхали чтоле?
меня поражает что украинцы, про которых столько лет кремлевские боты врали что мы "майданутые бандеровцы едим детей и грабим центр Киева" верите в откровенную ложь про протесты в США, которые на кремлевских ресурсах называют не иначе как "погромы".
А потом на выборы...
Кстати о руках - у них нет рук. И руками они пользуются условно. И еще важно! ...очень важно! ...они могут принимать внешний облик человека(некто Путин!).
Объяснив массам угрозу можно сплотить цивилизацию перед угрозой опасности.
Справжню ситуацію не доносять, бо нікому цього не треба (критичній меншості хіба що). І в Україні реально до цих пір вважають, що чорні - бідні, нещасні і задескриміновані, пухнасті зайчики. А поліція зумисне за ними бігає і розстрілює. І білі всі теж - расисти у поколіннях.
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