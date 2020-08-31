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Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп

Прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила!", - заявил он.

Президент США также раскритиковал мэра города Портленд Теда Уилера, который представляет Демократическую партию, за бездействие во время беспорядков в его городе.

"Ничего не делающий мэр Портленда, демократ, наблюдающий за крупной гибелью и разрушением своего города считает, что эта незаконная ситуация должна продолжаться вечно. Неправильно!", - написал Трамп.

Также он назвал Уилера "сумасшедшим" и "леворадикальным". По словам президента США, жители Портленда и других городов США желают "закона и порядка", которые не могут им обеспечить руководители-сторонники Демократической партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что идет на второй срок, чтобы защитить США от всех опасностей и продолжить борьбу с фашизмом и коммунизмом

Протесты в США 2020 из-за смерти Джорджа Флойда В США не утихают массовые беспорядки, вызванные гибелью задержанного полицией темнокожего жителя Миннеаполиса (штат Миннесота) Джорджа Флойда. 

Массовыми протестами охвачены десятки городов по всей Америке из-за убийства полицейскими Флойда. Есть жертвы и десятки раненых.

Афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса после ареста 25 мая. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, арестовавший Флойда, в ходе захвата давил коленом на его шею и игнорировал жалобы арестованного на нехватку воздуха. Шовин арестован, ему предъявили обвинение в убийстве. Участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленде осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

В июне Американский музей естественной истории в Нью-Йорке решил демонтировать памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который изображен рядом с выходцем из Африки и коренным американцем. Дональд Трамп призывал музей не сносить памятник.

В Портленде в июле полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. В Сиэтле полиция задержала более 40 протестующих в ходе массовых беспорядков. В столкновениях с толпой пострадал 21 офицер полиции.
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Топ комментарии
+13
Толерасти не здатні навести порядок.
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31.08.2020 07:26
+13
Виклад не повний.
Чому не написано, що флойд - рецидивіст ?
Що в момент затримання він був під дією наркоти (великої дози) ?
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31.08.2020 07:38
+13
Але ж як обіцяють !
Байден клянеться-божиться, що боротиметься з расизмом (не бачила, чи пообіцяв побороти).
У демів зараз пречудовий шанс показати по своїх штатах свої методи.
Таким чином, це б зіграло на їхню користь. Ні фіга.
Так, на початку, коли істерія була на піку, вищали. Але врешті-решт, люди хочуть (і мають право) на спокійне життя і безпеку: свою і своїх родин.
Що відбуваєтся у Портленді - це реальний мрак. Наскільки я бачила, безлади не припиняються вже більше 90 днів поспіль. Сьогодні під час "протесту" ще застрелили когось.

За того закоренілого нарика-уголовника уже скільки людей вбили, покалічили, зґвалтували, зруйнували і розгромили навіть не на сотні мільйонів. Але мер і не думає наводити порядок.
Бо їм треба таким чином Трампу насолити і втокмачити дебілам (таким, як і у нас), що це він в усьому винен.
ІМХО. Я перестала детально стежити за погромщиками. Бачу так.
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31.08.2020 08:15
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Страница 2 из 2
если бы ты общался с американцами, то удивился бы, насколько либеральны американские республиканцы.
Просто между твоим кацапским представлением о либерализме и либерализмом цивилизованной страны - БЕЗДНА.
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31.08.2020 09:42 Ответить
Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп - Цензор.НЕТ 2614
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31.08.2020 07:44 Ответить
не к селу не к городу
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31.08.2020 07:46 Ответить
Ага. Особенно, к фразе "Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, - это сила".
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31.08.2020 07:54 Ответить
Не, ноги погромщикам надо мыть и в жопу целовать.
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31.08.2020 08:07 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ,где человек человеку ..... ?
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31.08.2020 08:11 Ответить
я смотрю, Трамп пишет свои методички с кремлевской кальки.
ПОГРОМЫ в США шли недели ДВЕ. И закончились как только американцы с оружием (а это примерно 70-80% населения, в том числе черного) - вышли на защиту своей собственности с оружием в руках. С тех пор погромов не было, митингующие ходят с мирными акциями, ну иногда подерутся с ментами - как и было в Киеве в 14 году.
90% населения США поддерживают движение против расизма, так что твои высеры рассчитаны только на украинскую аудиторию.
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31.08.2020 09:45 Ответить
Только сила остановит беспорядки в городах, которыми управляют демократы, - Трамп - Цензор.НЕТ 2075
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31.08.2020 07:48 Ответить
Трамп не упомянул что убийства чернокожих , расстрелы полицейскими , снова продолжаются ..Главное что тизеры негров неберут а Кольт берет ...
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31.08.2020 07:50 Ответить
В США полиция чаще убивает белых, а не негров. Про это все трусливо молчат. Белая жизнь обесценивается, а белые этому радуются.
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31.08.2020 09:09 Ответить
Не просто радуются, а своими же руками и помогают. Полезные, цуко, идиоты.
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31.08.2020 12:29 Ответить
так может чернокожим не стоит грабить и убивать, глядишь и их полиция перестанет стрелять.
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31.08.2020 09:48 Ответить
Ага. Выберите еще раз кловуна. Зато по приколу будет.
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31.08.2020 07:53 Ответить
А федеральна влада для чого?
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31.08.2020 07:54 Ответить
Чтоб не писать хню, надо знать законодательство США хотя бы поверхностно.
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31.08.2020 08:08 Ответить
Спасибо, я забыл уже, что там в каждом штате свои законы.
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31.08.2020 08:29 Ответить
Федеральние закони имеют приоритет.
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31.08.2020 10:04 Ответить
Есть же полное видео, как тот ублюдок флойд дрыгался от отравления наркотой задолго до того, как за него взялась полиция. Он начал орать, что не может дышать и начал бросаться на полицаев еще до того, как его вытащили из машины. Но ни одно СМИ, включая Ц, почему-то "стесняется" об этом писать. Как и про то, что он был под воздействием сразу 3-х наркотиков, причем одного доза была смертельная. Напрасно полицаи трогали эту мразь, он бы и сам там на месте подох.
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31.08.2020 08:09 Ответить
оно же детё
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31.08.2020 08:13 Ответить
то есть в законодательстве США написано что НУЖНО УБИВАТЬ ВСЕХ КТО ПОД НАРКОТОЙ?
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31.08.2020 09:46 Ответить
при мне однажды в торговом центре в центре Кракова упал на пол парень-наркоман.
Если ты не в курсе - под воздействием наркотиков не дергаются. Дергаются те наркоманы, у кого ломка если он НЕ ПРИНЯЛ ДОЗУ. а не наоборот.
Через минуту возле него стояли неравнодушные граждане а еще через 3 - ПОЛИЦИЯ, И ты знаешь - они его не добили удушением, а надев перчатки - проверили чтоб у него язык не запал, и вызвали скорую. Все.
У вас в методичках ничего не поменялось- чем откровеннее ложь - тем легче в нее поверить? оказывается, он был уже не под 1 а под ТРЕМЯ наркотиками. Через часик доза вырастет до 1 кило на грамм тела?
совсем с катушек съехали? коксу перенюхали чтоле?
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31.08.2020 09:50 Ответить
AliExpress объявил о запуске сервиса экспресс-доставки продуктов в России Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/other/44752588/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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31.08.2020 08:21 Ответить
Я звичайно стурбований, як та ж США окупацією України. Тобто мені начхати, що там у піндосії, чи в орді, розбирайтесь самі, рижий Дональд до лобизався з фюрером - Путіним, що вже і США палають у вогні. Не місце дурням на найвищих державних посадах в країні, бо як казав Наполеон - Досить при владі одного ідіота правителя щоб розвалив всю державу , яку творили десятки років. В США, ті хто захапав національні багатства вже не влаштовує конкуренція від інших більш розумних і активних, вже їм хочеться щоб автоматично все діставалось їх дітям і був повний контроль над суспільством. Дональд відав фінансування ВООЗ приватній компанії Білла Гейтса і отримав штучний вірус Ковиду, як інструмент боротьби за чіпізацію і сегрегацію суспільства, як інструмент наживи і знищення суспільств третіх країни. Тому я стурбований тим, що цифрові технології почали використовувати як цифрові концтабори і рабство прикривати різними термінами.
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31.08.2020 08:21 Ответить
Якщо людина йде грабувати магазини, то в неї обов'язково треба стріляти, незалежно від того якого в неї кольору шкіра. Яка тут може бути полеміка. Якщо мер сприяє мародерству, то його також треба пристрелити як пса.
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31.08.2020 08:24 Ответить
кто тебе сказал что убитый "шел грабить магазин"? Россия-1 пересмотрелся?
меня поражает что украинцы, про которых столько лет кремлевские боты врали что мы "майданутые бандеровцы едим детей и грабим центр Киева" верите в откровенную ложь про протесты в США, которые на кремлевских ресурсах называют не иначе как "погромы".
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31.08.2020 09:52 Ответить
Вбитий п'ятикратний рецидивіст. А магазини вже потім грабувати пішли "борці з расизмом". Тож менше треба дивитися кісєльова.
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31.08.2020 10:05 Ответить
Вчися блазню,,скільки повторювати-спочатку розберися чи надумані Трампом чи справжні,в яких вже збитки перевищили 160 млн.доларів.
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31.08.2020 11:51 Ответить
Менше тексту Дональде...
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31.08.2020 08:29 Ответить
Америка Америкой но я случайно учуял от одного депутата от "Слуг" что готовят законопроэкт они совместно с ОПЗЖ о том что Турчинов и Порошенко военные преступники за применение ВСУ на Донбассе без введения военного положения.
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31.08.2020 08:56 Ответить
Цілком може бути. Тому пора гнати слуг-уродів, поки не пізДно.
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31.08.2020 09:01 Ответить
Чем больше зебили теряют поддержку, тем больше залазят в жопу кацапам.
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31.08.2020 10:02 Ответить
Ага. Давай!!! Побольше силы. Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 1951

А потом на выборы...
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31.08.2020 09:14 Ответить
Ситуация раздута и поддерживается искусственно, кому-то наплевать на жизни и спокойствие людей - лишь бы убрать Трампа.
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31.08.2020 09:23 Ответить
Трампопону не дает покоя зависть к Путину, Киму, Лукашенко и т.д. и их методам правления и пожизненной власти. Его срочно нужно отстранять от власти, возбуждать дело и закрывать ( ну или на стул). По сути этот павлин, нарцисс и т.д. - хотел бы установления в США личной диктатуры ( это его внутренний мир, желание и страх перед возможными последствиями отстранения - все как обычно у диктаторов. ) Надо ж было так Америке вляпаться.. А республиканцы ( позорище) выдвигают его на второй срок, не смогли найти достойного человека ( тем более ну какой он "республиканец" приблуда ) Даже в такой ситуации важность " корыта" превышает интересы страны.. Видимо люди как вид, популяция, везде одинаковы.
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31.08.2020 09:25 Ответить
Все б так і було,якби байдануте не перло вже втретьє до корита.Дименцію тільки на гроші розводять,а воно не розуміє-не хочуть американці соціалісто-толераста і не виберуть-навіть якщо всі демократичні штати його антіфа розгромить.Америка сама себе від мародерів захистить,хоч би які в них були флойди-хвойди герої наркомани-грабіжники.
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31.08.2020 12:03 Ответить
Шо ты мелишь дурныку
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31.08.2020 12:51 Ответить
Стреляют в протестующих светошумовыми гранатами. Кровавому режиму рано или поздно хана. Пусть бегут в Ростов.

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 3028
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31.08.2020 09:31 Ответить
В США такие гранаты, что фрагменты летят на 50м в высоту? Это точно не фейерверк?
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31.08.2020 09:50 Ответить
нет, не феерверк. На фото хорошо видно - у верхней кромки фото - машины полиции. И как видите - протестующие просто стоят посреди улицы, а не "громят магазины".
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31.08.2020 09:54 Ответить
Это не фото, это скрин с видео. По каким признакам это не фейерверк?
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31.08.2020 10:03 Ответить
Мусора везде одинаковые. Тут справа только в том, кого объявить "кровавым режимом", а кого бунтовщиками-мародерами. Это зависит от политической повестки в каждой отдельной стране.

Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 2790
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31.08.2020 10:23 Ответить
Есть еще один вариант.Это.....сказать правду. Да, массам в это трудно будет поверить, но это правда, т.е внешняя угроза перед человечеством. Дык по факту!!! оно так. Нравится вам это или нет, смешно от этого или нет, но это факт. И взрыв в Бейруте и пожары в Калифорнии, и падения мостов и коронавирус - это все рук дело внешней угрозы, другой формы жизни.
Кстати о руках - у них нет рук. И руками они пользуются условно. И еще важно! ...очень важно! ...они могут принимать внешний облик человека(некто Путин!).
Объяснив массам угрозу можно сплотить цивилизацию перед угрозой опасности.
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31.08.2020 09:51 Ответить
Беспорядки при нем, а виновати другие. Я думал америкоси умнее.
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31.08.2020 10:00 Ответить
Самое удивительное, что после всего что произошло, американские мусора продолжают убивать черных. Так можно довести страну до реального армагеддона.
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31.08.2020 10:19 Ответить
вы бы предпочли, чтобы чёрные убивали американских мусоров. Но у мусоров есть своё мнение на этот счёт.
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31.08.2020 11:54 Ответить
Може статись , що тій "толерантності", щодо чорношкірого населення США, невдовзі прийде кінець. Багато хто говорить, що чорний расизм є реальністю в якій живе США.
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31.08.2020 12:04 Ответить
Ты где живеш убогий я в NY и скажу мало стреляют в ету мразь а то что они сами себя убивают десятками в день етого не показывают
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31.08.2020 12:54 Ответить
Якщо ви живете в NY,то ви абсолютно неправильно зрозуміли співбесідника-він мав на увазі зовсім інше-чорний расизм,на який підбурюють людей,вкидаючи там пачками брошури в чорних районах-одну з яких я переклав дослівно,відповідаючи одному на першій сторінці.Це справжня марксистська пропаганда,хитра,але з тоненьким натяком на чергову чорну революцію.От вам і ******* "демократія"з метою-чужими руками до корита.
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31.08.2020 13:55 Ответить
Vedana,найдивовижніше, що практично всі медіа України ігнорують тему погромів, а якщо десь щось і з'явиться, то із виправданням і захистом погромщиків- кримінальників. Цей ваш коментар, наприклад,на УП був би негайно видалений. Що для мене є абсолютно неприйнятно і абсурдно! Аналогія- єврейські погроми...Якщо якийсь єврей вчинив щось не те, треба громити всіх євреїв? Згідно логіки наших експертів і медіа- так, треба громити
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31.08.2020 11:17 Ответить
Мої коменти труть на інші теми, більш незручні для ресурсу. Ця нею не є. Просто перевіряють думку читачів.
Справжню ситуацію не доносять, бо нікому цього не треба (критичній меншості хіба що). І в Україні реально до цих пір вважають, що чорні - бідні, нещасні і задескриміновані, пухнасті зайчики. А поліція зумисне за ними бігає і розстрілює. І білі всі теж - расисти у поколіннях.
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31.08.2020 15:57 Ответить
Vedana,найдивовижніше, що практично всі медіа України ігнорують тему погромів, а якщо десь щось і з'явиться, то із виправданням і захистом погромщиків- кримінальників. Цей ваш коментар, наприклад,на УП був би негайно видалений. Що для мене є абсолютно неприйнятно і абсурдно! Аналогія- єврейські погроми...Якщо якийсь єврей вчинив щось не те, треба громити всіх євреїв? Згідно логіки наших експертів і медіа- так, треба громити
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31.08.2020 11:19 Ответить
Пропаганда и романтизация революций по всему миру выйдет Америке боком. Пора им уже попробовать это на своей шкуре.
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31.08.2020 11:30 Ответить
Цензор отстаёт от жизни. Там полиция ещё одного негра пристрелила. Так что "революционеры" грабят магазины уже не за Флойда а за того второго.
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31.08.2020 11:51 Ответить
Тут ти правий-цього не вбили,калікою зробили,але цей також хотів втекти-мав три приводи в поліцію та трьох малих дітей .За статистикою-таке трапляється в США кожний день .То що-треба мародерити та грабувати,бо так хочуть "демократи" розганяючи "хвилю" "протестів"?
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31.08.2020 12:25 Ответить
Верно. Дави чёрных расистов, антифу и всякий сброд.
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31.08.2020 23:50 Ответить
Кстати. Кто еще думает, что Байден офигеть, как популярен!? Лише сила зупинить безлади в містах, якими керують демократи, - Трамп - Цензор.НЕТ 9655

Видео
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03.09.2020 13:49 Ответить
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