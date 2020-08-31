Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб
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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, 30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, около Марьинки украинскими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.
Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 вражеских нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники были готовы адекватно реагировать на опасные действия противника", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось.
"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.
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Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
...
Дратуті! А раптом в очах ***** зникне кортіння світу на Домбасі?
З.Ы. Оно может и поговорило бы и с Меркель и с Макроном, да вот только, похоже, и Меркель и Макрону не о чем с ним говорить...
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.
(хокку)
и уже вводе подорвались на таких дистанционнках, после начала зеремирия
" "Та сторона" дотримується мирних домовленностей."- ВАЗеленский
По моему у них большие проблемы с МАТЕМАТИКОЙ...
Москва может дать мир, но это будет "русский мир"
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html