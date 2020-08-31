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Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, 30 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов противника не зафиксировано. Вместе с тем, около Марьинки украинскими воинами отмечено несколько выстрелов из стрелкового оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Также, на этом участке фронта, с помощью ручного противотанкового гранатомета враг совершил дистанционное минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье, вопреки договоренностям в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавлення каналов управления и навигации беспилотника противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 вражеских нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники были готовы адекватно реагировать на опасные действия противника", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не наблюдалось.

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - добавили в пресс-центре ОС.

Стрельба, дистанционное минирование и пролет вражеского БПЛА: наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб 01
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Топ комментарии
+22
Зелений шкет дає можливість той сторонє укріплювати свої позиції і патякає про припинення війни. В своїй голові він її вже закінчив.
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31.08.2020 07:45
+17
Якщо написали про ПОРУШЕННЯ, значить, уже приховати не можливо було.

Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
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31.08.2020 07:45
+16
Не тривожать дух каратиста
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.

(хокку)
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31.08.2020 07:59
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Зелений шкет дає можливість той сторонє укріплювати свої позиції і патякає про припинення війни. В своїй голові він її вже закінчив.
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31.08.2020 07:45 Ответить
"Та сторона" вже давно укріпила свої позиції і завезла необхідну кількість техніки і зброї, щоб в потрібний момент прорвати оборону. А "ця сторона" розмінує своє і чуже поле, щоб "патріоти за життя" і "повстанці" змогли без перешкод пройти вперед.
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31.08.2020 08:07 Ответить
А де координаційний центр опору капітуляції? Чому мовчить? Пора збиратися на Київ, інакше жоппа.
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31.08.2020 08:50 Ответить
Можливо він чекає,коли ж виборці зеленського,які рік тому обіцяли,що як тільки обраний ними преЗедент почне капітуляцію перед путлером,вони його винесуть з Банкової,почнуть виконувати свою обіцянку.
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31.08.2020 13:01 Ответить
Якщо написали про ПОРУШЕННЯ, значить, уже приховати не можливо було.

Але важливо, що далі: тля хизується "успіхом" свого =плану= і проштовшує подальшу капітуляцію. Бо =порушення= не рахуються.
Це нормальні розуміють: якщо угоду порушено, значить, вона більше не дійсна і виконувати подальші пункти нема ні смислу, ні потреби. Її розірвано.
Тільки воно ж не верне нашим хлопцям усе, що наказало відібрати і заборонити !
І світову спільноту та союзників інформувати не збирається.
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки ?
І взагалі: коли воно останній раз розмовляло з Меркель чи тим же Макроном ?
Отож-то.
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31.08.2020 07:45 Ответить
Може, я щось забула чи пропустила: як давно хтось з вас чув, щоб кагал і блазень хоч десь заїкнулися про нові санкції / посилення-розширення існуючих щодо рашки?

...
Дратуті! А раптом в очах ***** зникне кортіння світу на Домбасі?
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31.08.2020 07:50 Ответить
"перемирие" только с украинской стороны, но "гавнокомандующему" большего и не надо.

З.Ы. Оно может и поговорило бы и с Меркель и с Макроном, да вот только, похоже, и Меркель и Макрону не о чем с ним говорить...
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31.08.2020 07:53 Ответить
Пом-2? Чисто нарасєйська міна.
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31.08.2020 07:47 Ответить
"Постреливают"...
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31.08.2020 07:48 Ответить
Для Осла это не обстрел. Не мешайте считать дни.
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31.08.2020 07:51 Ответить
Каждый день это несистемно.
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31.08.2020 07:52 Ответить
Не тривожать дух каратиста
Звуки війни із Донбасу,
Коли він їсть суші.

(хокку)
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31.08.2020 07:59 Ответить
При всій повазі, але можливо не суші а шаурму?
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31.08.2020 08:35 Ответить
Це мається на увазі Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 169 Тонка японська метафоричність, так би мовити ))))))
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31.08.2020 08:51 Ответить
Вибачайте, мабуть не доріс, до тонкощів японського метафоризму. Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9720
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31.08.2020 18:12 Ответить
Зепридурок
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31.08.2020 08:12 Ответить
Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 371Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 6859
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31.08.2020 08:38 Ответить
Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9392
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31.08.2020 08:52 Ответить
Чому Ви так думаєте, якраз він за гроші України представляє інтереси "ДНР" і "ЛНР".
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31.08.2020 09:00 Ответить
зебики изобрели новшество - добросовестное минирование
и уже вводе подорвались на таких дистанционнках, после начала зеремирия
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31.08.2020 09:00 Ответить
КАроче.
" "Та сторона" дотримується мирних домовленностей."- ВАЗеленский
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31.08.2020 09:08 Ответить
После 12:00 выйдет релиз, что уже стотыщмильнов дней в ООС без обстрелов.
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31.08.2020 09:13 Ответить
стрельба, минирование и пролет бпла - всего ДВА нарушения.
По моему у них большие проблемы с МАТЕМАТИКОЙ...
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31.08.2020 09:15 Ответить
Ну вот и все, кончилось разрекламированное "перемирие".
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31.08.2020 09:15 Ответить
А оно было?
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31.08.2020 10:00 Ответить
Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш:
Москва может дать мир, но это будет "русский мир"


https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
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31.08.2020 10:33 Ответить
кравчукча и фокин после одесского прайда поехали в минск представлять одесское лгбт на переговорах с дыролугандонскими 3.14 дарами. Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 758
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31.08.2020 12:13 Ответить
Тільки повна амністія приведе Бубочку до миру - в Ростов.
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31.08.2020 14:49 Ответить
Вообще-то любое перемирие заканчивается с первым выстрелом с любой стороны. А таких выстрелов со стороны ордло были не менее нескольких сотен.
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31.08.2020 16:42 Ответить
 
 