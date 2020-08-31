Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25,3 млн человек, количество жертв - 850,6 тыс. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировали 220 702 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 182 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 378 250 случаев инфицирования, из них 220 702 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 850 600 человек, из них 4 182 за минувшие сутки.
Успешно преодолели болезнь и вылечились 17,7 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина поднялась на 25-е место этого рейтинга.
Так, число умерших в США достигло 187 224 (+ 369 за сутки), заболевших - 6 173 236 (+ 33 981 за сутки).
В Бразилии зафиксировано 3 862 311 инфицированных (+ 15 346 за сутки) и 120 896 (+ 398 за сутки) летальных случаев.
В Индии ифицированы 3 619 169 человек (+ 79 457 за сутки), количество смертей - 64 617 (+ 960 за сутки).
В России 990 326 заболевших (+ 4 980 за сутки) и 17 093 летальных случаев (+ 68 за сутки).
Южную Африку на пятом месте сменило Перу, где количество заболевших достигло 647 166 человек (+ 7 731 за сутки), количество смертей - 28 788 (+ 181 за сутки).
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"главный человек Всемирной организации здравоохранения по СOVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что пандемии нет и не было.
О чем говорят главные врачи планеты? Они абсолютно убеждены в том, что бессимптомные носители не распространяют коронавирус. Ни больше ни меньше. Именно об этом, собственно, и заявила на весь мир доктор Мария Ван Керкхове.
Но мы то с вами помним, что бессимптомное распространение было единственной причиной, по которой власти требовали и закрытия предприятий, и социальной изоляции, и масок. А также проведения вакцинации и отслеживания контактов. И вдруг ВОЗ буквально взрывает все эти установки, которые до последнего дня сама же очень агрессивно отстаивала."
(отсюда https://cont.ws/@sage/1769433 )
А оригинал на английском тут:
https://www.mdedge.com/cardiology/article/223631/coronavirus-updates/who-clarifies-comments-asymptomatic-transmission-sars
Инджойте.
не говоря уже просто сердечно-сосудистыми...
1.62 миллиарда и 25 млн есть разница?
а эти твари вместе с обоссанными журнашлюхами фсё мозг засирают...