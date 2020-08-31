Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 25,3 млн человек, количество жертв - 850,6 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 31 августа в мире зарегистрировали 220 702 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 182 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 25 378 250 случаев инфицирования, из них 220 702 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 850 600 человек, из них 4 182 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 17,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Перу. Украина поднялась на 25-е место этого рейтинга.

Так, число умерших в США достигло 187 224 (+ 369 за сутки), заболевших - 6 173 236 (+ 33 981 за сутки).

В Бразилии зафиксировано 3 862 311 инфицированных (+ 15 346 за сутки) и 120 896 (+ 398 за сутки) летальных случаев.

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В Индии ифицированы 3 619 169 человек (+ 79 457 за сутки), количество смертей - 64 617 (+ 960 за сутки).

В России 990 326 заболевших (+ 4 980 за сутки) и 17 093 летальных случаев (+ 68 за сутки).

Южную Африку на пятом месте сменило Перу, где количество заболевших достигло 647 166 человек (+ 7 731 за сутки), количество смертей - 28 788 (+ 181 за сутки).