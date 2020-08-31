За сутки на Львовщине выявили 154 новых случая COVID-19, всего 14,5 тыс. инфицированных и 394 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 154 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 14 510 человек, 394 человека умерли, 4 350 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 807 ПЦР-тестов, из них 154 - положительные. Среди них львовян - 78.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
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**** ситуація з короновірусом -це негатив...А Садовий НІКОЛи не "працював з негативом"..
Він завжди його уникав,замовчував або звалював на інших... ЦЕ В НЬОГО ТАКА ПЕРЕДВИБОРЧА ФІШКА...****
......
От і тепер, після того, як Львівщина переступила показник у 13 тисяч інфікованих коронавірусом, а Львів стрімко наближається до інфікування SARS-COV-2 1% міських мешканців, міський голова Львова Андрій Садовий і далі запевняє, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у місті наразі залишається стабільною. Про це мер розповів у ефірі радіо «Львівська хвиля», а цей меседж традиційно https://city-adm.lviv.ua/news/science-and-health/medicine/281014-ye-stabilna-sytuatsiia-po-zakhvoriuvanosti-nichoho-ekstraordynarnoho-u-nas-po-mistu-chy-po-oblasti-nemaie-a-sadovyi розтиражувала прес-служба Львівської міської ради
..... пана Садового не турбує, приміром, те, що https://varta.com.ua/news/west/1215641 Стрийська центральна міська лікарня прийняла на лікування уже 136 пацієнтів , при тому, що початкову планувалося, що сюди буде госпіталізовано лише 90 осіб. Аналогічна ситуація і з Стебницькою міською лікарнею - на початку планувалося, що сюди госпіталізують 60 пацієнтів із коронавірусом, а сьогодні зранку в цій лікарні перебуває 102 «ковідних» пацієнти.
В той самий час, коли https://varta.com.ua/news/lviv/1215618 комунальні лікарні Львова заповнені пацієнтами із «COVID-19» менш ніж на 40% , значна частина містян госпіталізується в обласні лікарні, що знаходяться у місті Львові. Так заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник неодноразово писав про те, що левову частку пацієнтів із коронавірусом, госпіталізованих у ЛОІКЛ скадають саме мешканці міста Львова, який і є основним «генератором» недужих на COVID-19 у Львівській області.
Зауважимо, що не дивлячись на відпустку Ігор Берник провів аналіз захворюваності на COVID-19 у Львівській області і опублікував цей аналіз у вигляді діаграм https://www.facebook.com/igor.bernik.3 на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» .
***хороша "політика" у нашого "позитивного вишиванкового Мера" "-як зозулька" скинути хворих львів"ян" на область" і створювати вигляд Стабільної Ситуації саме завдяки політиці Пана Андрійка..***
14 510 інфікованих.. якщо "левова частина" львів"яни ,то вже у нас 1 відсоток інфікованих...
і ВЖЕ переповнені обласніл Лікарні..
Є "запас ліжкомісць" в міських,але створений штучно за рахунок переповнення обласних лікарень...
Не нервничай.
Живите, как жили и всё будет ОК.