За сутки на Львовщине выявили 154 новых случая COVID-19, всего 14,5 тыс. инфицированных и 394 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 154 новых случая заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 14 510 человек, 394 человека умерли, 4 350 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 807 ПЦР-тестов, из них 154 - положительные. Среди них львовян - 78.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.