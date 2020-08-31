В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек
В Украине по состоянию на утро понедельника, 31 августа, зафиксирован 2 141 новый случай заражения. При этом 30 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, умерли с начала пандемии 2 557 человек (за сутки 30), выздоровевших – 57 114 (за сутки 380), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человека, что на 1 731 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154), Тернопольской (149) и Черниговской (117) областях.
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Даже ВОЗ признала что это обычная простуда.
2) дурантинофілів пора вже серйозно пи..дити (((
27.08.09 КТ органов грудной клетки. Двусторонняя пневмония.
Але сподіваюсь, що ви, мокшандські тролі, ще отримаєте "жосткую обраточку"!
Когда заболеет 70% по этой же статистике получается 20млн покойников.
Там еще инвалидность разной степени будет 50-100млн и часть этих людей умрут в ближайшие годы.
у ТІсному колективі добре
заражатисьі батька бити !!! )))
смертність поки що падає...вірус мутує у сторону меншої смертності,а значить більшої "виживаємості",збільшується кількість тестувань,а відповідно кількість інфікованих безсимптомних і легкохворих..
виходить на "плановий" 1. відсоток... як що екстраполювати на довший період..
(у сезонного грипу 0.1)
АЛЕ негатив залишається ..
на осінь багато країн,включно з Україною можуть прийти до ситуації ВИЧЕРПАННЯ резервів стаціонарних ліжкомісць..Багатьох прийдеться відправляти помирати додому..
як і сезонний грип КОВІД після масового використання вакцин перестане бути епідемією...
Всем 36и6!
Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
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НАРЕШТІ !! Косяпен знайшли позитив у тому ,що половина їх житла обладнана каналізацією типу "вуличний сортир" )))
російська статистика це підтверджує смертністю росян від Ковід менше 1 відсотка ! ))
на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле
Это сколько людям нужно денег врачам заплатить что бы тебе дали справку что ты не болен уже ковидом, а если денег нет то и числись больным без справки и работы, на карантине
на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле
????
що за маячня??
--- хтось виздоровлює,ще більше заражаються..