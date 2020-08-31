РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 220 49

В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек

В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 31 августа, зафиксирован 2 141 новый случай заражения. При этом 30 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня вступило в силу новое карантинное зонирование. СПИСОК

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, умерли с начала пандемии 2 557 человек (за сутки 30), выздоровевших – 57 114 (за сутки 380), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человека, что на 1 731 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154), Тернопольской (149) и Черниговской (117) областях.

В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 01
В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 02
В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 03
В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 04
В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 05
В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
https://censor.net/ru/user/201477 Лучше была бы психиатром.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:35
+5
Ага обычная только легкие гниют в хлам!
показать весь комментарий
31.08.2020 08:55
+5
На таких сенаторах надо проводить ,опыты вместо приматов. Тех жалко они боятся заболеть,а это кацарылое провокационное отребье .бессмертное.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Многовато как для воскресения
показать весь комментарий
31.08.2020 08:46 Ответить
Полная хрень.
Даже ВОЗ признала что это обычная простуда.
показать весь комментарий
31.08.2020 08:53 Ответить
Ага обычная только легкие гниют в хлам!
показать весь комментарий
31.08.2020 08:55 Ответить
тут не смішно..
2) дурантинофілів пора вже серйозно пи..дити (((
показать весь комментарий
31.08.2020 09:41 Ответить
Вот тебе пруфф https://news.liga.net/politics/news/chto-koronavirus-delaet-s-chelovekom-foto-legkih-bolnogo-na-tomografe
показать весь комментарий
31.08.2020 08:57 Ответить
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 2763
27.08.09 КТ органов грудной клетки. Двусторонняя пневмония.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GZeuijpNeQs Вот тебе ещё!
показать весь комментарий
31.08.2020 09:00 Ответить
Вести с фронта о дерьме которого нет....
показать весь комментарий
31.08.2020 08:53 Ответить
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 7774
показать весь комментарий
31.08.2020 09:42 Ответить
В 30 градусную жару такие балезные.....
показать весь комментарий
31.08.2020 08:54 Ответить
Радості в цьому немає .
показать весь комментарий
31.08.2020 08:58 Ответить
Радієш, сидячи десь під Мацквою? Українське бидло наслухалось вас, російських тролів, а тепер кожен день маємо антирекорди захворюванності.

Але сподіваюсь, що ви, мокшандські тролі, ще отримаєте "жосткую обраточку"!
показать весь комментарий
31.08.2020 10:19 Ответить
В эту статистику приказано вбрасывать всю херню по всему Миру....идиототизм зашкаливает...
показать весь комментарий
31.08.2020 08:58 Ответить
Помоему твой идиотизм зашкаливает! По твоему Земля плоская?!
показать весь комментарий
31.08.2020 09:01 Ответить
Моя жена хирург,Вова...не будь Зеленским....
показать весь комментарий
31.08.2020 09:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477 Лучше была бы психиатром.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:35 Ответить
показать весь комментарий
31.08.2020 09:58 Ответить
Для баранов придумано много чего в Мире.... Спидоносное быдло,Наркозалежные и прочее стадо баранов проглотит все....хавайте пасть открывайте...
показать весь комментарий
31.08.2020 09:00 Ответить
На таких сенаторах надо проводить ,опыты вместо приматов. Тех жалко они боятся заболеть,а это кацарылое провокационное отребье .бессмертное.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:09 Ответить
Сенатор -нащадок Конора Мак Лауда.. Йому можна не боятись...
показать весь комментарий
31.08.2020 09:33 Ответить
Это если не будет секир-башка.Без бошки Мак Лауд не жилец.
показать весь комментарий
31.08.2020 10:02 Ответить
ще є варіант...
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 7152
показать весь комментарий
31.08.2020 10:24 Ответить
Полковник.Это БЕСЧЕЛОВЕЧНО.Но....справедливо.
показать весь комментарий
31.08.2020 10:00 Ответить
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 9701
показать весь комментарий
31.08.2020 10:22 Ответить
Лазерный луч пущенный из Парижа в Лондон через Ла-Манш видел,говорит что Земляч плоская водная гладь и Океан не могут бытиь овальной или круглой...
показать весь комментарий
31.08.2020 09:05 Ответить
С начала пандемии заболели 0,29% населения. Ужасть !!!
показать весь комментарий
31.08.2020 09:09 Ответить
И под 1 млн трупов.
Когда заболеет 70% по этой же статистике получается 20млн покойников.
Там еще инвалидность разной степени будет 50-100млн и часть этих людей умрут в ближайшие годы.
показать весь комментарий
31.08.2020 10:32 Ответить
Все ясно. Задача до весны плить бабло на вирусе. Раз народ терпит, почему бы его не грабить? Скоро всю страну сделают красной зоной и будут последнее забирать черз ломбарды и маркеты олигархов.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:11 Ответить
а ти прийняв участь у мітингу проти Ковід,Айвазян !?



у ТІсному колективі добре заражатись і батька бити !!! )))
показать весь комментарий
31.08.2020 09:35 Ответить
помню года три назад врачи раздели истерику с гриппом что люди уже в сентябре ломанулись в аптеки за лекарствами все пытались сопли и кашель от амброзии гриппостатом и прочими бесполезными средствами вылечить
показать весь комментарий
31.08.2020 10:16 Ответить
а смертность неуклонно снижается. Уже 2,1%. А были дни в мае, когда дошла до 2,9%. А потом постоянно вниз.
показать весь комментарий
31.08.2020 09:12 Ответить
погоджусь..
смертність поки що падає...вірус мутує у сторону меншої смертності,а значить більшої "виживаємості",збільшується кількість тестувань,а відповідно кількість інфікованих безсимптомних і легкохворих..

виходить на "плановий" 1. відсоток... як що екстраполювати на довший період..
(у сезонного грипу 0.1)

АЛЕ негатив залишається ..
на осінь багато країн,включно з Україною можуть прийти до ситуації ВИЧЕРПАННЯ резервів стаціонарних ліжкомісць..Багатьох прийдеться відправляти помирати додому..
показать весь комментарий
31.08.2020 09:31 Ответить
Не смертность, а летальность
показать весь комментарий
31.08.2020 09:37 Ответить
я говорю про майбутню цифру смертності ПІСЛЯ закінчення епідемії...

як і сезонний грип КОВІД після масового використання вакцин перестане бути епідемією...
показать весь комментарий
31.08.2020 09:40 Ответить
Я не вас поправляв, а Патріота.
показать весь комментарий
31.08.2020 10:49 Ответить
Согласен. Но суть вы поняли
показать весь комментарий
31.08.2020 20:28 Ответить
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
показать весь комментарий
31.08.2020 09:32 Ответить
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию!

Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!

-----------------
НАРЕШТІ !! Косяпен знайшли позитив у тому ,що половина їх житла обладнана каналізацією типу "вуличний сортир" )))


російська статистика це підтверджує смертністю росян від Ковід менше 1 відсотка ! ))
показать весь комментарий
31.08.2020 09:38 Ответить
А ты оказывается "лизун" путина. Веришь руской статистике?
показать весь комментарий
31.08.2020 09:51 Ответить
ти диви... як Лахті "тужиться" "перевести стрілки" ))
показать весь комментарий
31.08.2020 10:25 Ответить
Эти врачи с журналюгами людей за дебилов держат

на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле

Это сколько людям нужно денег врачам заплатить что бы тебе дали справку что ты не болен уже ковидом, а если денег нет то и числись больным без справки и работы, на карантине
показать весь комментарий
31.08.2020 10:03 Ответить
Эти врачи с журналюгами людей за дебилов держат

на 1 августа в Украине было по их статистике 71 056 больных,
прошел месяц и в Украине 57 114 выздоровевших 2 557 умерших
получается что еще не выздоровели те кто заболел в мае-июле

????
що за маячня??
--- хтось виздоровлює,ще більше заражаються..
показать весь комментарий
31.08.2020 10:27 Ответить
Скоро вирус закончится, кривая заболеваемости стремится к горизонтальной линии. Что Зеленский будет делать?
В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 1749В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб - Цензор.НЕТ 9335
показать весь комментарий
31.08.2020 10:56 Ответить
За те відпочили, на жаль медузи у Азовському морі не вбивають короновірус(((
показать весь комментарий
31.08.2020 13:53 Ответить
Міністри вже розслабилися і повідкривали школи, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:14 Ответить
Ну так давайте просто на год отменим школы, а через год все продолжат обучение. Дистанционку не предлагайте - для школьников это дрочпакет, а не обучение.
показать весь комментарий
31.08.2020 20:31 Ответить
Каков порядок в стране, такая и дистанционка. Румыния и та детям планшеты покупает, естественно, за счет бюджета.
показать весь комментарий
01.09.2020 15:08 Ответить
Мы ведь не о Румынии речь ведем...
показать весь комментарий
01.09.2020 15:32 Ответить
 
 