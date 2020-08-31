В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника, 31 августа, зафиксирован 2 141 новый случай заражения. При этом 30 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 30 августа сообщалось о 2 096 новых случаях, 29 августа о рекордном с начала эпидемии 2 481 новом случае за сутки, 28 августа - о 2 438 новых случаях, 27 августа - о 1 974.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 121 215 человек, умерли с начала пандемии 2 557 человек (за сутки 30), выздоровевших – 57 114 (за сутки 380), Сейчас в Украине COVID-19 болеют 61 544 человека, что на 1 731 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Ивано-Франковской (165), Черновицкой (158), Львовской (154), Тернопольской (149) и Черниговской (117) областях.















