В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 августа 2020 года, в нескольких районах оккупированного Крыма проходят обыски в домах крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, В Нижнегорском районе - в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова(14.06.1986). В доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков.

Фото: Айдер Кадыров

Адрес: Нижнегорский район с. Разливы ул. Сеитлер 69.

Позже стало известно, что Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя.

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В Советском районе - в доме Энвера Топчи (1991 г.р.). Женат, отец двоих несовершеннолетних детей.



Фото: Энвер Топчи

Адрес: п. Советский ул. Золотова 47.

В с. Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова (30.08.1990 г.р.). Отец малолетнего ребёнка, работает сотрудником МЧС.



Фото: Айдер Аблякимов

Адрес: г. Судак с. Солнечная Долина 47-48

Также стало известно об обыске в г. Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (1991 г.р.). Женат, отец троих несовершеннолетних детей. Возле дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники "ОМОН".



Фото: Ридван Умеров

Адрес: г.Судак ул.Чалаш Смаил 22.













Фото: Крымская солидарность