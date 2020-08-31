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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар. ФОТОрепортаж

Сегодня, 31 августа 2020 года, в нескольких районах оккупированного Крыма проходят обыски в домах крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Так, В Нижнегорском районе - в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова(14.06.1986). В доме на момент обыска находятся супруга и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков.

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 01

Фото: Айдер Кадыров

Адрес: Нижнегорский район с. Разливы ул. Сеитлер 69.

Позже стало известно, что Айдера Кадырова увозят после проведения обыска в УФСБ Симферополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный суд арестовал крымчанина, обвиняемого ФСБ в участии в крымскотатарском добровольческом батальоне

В Советском районе - в доме Энвера Топчи (1991 г.р.). Женат, отец двоих несовершеннолетних детей.

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 02
Фото: Энвер Топчи

Адрес: п. Советский ул. Золотова 47.

В с. Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера Аблякимова (30.08.1990 г.р.). Отец малолетнего ребёнка, работает сотрудником МЧС.

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 03
Фото: Айдер Аблякимов

Адрес: г. Судак с. Солнечная Долина 47-48

Также стало известно об обыске в г. Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (1991 г.р.). Женат, отец троих несовершеннолетних детей. Возле дома находятся три машины, среди которых автозак, внутри которого находятся сотрудники "ОМОН".

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 04
Фото: Ридван Умеров

Адрес: г.Судак ул.Чалаш Смаил 22.

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 05
В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 06
В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 07
В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 08
В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 09
В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 10
Фото: Крымская солидарность

В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар 11

Крым (26371) обыск (1895) крымские татары (2717)


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Топ комментарии
+1
Ну и пусть едут! Не захотели воевать за свою землю пусть едут на Колыму!
Не то что воевать, даже митинговать не захотели. Вышли день постояли и разошлись с криками, - а что мы, мы ниче не можем?!
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31.08.2020 09:15
+1
А он причем? К нему же в дом не пришли!
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31.08.2020 12:53
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Що лапті там загубили?
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31.08.2020 08:57 Ответить
Депортируют опять в Магадан теперь. А макшане заселятся в их дома. Ворье и убийцы по другому жить не умеют.
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31.08.2020 09:13 Ответить
Ну и пусть едут! Не захотели воевать за свою землю пусть едут на Колыму!
Не то что воевать, даже митинговать не захотели. Вышли день постояли и разошлись с криками, - а что мы, мы ниче не можем?!
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31.08.2020 09:15 Ответить
ти то воював. до останньої можливості.
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31.08.2020 11:47 Ответить
А он причем? К нему же в дом не пришли!
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31.08.2020 12:53 Ответить
Не твое собачье дело! Я не воевал и не собираюсь воевать особенно за Украину! скажи спасибо 73% ******, они научили меня родину любить!!!
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01.09.2020 15:39 Ответить
Російсько-фашистські окупанти нахабніють на повну, хочуть витіснити знову корінний народ з Криму.
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31.08.2020 13:54 Ответить
Те татары,которые живут в Крыму по большей части радовались приходу кацапов,кто был против те уехали в Украину.Так что все закономерно,не хотели зубами цепляется за свою землю,будете грызть вечную мерзлоту.
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31.08.2020 14:13 Ответить
Будьте прокляті москалі.
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31.08.2020 21:36 Ответить
 
 