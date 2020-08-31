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Новости Коронавирус и карантин
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Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 277 новых случаев, умерли 6 человек. КАРТА (обновлено)

По состоянию на утро 31 августа в Киеве коронавирусом заболели 277 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 13 370 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 277 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 339 пациентов.

По состоянию на 31 августа количество активных больных составляет 8 823 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 141 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 121 215 человек

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, за прошедшие сутки заболели: 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13 лет. Заболели, в том числе, и 9 медиков.

В больницы столицы попали 32 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 63, Дарницком - 38, в Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 277 новых случаев, умерли 6 человек 01

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.

Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 277 новых случаев, умерли 6 человек 02

карантин (16729) Киев (25484) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Если бы не карантин, было бы больше. В Стокгольме сегодня 546 трупов только в больницах В Минске уже все врачи умерли и лечить уже некому. В Минске умирает от вируса по 5000 человек в день. Спасибо Степанову и Кличку за карантин но нужно его ужесточить до июня 2021 года.Только в Эпицентр, Ломбард и рошэн. И по 3-5 намордников каждому на лицо
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31.08.2020 09:09
+3
Это всё из-за канализации.
Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб - Цензор.НЕТ 8380
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31.08.2020 09:23
+2
Думаю, что в очереди за билетами в метро оно не передается.
Инача самый мудрый мер их не создавал бы.
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31.08.2020 09:09
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Правила форума Совет форумчан
где информация о путях распространения инфекции. То есть, где выше вероятность заразиться ?
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31.08.2020 09:07 Ответить
Думаю, что в очереди за билетами в метро оно не передается.
Инача самый мудрый мер их не создавал бы.
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31.08.2020 09:09 Ответить
Вот сто-пудова оно через учебу в школах распространяться не будет - т.к. утром в тралик или автобус хрен детишки сядут, забиваться будут в маршрутки - а там ведь все продизинфицировано, а пассажиров прямо на входе задувают пеной, чтоб они вирус в себе держали и даже не пукали. Школы кстати уже перестроили, чтоб всех рассадить по одному с дистанцией, в школьных дворах поставили лавочки с подогревом для уроков на свежем воздухе, а в классах обустроили обеденные уголки с СВЧ и электро-чайниками т.к. столовые работать не будут и т.д. и т.п.
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31.08.2020 09:27 Ответить
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы! Найдите способ ходить по большому в ёмкости и выкидывайте их на улицу!
Всем 36и6!
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31.08.2020 09:34 Ответить
Це вже зашквар.
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31.08.2020 10:04 Ответить
айВЕЙ як ґламурно..
Те що в ісраіловці збоченців більше ніж серед ЛЮДЕЙ -ФАКт медичний
саме тому там і виникають такі шизофренічні "ідеї"
пс. вірусякав воді кімнатної температури ВИЗДИХАЄ за 4 години.. а у "богообраних" розмножується
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31.08.2020 10:09 Ответить
Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.
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31.08.2020 09:07 Ответить
Если бы не карантин, было бы больше. В Стокгольме сегодня 546 трупов только в больницах В Минске уже все врачи умерли и лечить уже некому. В Минске умирает от вируса по 5000 человек в день. Спасибо Степанову и Кличку за карантин но нужно его ужесточить до июня 2021 года.Только в Эпицентр, Ломбард и рошэн. И по 3-5 намордников каждому на лицо
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31.08.2020 09:09 Ответить
Вы не в себе?
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31.08.2020 09:23 Ответить
У вас есть чувство юмора?
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31.08.2020 09:29 Ответить
ясно это был юмор
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31.08.2020 10:06 Ответить
у тебе нема "юмора". Твоє завдання - писати на найпопулярнішому сайті новин під кожною темою COVID-19, що хворобі не існує для того щоб недалекі українці думали, що її справді не існує. Твої проросійські куратори ставлять собі за мету знищити якомога більше українського населення. А ти, Айвазян, за антиукраїньскі лозунги будеш відповідати в українському суді за державну зраду!
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31.08.2020 10:08 Ответить
Вы преукрашиваете ситуацию. В Минске вообще все умерли а не только врачи. И почему кстати карантин до 21года? Навсегда, конечно карантин навсегда!
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31.08.2020 09:35 Ответить
На самом деле, если внимательно присмотреться, псоледние массовые акции в Беларуси по выходным состоят из зомби, в которых превратились умершие от коронавируса люди, которые начинали на них ходить еще месяц назад. Кстати, в церкви рпц в Украине тоже ходят зомби, умершие еще после массового заражения на Пасху
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31.08.2020 10:15 Ответить
Зате він досі навіть не в оранжевій зоні!
Ню-ню..........
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31.08.2020 09:10 Ответить
Ждемс утренней ежедневной клоунады от Виталика с неудачной попыткой сделать " умное" лицо, трудности с декламированием заученного перед зеркалом на память текста с подсказками суфлеров и бумажным дебильным текстом. и т.д.. Попыткой ( смешной по исполнению) театрально менять интонации и делать мхатовские паузы... Все попытки его "тренеров" сделать из него "говорящую голову" обречены на провал.. Хотя говорят и медведя можно научить ездить на велосипеде, а попугая говорить, но это совершенно клинический случай не поддающийся дрессуре. Ничего личного , просто факт и диагноз..
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31.08.2020 09:13 Ответить
Студенти повалили на столицю....
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31.08.2020 09:14 Ответить
А что дальше будет?
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31.08.2020 09:16 Ответить
Это всё из-за канализации.
Київ став лідером щодо захворюваності на COVID-19 за добу: виявлено 277 нових випадків, померли 6 осіб - Цензор.НЕТ 8380
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31.08.2020 09:23 Ответить
Знайдено на Поеторії:

коронавирусом повержен
лежит упавший николай
и только член привстал немного
как символ жизни на земле
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31.08.2020 09:34 Ответить
Ну и где там наше "плато"?
То не плато были, а ступеньки, причем вверх.
А сколько было вумного текста и заключений, теперь все сидят молча сопли жуют.
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31.08.2020 10:02 Ответить
То есть, пока CDC в США тихонько, без лишней огласки, уменьшил статистику смертности от коронавируса в 15 раз, у нас статистика выглядит ПУГАЮЩЕ. Акцент именно на этом слове.
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31.08.2020 10:24 Ответить
1 сентября в многомиллионном Киеве открывают школы, так что Киев через неделю будет в пурпурной зоне или как там у Степанова называется суперкрасная! Как же еще к выборам киевского мера готовиться, как не заперев всех граждан Киева на самоизоляцию?
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31.08.2020 12:17 Ответить
Міністри вже розслабилися і повідкривали школи, в них же не вистачає освіти, щоб зрозуміти, що вдруге хворіти коронавірусом - буде значно більше ускладнень.
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31.08.2020 14:12 Ответить
 
 