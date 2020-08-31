Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 277 новых случаев, умерли 6 человек. КАРТА (обновлено)

По состоянию на утро 31 августа в Киеве коронавирусом заболели 277 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 13 370 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 277 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 339 пациентов.

По состоянию на 31 августа количество активных больных составляет 8 823 человека.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram, за прошедшие сутки заболели: 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет, 12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13 лет. Заболели, в том числе, и 9 медиков.

В больницы столицы попали 32 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели прошедшие сутки 20 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 63, Дарницком - 38, в Оболонском и Соломенском районах - по 33 случая.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 23 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 307 человек.