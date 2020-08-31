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Минздрав планирует с 1 января ввести индикаторы качества работы семейных врачей, - Степанов

Минздрав планирует с 1 января ввести индикаторы качества работы семейных врачей, - Степанов

Министерство здравоохранения планирует ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными", - сказал Степанов, отметив, что соответствующие индикаторы качества работы семейных врачей должны быть, кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров.

По словам главы Минздрава, сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.

"Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в эти договоры" , - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 112 детей и 82 медработников, - Степанов

Автор: 

Минздрав (4899) врачи (1513) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+5
так - возврат к системе Семашко - один шприц на всю больницу - как это было
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31.08.2020 09:52
+4
А нахера вообще семейные врачи? бумажки заполнять!! так может проще так сказать настоящим врачам которые лечат разрешить заводить секретарей которые и будут заполнять бумажки! ТОКО НЕ НАДО МНЕ ТУТ РАСКАЗЫВАТЬ ЧТО У КОГО ТО СУПЕР СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ КОТОРЫЕ ИМ ВСЕ ЛЕЧАТ! СКАЗКИ ИДИ ЛОХАМ РАССКАЖИТЕ!!!

Да и вообще люди лечатся в больнице а не у семейного врача!! Семеный врач может заболеть уехать в отпуск попасть под машину и что делать его клиентам?!! правильно идти в больницу!! так нахера этот цирк с семейным врачем!!!
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31.08.2020 09:58
+4
а простуду кто лечить будет)) это первое и главное - семейный врач как личный менеджер который с пациентом ,если он заболел, участвует в процессе лечения и контролирует узкого специалиста -это же просто ,так во всем мире
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31.08.2020 10:02
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А відмінити цю дурню, породжену "рехформами" "доктор смерть" - не планується?!
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31.08.2020 09:49 Ответить
так - возврат к системе Семашко - один шприц на всю больницу - как это было
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31.08.2020 09:52 Ответить
качество ну ну СОВОК И ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ типа не будете впаривать херню то мы вам срежем зарплату.. во как Степаша а может перестать воровать надо????
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31.08.2020 10:01 Ответить
лучше СТРАХОВОЙ МЕДИЩИНЫ И НЕ БУДЕТ НИКОГДА КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ... никакой идиот администратор чинуша взяточник сказочный не добьется качества!!!!!!!!
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31.08.2020 10:02 Ответить
Лично считал количество шприцов по больницам?
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31.08.2020 15:57 Ответить
ну не нравиться степашки шо после реформы семейные врачи стали Зарабатывать и все - ломать не строить - зелена тваринка ,
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31.08.2020 09:50 Ответить
Не в том дело...
Дело в том, что бабла нет и надо каким-либо (любым) способом з/п урезать.
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31.08.2020 09:52 Ответить
та нет - вон просто от фонаря повышают зарплаты ,без каких либо условий,а тем кто реформирован пытаються срезать
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31.08.2020 09:59 Ответить
когда имеешь отношение к медицине, знаешь, что далеко не все так, как вещает тиливизер
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31.08.2020 10:09 Ответить
Привет имеющий отношение к медицине.Когда приедешь посмотреть многопрофильную больницу с семейными врачами и стационаром -реформированную.С зарплатой у семейников от 12000?
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31.08.2020 14:21 Ответить
ну, сколько можно объяснять?
Первичное звено - это поликлиника с семейными врачами и к стационару никакого отношения не имеет.
Мало того, это звено является отдельным "государством" даже в самой поликлинике. У "первички" свой начмед и прочая фигня.
Врачи "первички" (бывшие участковые терапевты) сейчас носят гордое звание "Семейный врач". При этом нихрена не изменилась их суть, но з/п почему-то повысили. Хотя, к примеру, в нашей районной поликлиники з/п семейного врача и нет такая уж заоблачная - максимум 15 по бумагам. Зато имеется система штрафов и 15 превращаются в лучшем случае в 10. Остальные врачи-специалисты (невропатологи, кардиологи, офтальмологи и пр) как чмокали, так и чмокают дальше за копейки. Широко применяется среди этой группы метод сокращения, что приводит к еще большей нагрузке оставшихся в живых на врачей-специалистов.
Теперь по твоему посту - у вас, видимо, какая-то уникальная больничка, соединенная из ФАП, сельской амбулатории, поликлиники, дневного стационара, госпиталя МВД и ВОВ + акушеры для обслуживания родов на дому.
давай название ликарни, посмотрю
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31.08.2020 15:14 Ответить
Еще раз для имеющих отношение к медицине,не у всех так как ты пишешь,.объясни себе!.Больнички обычно на зоне ,а у нас КНП ,с генеральным директором ,который назначен по конкурсу,.представь себе имеющий отношение к медицине ,что есть 3 поликлиники с семейными врачами ,стационар и родильный дом,кроме этого в состав поликлиник входят ФАПЫ и Амбулатории.Никакой системы штрафов не существует ,по тому что нет утвержденных критериев ,определяющих работу семейного врача. Еще раз пишу ,что тяжело объяснять бездельникам и троечникам,которые только ноют и ничего не делают .если бы мудрые зеленые реформаторы не вмешивались.то врачи 2 уровня ,уже бы то же получали достойную зарплату! Конечно не все ,как и семейники ,а те к которым идут люди.А на счет сокращения ,по семейным врачам в данный момент ,идет естественное сокращение ,нет пациентов ,получаешь минималку и они уходят ,сами .я думаю если ты в медицине то как раз к таким не совсем до ученым и относишся.,мягко говоря.
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31.08.2020 15:56 Ответить
Медицина, где врачам платят за поголовье больных, а не за количество здоровых не может быть эффективной. А сейчас еще собираются определить критерием качества работы врача количество впаренных им прививок - опять речь только о поголовье. Маразм крепчает, медицина деградирует дальше.
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31.08.2020 16:07 Ответить
Что бы про это говорить ,необходимо ,хоть чуть ,чуть быть в теме.а поголовье это там где ты и тебе подобные проживают.
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31.08.2020 16:23 Ответить
Именно потому, что в теме и пишу.
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31.08.2020 16:46 Ответить
не... ты точно деревянный... прости
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31.08.2020 17:30 Ответить
Тут еще момент:
Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, с которым они заключили договор.Источник: https://censor.net/ru/n3216680

Это какие прививки они сейчас не контролируют? Хочешь - делаешь, не хочешь - не делаешь. Тем, кому делают, все контролируется. Это, скорее, подготовка к насильственной иммунизации от короны.
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31.08.2020 10:47 Ответить
А нахера вообще семейные врачи? бумажки заполнять!! так может проще так сказать настоящим врачам которые лечат разрешить заводить секретарей которые и будут заполнять бумажки! ТОКО НЕ НАДО МНЕ ТУТ РАСКАЗЫВАТЬ ЧТО У КОГО ТО СУПЕР СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ КОТОРЫЕ ИМ ВСЕ ЛЕЧАТ! СКАЗКИ ИДИ ЛОХАМ РАССКАЖИТЕ!!!

Да и вообще люди лечатся в больнице а не у семейного врача!! Семеный врач может заболеть уехать в отпуск попасть под машину и что делать его клиентам?!! правильно идти в больницу!! так нахера этот цирк с семейным врачем!!!
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31.08.2020 09:58 Ответить
а простуду кто лечить будет)) это первое и главное - семейный врач как личный менеджер который с пациентом ,если он заболел, участвует в процессе лечения и контролирует узкого специалиста -это же просто ,так во всем мире
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31.08.2020 10:02 Ответить
Простуду будет лечить врач из больницы!! все равно ты обращаешься в больницу! и кто тебе будет лечить простуду если твой семейный врач сам заболел?!!
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31.08.2020 10:05 Ответить
Когда убрали вызовы врача на дом, широко открыли ворота для распространения инфекций больными, которые вынуждены сами, кашляя или чихая, идти или ехать в транспорте к врачу, да еще и посидеть в коридоре перед кабинетом ("как во всем мире", о чем много и печально написано в интернете).
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31.08.2020 16:17 Ответить
Дохтар Борменталь..не читайте с утра советских газет....там одно дермо....
Филип Филипыч,а как же Коронависная лихорадка?
Такое же дерьмо как и весь Рюсский Мир ...
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31.08.2020 10:01 Ответить
На сімейних лікарів почеплять індикатори, і вони будуть блимати вночі різнокольоровими вогниками. Буде гарне видовище, мабуть...
Оце прогрес! Оце я розумію! )))

МОЗ планує з 1 січня запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів, - Степанов - Цензор.НЕТ 8677
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31.08.2020 10:32 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ccu.gov.ua%2Fnovyna%2Fkonstytuciynyy-sud-********-uhvalyv-rishennya-u-spravi-shchodo-konstytuciynosti-vstanovlenyh%3Ffbclid%3DIwAR0hlhpfNAIGqkO-H0_8ixqtcMlHXS4b0TnlKFkeqEWl3vOWmYAMhrnGoMQ&h=AT1k94bRGG_GyHYuJnC-OAvfhrhXSxpd0F_jSZFp0ffErY2rUe4LmxNEVisEa2asFof96DzTJvUXWUud8YSduHaw_rPh2pulzLPNzKRS07k9z_GXlBx_Yb4hngkBz-ZPXtVUOQ
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31.08.2020 10:42 Ответить
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020 Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
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31.08.2020 10:43 Ответить
Все правильно. А то зарплаты у них выросли в разы, а работу они себе сами крутят как хотят, на вызовы не ходят, лечат по телефону, приёма нет, за что им платить? За сидение дома и заполнение всяких бумаг, таблиц, которые, кстати, за них заполняют медсестры?!
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31.08.2020 11:37 Ответить
я так понимаю вы работаете семейным врачем и описываете свою работу по лечению пациентов? . займитесь стиркой , глажкой, уберите грязь в квартире, и от вас вашей семье будет польза ,а то дрочите на клаве в интернете всякую фигню
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31.08.2020 11:55 Ответить
У меня больше мед стажа, чем, скорее всего, Вам лет. Я к вам не обращалась, в Ваших комментариях не нуждаюсь, Вы хам, батенька.
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31.08.2020 12:01 Ответить
да у меня соседка , тоже имеет 50 лет медицинского стажа, санитарка, мыла туалеты в больнице. похоже вы такой мед стаж имеете
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31.08.2020 12:17 Ответить
лаптеногая , в спам нах
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31.08.2020 12:26 Ответить
да уж, хреново, когда сапоги клепает пирожник, а пирожные печет сапожник .
так у и нас. зеленые дегенераты и имбецилы управляют страной. степанов, долбодятел, иди нах с пляжа , дегенерат .для того что бы что то требовать с семейного врача, надо что бы семейный врач был обеспечен тем что предусмотрено документацией об рабочем месте семейного врача. обучение семейного врача, нагрузка на семейного врача , что бы можно было врачу внимательно вникнуть в проблему пациента. как тут вникнешь, когда за дверью в очереди стоят как минимум 20 человек. так что ,заставь дурня молится богу он и лоб себе расшибет .согласно долбодятлам супрунихи, семейный врач должен обслуживать 1800 пациентов., реально 2000.при этом телефон семейного врача , частный,(служебного не бывает), должен быть включен 24 часа. короче , реформа мрази супрунихи в действии.
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31.08.2020 11:45 Ответить
Они на вызовы не ходят, а за 8 часов рабочего дня можно принять гораздо более 20 человек, при желании конечно. Если не успевает, пускай прием продлевает или по домам идёт, пациент не должен оставаться без помощи, врач за него бабки получает ежемесячно, а обратиться человек может один раз в год или пять лет, многие вообще не обращаются, так что не надо скулить. Отрабатывайте зарплату.
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31.08.2020 11:56 Ответить
для того что бы что то требовать с семейного врача, надо что бы семейный врач был обеспечен мозгами
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31.08.2020 17:33 Ответить
какой у вас стаж медицинский видно по тому что вы надрочили.. то что вы реально не дружите с головой видно не вооруженным взглядом. какая то вы не далекая тетенька
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31.08.2020 12:23 Ответить
 
 