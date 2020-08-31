На сегодняшний день в Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах, - Разумков

Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах в Верховной Раде нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков журналистам в понедельник в Киеве.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", - сказал Разумков.

Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.

"По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы. – Ред.) на всей остальной территории нашего государства", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

26 августа участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине, в том числе с учетом обращения Кравчука.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо восстановить контроль Украины над границей и демилитаризовать регион, что на текущий момент не выполнено.