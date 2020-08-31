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Новости Местные выборы-2020
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На сегодняшний день в Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах, - Разумков

На сегодняшний день в Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах, - Разумков

Каких-либо законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах в Верховной Раде нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков журналистам в понедельник в Киеве.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", - сказал Разумков.

Он напомнил, что если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление выборов на территории Украины Верховная Рада должна сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.

"По состоянию на сегодня этот процесс уже начался и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в это постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу (выборы. – Ред.) на всей остальной территории нашего государства", - сказал Разумков.

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Как сообщалось, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

26 августа участники заседания парламентского комитета по вопросам государственной власти решили создать рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроекты, способствующие миру в Украине, в том числе с учетом обращения Кравчука.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо восстановить контроль Украины над границей и демилитаризовать регион, что на текущий момент не выполнено.

ВР (29229) выборы (24722) местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1520)


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На сегодняшний день в Раду не вносили никаких инициатив по изменению постановления о местных выборах, - Разумков - Цензор.НЕТ 5483
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31.08.2020 10:00 Ответить
Кравчук ау! старый маразматик ты как говень ты наша.. готовься старый пень и ублюдок до параши отевтишь и за предательство Украины сдавший атомное орудие тип а оно нам не надо было.. дэбил сказочный.... а Фокин приготовитсья ту да же а инаеч ногами вперде вынесут зелебобиковой не просто вынесут а на Майдане сделают Музей Народа Украины в натуральном исполнеии фигуры врагов Украины на колу.. смотреть даром начиная с 4 лет
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31.08.2020 10:12 Ответить
Да вы, господа, такие "затейники", что любой закон "закрутите-перекрутите", что и Конституционному Суду не приснится.
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31.08.2020 10:41 Ответить
Побоятся, Украина не рашкостан, здесь такие манипуляции не пройдут. Ди и "партнеры", уверен, секут ситуацию, вона главного клоуновода крепко взяли за горло.
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31.08.2020 11:33 Ответить
"Партнеры" могут должности лишить, а вот некто через своего "пехотинца" - и головы лишить или "чайком" угостить.
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31.08.2020 12:04 Ответить
Не исключено.
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31.08.2020 12:52 Ответить
А на какой день вносили? Шота они петляют...
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31.08.2020 11:47 Ответить
 
 