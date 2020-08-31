Есть военные преступления, которые не подлежат амнистии, - Разумков о позиции Фокина. ВИДЕО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
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"Полная амнистия, есть военные преступления, которые ни в одном государстве мира не подлежат амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.
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+39 Senator S #201477
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+38 Привет
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+31 саша паламарчук
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Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы", -
сказал член ТКГ Гармаш
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", - отметил Гармаш.
Он считает, что "в первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир".
"Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии.
Зато мы сможем сохранить самоуважение", - объяснил Гармаш.
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
больнице специального типа. Такая, кстати, есть в Днепропетровской области.
Сергей Ирза
Придумал Путин вам амнистию… -
Пред тем, спросил бы у меня,
Забыли вы простую истину,
Что значит, Родина, семья!
Что значит, дружба и Отчизна,
Присяга воинская, честь…
Вы жертвы лже-патриотизма,
Где вместо совести лишь спесь!
Взамен достоинства гордыня,
Где вместо правды клевета…
Рискнул кто дружбой нашей ныне -
Над ней надгробная плита!
06/10/2015
Я б не став це списувати на фантазію старих компартійних лідерів - це позиція *********** Зе ,
, це позиція Офісу президента.
Це президент призначав ці кандидатури до контактної групи, знаючи їх позицію по багатьох питаннях щодо врегулювань питань щодо російсько-української війни й глава держави несе за це повну відповідальність.
Тобто, говорячи про вибори на окупованих територіях, говорячи про повну амністію, спекулюючи на темі амністії, тому що відповідні законодавчі акти були прийняті - це позиція Офісу президента, крапка !
Всіх потрібно судити за зраду !