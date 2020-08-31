Есть военные преступления, которые не подлежат амнистии, - Разумков о позиции Фокина. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Полная амнистия, есть военные преступления, которые ни в одном государстве мира не подлежат амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.

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