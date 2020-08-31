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Есть военные преступления, которые не подлежат амнистии, - Разумков о позиции Фокина. ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео 112

"Полная амнистия, есть военные преступления, которые ни в одном государстве мира не подлежат амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем", - сказал Разумков журналистам в понедельник в Киеве, комментируя заместителя главы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Витольда Фокина о возможной полной амнистии участников военных формирований.

Читайте также: Турчинов: Если Фокин и Кравчук не будут немедленно отозваны из ТКГ, - это значит, что они озвучивают согласованные с властями тезисы

амнистия (455) Фокин Витольд (101) Донбасс (26955) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+39
Полная амнистия... это забудьте о сбитом Боинге...о Крыме и Донбассе...и 14 000 погибших побратимов....Гопник КГБшный вас даже в ЖО...поцелует от счастья и Снятия Санкций США и ЕС с Мавзолейного дерьма....
Стадо кремлевское ....Кравчуки Фокины Медведчуки...хрен вам...
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31.08.2020 10:09
+38
Разумков хитрая сволочь.... сидит тихо как мышь в норе...а только когда явно видит что осел в очередной раз обосрался начинает делать заявы о том что он типа не согласен....
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31.08.2020 10:08
+31
Полная амнистия террористов "Л/ДНР" является преступлением, - Разумков - Цензор.НЕТ 516
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31.08.2020 10:02
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Страница 2 из 2
"Следующая встреча должна быть посвящена проведению выборов, поэтому нам самим нужно определиться в этом вопросе.

Если в вопросе безопасности действительно есть прогресс, то в политических я не вижу почвы для компромиссов, потому что Москва демонстрирует свое нежелание идти на какие-либо компромиссы", -
сказал член ТКГ Гармаш
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
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31.08.2020 11:39 Ответить
Бывших рыгов не бывает, вот Разумков, типичный рыг, подождите он ещё и про язык начнет старую песню выть, к выборам ближе.
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31.08.2020 11:41 Ответить
По словам журналиста, Россия "показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов и при этом пытается использовать переговорный процесс для субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований".
https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
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31.08.2020 11:41 Ответить
"В таких условиях перед руководством Украины стоит сложный выбор: либо принимать условия игры Москвы ради самой возможности проведения саммита, идти на уступки и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине;
либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", - отметил Гармаш.

Он считает, что "в первом случае Москва может дать мир, но это будет "русский мир".

"Во втором нас ждет конфронтация на фронте и, возможно, потеря поддержки Франции и Германии.
Зато мы сможем сохранить самоуважение", - объяснил Гармаш.

https://gordonua.com/news/war/garmash-o-peregovorah-po-donbassu-vozmozhna-poterya-podderzhki-francii-i-germanii-no-sohranim-samouvazhenie-1515855.html
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31.08.2020 11:44 Ответить
Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна - Цензор.НЕТ 274
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31.08.2020 11:53 Ответить
Є військові злочини, які не підлягають амністії, - Разумков про позицію Фокіна - Цензор.НЕТ 9531
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31.08.2020 12:14 Ответить
Против старых пердунов и маразматиков Крвчука и Фокина нужно возбудить уголовное дело по статье "Державна зрада" и назначить в отношении их судебно-психиатрическую экспертизу. Я уверен, что экспертиза придет к заключению, что они не дееспособны по причине старческого слабоумия и не отдавали отчет в своих действиях и высказываниях. Поэтому уголовному наказанию они не подлежат, а нуждаются в лечении в психиатрической
больнице специального типа. Такая, кстати, есть в Днепропетровской области.
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31.08.2020 12:24 Ответить
Кравчук стал шизофреником,когда стал партийным работником в союзные времена.На один и тот же факт у него зачастую диаметрально-противоположные смысловые высказывания были и остаются.Он типичный совковый приспособленец.А вот Фокин просто совковый мерзавец,который всегда готовый идти по трупам.И это выбор Зеленского и ко....Думай Те
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31.08.2020 14:22 Ответить
А верховный уклонист, так не считает.
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31.08.2020 12:46 Ответить
Тільки влада українських патріотів може навести лад в Україні. Олігархи і їх прихвостні, які нині правлять нашою державою, мають бути за гратами чи ліквідовані як клас.
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31.08.2020 13:43 Ответить
АМНИСТИЯ
Сергей Ирза
Придумал Путин вам амнистию… -
Пред тем, спросил бы у меня,
Забыли вы простую истину,
Что значит, Родина, семья!
Что значит, дружба и Отчизна,
Присяга воинская, честь…
Вы жертвы лже-патриотизма,
Где вместо совести лишь спесь!
Взамен достоинства гордыня,
Где вместо правды клевета…
Рискнул кто дружбой нашей ныне -
Над ней надгробная плита!
06/10/2015
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31.08.2020 13:45 Ответить
Я критично ставлюсь до будь-якої фрази, коли йдеться про позицію Кравчука чи позицію Фокіна.
Я б не став це списувати на фантазію старих компартійних лідерів - це позиція *********** Зе ,
, це позиція Офісу президента.
Це президент призначав ці кандидатури до контактної групи, знаючи їх позицію по багатьох питаннях щодо врегулювань питань щодо російсько-української війни й глава держави несе за це повну відповідальність.
Тобто, говорячи про вибори на окупованих територіях, говорячи про повну амністію, спекулюючи на темі амністії, тому що відповідні законодавчі акти були прийняті - це позиція Офісу президента, крапка !
Всіх потрібно судити за зраду !
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31.08.2020 13:47 Ответить
Неужели, так ты все же есть? Я думал, что ты уже... Где ж ты был раньше?
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31.08.2020 16:48 Ответить
уууу, зрада.
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31.08.2020 22:15 Ответить
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