Сегодня в Нидерландах возобновляют слушания по делу MH17: рассмотрят требования по компенсации со стороны родственников погибших

В Нидерландах в понедельник возобновляются судебные слушания по делу о сбитии рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Главной темой этих слушаний станут требования компенсации со стороны родственников погибших. Также суд рассчитывает заслушать защиту по требованиям дополнительного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Всего в рамках этих слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск. 9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17.

10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17.