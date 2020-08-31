Количество больных коронавирусом за сутки выросло во всех регионах Украины, - СНБО

Количество заболевших Covid-19 за минувшие сутки возросло и во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Черновицкой (158), Львовской (154) областях.

Во Львовской, Одесской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100.

В 10 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 12 из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество больных коронавирусом превышает 5 тысяч в г. Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях, а ниже 100 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 45 новых случаев заболевания Covid-19 и 2 случая смерти, сейчас в области болеют 1 132 человека (на 43 больше);

- в Волынской области 54 человека заболели, 2 умерли, 16 выздоровели, сейчас болеет 1 475 (на 36 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 43 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 1 102 человека (на 43 больше);

- в Донецкой области 2 человека заболели, сейчас болеет 526 (на 2 больше);

- в Житомирской области 89 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеет 1 378 человек (на 89 больше);

- в Закарпатской области 60 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 34 - выздоровления, сейчас болеет 3 930 человек (на 23 больше за сутки);

- в Запорожской области 38 человек заболели, 21 выздоровел, сейчас болеют 653 (на 17 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксированы 165 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 90 - выздоровления, сейчас болеют 5 624 человек (на 74 больше);

- в Киеве 277 новых случаев заболевания, 6 человек умерли и 22 выздоровели, сейчас болеет 8 823 человека (на 249 больше за сутки);

- в Киевской области 89 человек заболел и 1 выздоровел, сейчас болеет 1 960 (на 88 больше);

- в Кировоградской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 78 (на 4 больше);

- в Луганской области 3 человека заболели, 1 выздоровел, болеет 126 человек (на 2 больше);

- во Львовской области подтверждено 154 новых случая заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 40 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 766 человек (на 109 больше за сутки);

- в Николаевской области 83 новых случая заболевания и 2 случая смерти, сейчас болеет 643 человека (на 81 больше);

- в Одесской области 189 новых случаев заболевания, выздоровевших и умерших не было, сейчас болеет 5 394 человека;

- в Полтавской области 19 человек заболели, 1 выздоровели, сейчас болеет 269 (на 18 больше);

- в Ривненской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 13 - выздоровления, сейчас болеет 2 516 человек (на 70 больше за сутки);

- в Сумской области 14 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 783 человека (на 13 больше);

- в Тернопольской области 149 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеют 2 894 человека (на 99 больше);

- в Харьковской области 187 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 человек выздоровели, сейчас болеют 5 611 человек (на 147 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 человека заболели, 1 умер, болеют 115 (на 3 больше);

- в Хмельницкой области 79 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 15 - выздоровления, сейчас болеет 1 073 человека (на 62 больше за сутки);

- в Черкасской области 35 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеют 571 (на 35 больше);

- в Черновицкой области 158 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 38 выздоровели, сейчас болеет 3 794 человека (на 118 больше за сутки);

- в Черниговской области 117 новых случаев заболевания, сейчас болеют 1 308 человек (на 117 человек больше).

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