РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8993 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 305 32

Количество больных коронавирусом за сутки выросло во всех регионах Украины, - СНБО

Количество больных коронавирусом за сутки выросло во всех регионах Украины, - СНБО

Количество заболевших Covid-19 за минувшие сутки возросло и во всех областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 зафиксировано в Киеве (277), Одесской (189), Харьковской (187), Черновицкой (158), Львовской (154) областях.

Во Львовской, Одесской, Харьковской, Черновицкой, Черниговской областях и в г. Киеве количество активных случаев болезни возросло более, чем на 100.

В 10 из 24 областей не зафиксированы новые случаи выздоровления от Covid-19, а в 12 из 24 областей - новые случаи смерти.

Количество больных коронавирусом превышает 5 тысяч в г. Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях, а ниже 100 – только в Кировоградской области.

В целом за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 45 новых случаев заболевания Covid-19 и 2 случая смерти, сейчас в области болеют 1 132 человека (на 43 больше);

- в Волынской области 54 человека заболели, 2 умерли, 16 выздоровели, сейчас болеет 1 475 (на 36 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 43 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 1 102 человека (на 43 больше);

- в Донецкой области 2 человека заболели, сейчас болеет 526 (на 2 больше);

- в Житомирской области 89 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеет 1 378 человек (на 89 больше);

- в Закарпатской области 60 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 34 - выздоровления, сейчас болеет 3 930 человек (на 23 больше за сутки);

- в Запорожской области 38 человек заболели, 21 выздоровел, сейчас болеют 653 (на 17 больше);

- в Ивано-Франковской области зафиксированы 165 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 90 - выздоровления, сейчас болеют 5 624 человек (на 74 больше);

- в Киеве 277 новых случаев заболевания, 6 человек умерли и 22 выздоровели, сейчас болеет 8 823 человека (на 249 больше за сутки);

- в Киевской области 89 человек заболел и 1 выздоровел, сейчас болеет 1 960 (на 88 больше);

- в Кировоградской области 4 человека заболели, случаев смерти и выздоровления нет, сейчас болеет 78 (на 4 больше);

- в Луганской области 3 человека заболели, 1 выздоровел, болеет 126 человек (на 2 больше);

- во Львовской области подтверждено 154 новых случая заболевания Covid-19, 5 случаев смерти и 40 случаев выздоровления, сейчас болеют 9 766 человек (на 109 больше за сутки);

- в Николаевской области 83 новых случая заболевания и 2 случая смерти, сейчас болеет 643 человека (на 81 больше);

- в Одесской области 189 новых случаев заболевания, выздоровевших и умерших не было, сейчас болеет 5 394 человека;

- в Полтавской области 19 человек заболели, 1 выздоровели, сейчас болеет 269 (на 18 больше);

- в Ривненской области 84 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 13 - выздоровления, сейчас болеет 2 516 человек (на 70 больше за сутки);

- в Сумской области 14 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 783 человека (на 13 больше);

- в Тернопольской области 149 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 48 - выздоровления, сейчас болеют 2 894 человека (на 99 больше);

- в Харьковской области 187 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 39 человек выздоровели, сейчас болеют 5 611 человек (на 147 больше, чем днем ранее);

- в Херсонской области 4 человека заболели, 1 умер, болеют 115 (на 3 больше);

- в Хмельницкой области 79 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 15 - выздоровления, сейчас болеет 1 073 человека (на 62 больше за сутки);

- в Черкасской области 35 человек заболели, случаев смерти и выздоровления нет, болеют 571 (на 35 больше);

- в Черновицкой области 158 новых случаев заболевания, 2 человека умерли и 38 выздоровели, сейчас болеет 3 794 человека (на 118 больше за сутки);

- в Черниговской области 117 новых случаев заболевания, сейчас болеют 1 308 человек (на 117 человек больше).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев и 15 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
бидлота "пагуляла"на свята без масок... поручкалась.. забухала з горла з однієї пляшки - от і маємо+10тис хворих і з них буде 400трупів +1000інвалідів
показать весь комментарий
31.08.2020 10:54
+2
У меня 1 вопрос. В Беллоруссии никто не борется с вирусом карантинами и ноль проблем, у нас эпическая борьба карантинами и запретами и вирус бьет рекорды. Может борцы с вирусом не на своем месте?
показать весь комментарий
31.08.2020 10:23
+2
Коли ж тебе вже вакцинують?
показать весь комментарий
31.08.2020 11:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня 1 вопрос. В Беллоруссии никто не борется с вирусом карантинами и ноль проблем, у нас эпическая борьба карантинами и запретами и вирус бьет рекорды. Может борцы с вирусом не на своем месте?
показать весь комментарий
31.08.2020 10:23 Ответить
Ваш вопрос в пустоту. Бабки капают а быдло молчит и терпит. Где проблема?
показать весь комментарий
31.08.2020 10:25 Ответить
откуда инфа что никто не борется ?
показать весь комментарий
31.08.2020 11:01 Ответить
Карантина в Белоруссии не было и нет. И там нет гор трупов. Даже ослу ясно, что вирус - кормушка врачей, которые приписывают его кому не лень
показать весь комментарий
31.08.2020 11:03 Ответить
Тобто ти вважаєш що Карантин" це єдиний спосіб "лікування" та запобігання розповсюдження COVID-19 ?
показать весь комментарий
31.08.2020 11:08 Ответить
так ти ідійот НЕМА ЛІКІВ ПРОТИ ковід19 ЗОВСІМ НЕМА Так що лікують супутні прояви та ускладнення а не ковід19. Єдиний спосіб ЗАПОБІГТИ захворюванн ЗАРАЗ - КАРАНТИН та ПРОФІКАТИЧНІ ЗАХОДИ
показать весь комментарий
31.08.2020 11:26 Ответить
Давай подивимося статистику. В абсолютних величинах звичайно в Україні, в порівнянні з Білорусю повна "дупа". Але давай порівняємо цифри кулькість хворих, та кількість померлих на 1 млн. проживаючих. Хворих. 2775 -Україна, 7587 - Білорусь.. Померлих 59 Україна, 72- Білорусь. Така статистика.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:16 Ответить
в Україні по ОФІЦІЙНІЙ статистиці на 1 млн хворих 2775 а смертей від ковід на 1млн 59
в Білорусі по"ОФІЦІЙНІЙ"статистиці на 1 млн хворих 7587 а смертей від ковід на 1млн 72..

для фашистській Білорусі як для фашистській фєдєрастії такі статистичні цифри ТРЕБА МНОЖИТИ НА ТРИ
показать весь комментарий
31.08.2020 11:35 Ответить
множ не множ.. але й так видно, що в Болорусі стан гірший.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:43 Ответить
А у "Степашки" полная и всеобъемлющая "лепота".
показать весь комментарий
31.08.2020 10:28 Ответить
Сегодня маску не одел ты! А завтра Родину предашь! Интересно, школы готовы к началу нового учебного года?
показать весь комментарий
31.08.2020 10:31 Ответить
Я представяю сколько будет по статистике когда на улице будет минус 1 градус.... 40 миллионов Пандемистов от Короны...
показать весь комментарий
31.08.2020 10:33 Ответить
Последний день лета бьет Мировые рекорды....уря таварысчи
показать весь комментарий
31.08.2020 10:35 Ответить
бидлота "пагуляла"на свята без масок... поручкалась.. забухала з горла з однієї пляшки - от і маємо+10тис хворих і з них буде 400трупів +1000інвалідів
показать весь комментарий
31.08.2020 10:54 Ответить
Коли ж тебе вже вакцинують?
показать весь комментарий
31.08.2020 11:00 Ответить
А що ти будеш робити з ожирінням яким хворієш, коли захворієш на Covid-19?
показать весь комментарий
31.08.2020 11:05 Ответить
Нічого, в мне його нема.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:25 Ответить
наступного дня після того як тобі пришиють мєркаву до того місця де відрізали
показать весь комментарий
31.08.2020 11:21 Ответить
Мєркава проросійська - методичку обнови мокшандську. Та не забудь облизати ширіньку своїх кураторів проросійських.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:27 Ответить
птн пнх
показать весь комментарий
31.08.2020 11:36 Ответить
окупанти сіоністи та окупанти фашисти пукіна="мишибратья" у них навіть і "ідеології" схожі.. У сіоністів "єфрєйській нарот" яким вони вважають десятки народів з УСІХ РАС бо у них спільна релігія!! а у фашистів пукіна="ґусцкій нарот" що скадається з усіх тих хто вміє язиком ляпати ОТ ТОМУ і скавчать ХОРОМ
показать весь комментарий
31.08.2020 11:54 Ответить
Твой путин-***** , в нас не пишуть пукін.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:56 Ответить
"в нас" - це в Расєї? Меркава - щось ти вже спалилась не одноразово. Швидше міняй акаунт.
показать весь комментарий
31.08.2020 11:58 Ответить
ти теж іди
показать весь комментарий
31.08.2020 11:58 Ответить
Разворошила осиное ослиное кубло зелёных троллей ))
показать весь комментарий
31.08.2020 12:26 Ответить
На поїсти клянчать побирухи, мов шавки.
показать весь комментарий
31.08.2020 12:31 Ответить
Чудо. В диванного експерта та не має ожиріння.. це чудо!
показать весь комментарий
31.08.2020 11:27 Ответить
Вона за їжу працює у расєї та пише немов би вона патріотка...
показать весь комментарий
31.08.2020 11:30 Ответить
ага.. така вона і Є
показать весь комментарий
31.08.2020 11:59 Ответить
Зомбаки воспряли духом
показать весь комментарий
31.08.2020 12:15 Ответить
И поэтому открывают школы, чтобы заработать на масках. Выторг прежде всего.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:07 Ответить
 
 