С мая количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось почти в 4 раза, - Степанов. ВИДЕО
В Украине в конце мая из-за COVID-19 были госпитализированы 749 человек, на прошлой неделе - 2829.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Число подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшую неделю - 14 358 случаев, если мы говорим о динамике, то например с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случая выявленных за неделю. За позапрошлую неделю это было - 13 937 случаев. Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в Украине. Итак, на сегодняшнее утро, количество занятых коек с больными и COVID-19 и с подозрением COVID-19 - 9972 койки", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине за минувшие сутки заболел 2141 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.
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-----а от ЛАхті ЗНАЄ !! ))))
будеш двадцять п"ятим )))))).
там Айвазян у першій пятірці... за досвідом.. )))
За динамікою кількість "вільних ліжок""першої та другої хвилі" в кінці жовтня вичерпається.
Айвазяна,Меркаву,решту "дурантинофілів",якщо не важкохворі(більше безнадійні) прийдеться відправляти додому лікуватись...