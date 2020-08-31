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Новости Коронавирус и карантин
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С мая количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось почти в 4 раза, - Степанов. ВИДЕО

В Украине в конце мая из-за COVID-19 были госпитализированы 749 человек, на прошлой неделе - 2829.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшую неделю - 14 358 случаев, если мы говорим о динамике, то например с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случая выявленных за неделю. За позапрошлую неделю это было - 13 937 случаев. Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в Украине. Итак, на сегодняшнее утро, количество занятых коек с больными и COVID-19 и с подозрением COVID-19 - 9972 койки", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболел 2141 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав инициирует проверки больниц, где лечат пациентов с COVID-19, - Степанов

карантин (16729) госпитализация (236) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ковид-19 бездонная бочка обогащения врачей
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31.08.2020 10:33
+1
А что в Швеции с мая и Белоруссии? Насколько я вижу статистику там все очень хорошо. Может вы своими карантинами так ушатали здоровье и психику людей, что они и начала болеть? Ведь если твой бизнес разрушен, выгнали с работы, а каждый день тебя пугают горе врачи вроде Степанова, то откуда возмется здоровье и иммунитет?
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31.08.2020 11:01
+1
Они не столько начали болеть физически, как психически: за собственные деньги делают тесты, иногда по нескольку раз, шоб найти ЕЕ - причину их соплей и иногда воспаления легких. Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают. Про то, шо все равно лечить будут антибиотиками, многие тоже не знают или принимают это как должное.
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31.08.2020 11:35
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ковид-19 бездонная бочка обогащения врачей
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31.08.2020 10:33 Ответить
А что в Швеции с мая и Белоруссии? Насколько я вижу статистику там все очень хорошо. Может вы своими карантинами так ушатали здоровье и психику людей, что они и начала болеть? Ведь если твой бизнес разрушен, выгнали с работы, а каждый день тебя пугают горе врачи вроде Степанова, то откуда возмется здоровье и иммунитет?
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31.08.2020 11:01 Ответить
Они не столько начали болеть физически, как психически: за собственные деньги делают тесты, иногда по нескольку раз, шоб найти ЕЕ - причину их соплей и иногда воспаления легких. Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают. Про то, шо все равно лечить будут антибиотиками, многие тоже не знают или принимают это как должное.
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31.08.2020 11:35 Ответить
Ти все ж таки перейшла на рідну для себе мову. Можеш вже не приховувати - з тобою все зрозуміло, мокшандська диванна екзпердка.
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31.08.2020 12:24 Ответить
Про то, шо воспаление легких, которое они резко начали называть пневмонией, вызывается разными возбудителями, они не знают.

-----а от ЛАхті ЗНАЄ !! ))))
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31.08.2020 12:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/316264,соррі... забув тебе внести у свій список ольгінських "упоротих дуринтофілів"...
будеш двадцять п"ятим )))))).

там Айвазян у першій пятірці... за досвідом.. )))
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31.08.2020 12:33 Ответить
Перші 3 коментарі - проплачені кремлівські тролі! Гідно відпрацьовуєте свої гроші! Молодці!
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31.08.2020 12:25 Ответить
возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749 .


За динамікою кількість "вільних ліжок""першої та другої хвилі" в кінці жовтня вичерпається.

Айвазяна,Меркаву,решту "дурантинофілів",якщо не важкохворі(більше безнадійні) прийдеться відправляти додому лікуватись...
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31.08.2020 12:39 Ответить
Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты.(с)
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31.08.2020 12:54 Ответить
Уж простите мне моё невежество: "Кто из этих двух на видео министр Здравоохранения?"
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31.08.2020 13:27 Ответить
И поэтому открывают школы, чтобы заработать на масках. Выторг прежде всего.
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31.08.2020 14:02 Ответить
 
 