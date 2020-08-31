С мая количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось почти в 4 раза, - Степанов. ВИДЕО

В Украине в конце мая из-за COVID-19 были госпитализированы 749 человек, на прошлой неделе - 2829.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшую неделю - 14 358 случаев, если мы говорим о динамике, то например с 10 по 16 августа это количество было 10 863 случая выявленных за неделю. За позапрошлую неделю это было - 13 937 случаев. Также возросло количество людей, которые были госпитализированы в течение недели с подтвержденным коронавирусом. За прошедшую неделю - это 2829 человек, если говорить о позапрошлой неделе - 2699 человек. На неделе с 18 по 24 мая количество госпитализированных составляло 749. Почти в четыре раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются в Украине. Итак, на сегодняшнее утро, количество занятых коек с больными и COVID-19 и с подозрением COVID-19 - 9972 койки", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заболел 2141 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

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