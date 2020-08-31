Иран предлагает провести с 18 по 21 октября второй тур переговоров по сбитому самолету МАУ, - посол Моради

Иран предложил Украине провести в период с 18 по 21 октября в Тегеране второй тур переговоров о компенсациях за сбивание самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752.

Об этом Укринформу сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа. - Ред.) вручила ноту Посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров. ... Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода", - сказал дипломат.

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По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.

Моради положительно оценил первый тур переговоров.

"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что благодаря доброй воле сторон мы достигнем очень хороших результатов", - отметил посол Ирана.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

11 августа председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани заявил, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, поскольку авиалайнер был застрахован в европейских страховых компаниях. Однако позже заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что председатель центральной страховой организации Ирана не уполномочен делать такие заявления.