Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четверых крымских татар и увезли их в УФСБ

Сегодня, 31 августа, в оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар. Четверых из них задержали и везут в здание ФСБ России в Симферополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе", - говорится в сообщении.

Задержаны:

- Нижнегорский район, с. Разливы. Айдер Кадыров (1986 год рождения), (корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания Грани.ру).

- город Судак. Ридван Умеров (1991 год рождения), (активист, муэдзин в мечети).

- Судакский район, посёлок Солнечная Долина. Айдер Аблякимов (1990 год рождения), (активист).

- пгт. Советский. Энвер Топчи (1991 год рождения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар. ФОТОрепортаж

Юридическую защиту будут осуществлять:

Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей

Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине

Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие

Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков

Напомним, ранее Представительство президента в АР Крым прокомментировало обыски у крымских татар, назвав это очередным преступлением оккупационных властей.