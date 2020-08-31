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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четверых крымских татар и увезли их в УФСБ

Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четверых крымских татар и увезли их в УФСБ

Сегодня, 31 августа, в оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар. Четверых из них задержали и везут в здание ФСБ России в Симферополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

"Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе",  - говорится в сообщении.

Задержаны: 

- Нижнегорский район, с. Разливы. Айдер Кадыров (1986 год рождения), (корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания Грани.ру).
- город Судак. Ридван Умеров (1991 год рождения), (активист, муэдзин в мечети).
- Судакский район, посёлок Солнечная Долина. Айдер Аблякимов (1990 год рождения), (активист).
- пгт. Советский. Энвер Топчи (1991 год рождения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму силовики с самого утра проводят массовые обыски в домах крымских татар. ФОТОрепортаж

Юридическую защиту будут осуществлять:

Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей
Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине
Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие
Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков

Напомним, ранее Представительство президента в АР Крым прокомментировало обыски у крымских татар, назвав это  очередным преступлением оккупационных властей.

Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четверых крымских татар и увезли их в УФСБ 01

обыск (1895) ФСБ (1935) крымские татары (2717)


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Еще в 15м 16 м годах было ясно что рашка делает из Крыма военную базу со щитом из мирн жителей!!!
Татары и др им там нах не сдались.... Тем более воды не хватает солдатиков и технику обслуживать.
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31.08.2020 10:59 Ответить
Не успели уйти в партизанский отряд, нужно было это делать раньше. Так по четыре человека будут выдёргивать и коренного населения не останется
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31.08.2020 11:01 Ответить
Не гаваришь паруски - ВИНОВЕН !
Читал Шевченко - ВИНОВЕН!
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31.08.2020 11:10 Ответить
Сегодня рано утром, 31 августа 2020 года, в Нижнегорском, Судакском и Советском районах Крыма проходят обыски в домах крымских татар. В Нижнегорском районе обыск проходит в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (34 года). В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца. Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков. После проведения незаконного обыска Айдера Кадырова забрали в УФСБ Симферополя. В поселке Солнечная Долина Судакского района проходит обыск в доме Айдера ********** (30 лет). Отец малолетнего ребенка, работает сотрудником "МЧС". В Советском районе обыск проходит в доме Энвера Топчи (29 лет). Женат, отец двух несовершеннолетних детей. В городе Судак, в доме активиста Умерова Ридвана Казимовича (29 лет). Женат, отец троих несовершеннолетних детей. Возле дома сейчас находятся три машины, среди которых автозак, в котором находятся сотрудники ОМОНа", - говорится в сообщении. -- украинцы 7-й год как кровь проливают , а татари себе спокойно прахаются и размножаются , а Бог не фраер . Он высоко и все видит
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31.08.2020 11:39 Ответить
 
 