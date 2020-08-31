Обыски в оккупированном Крыму: российские силовики задержали четверых крымских татар и увезли их в УФСБ
Сегодня, 31 августа, в оккупированном Крыму силовики провели обыски в домах крымских татар. Четверых из них задержали и везут в здание ФСБ России в Симферополе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook.
"Всех четверых крымских татар задержали и везут в здание УФСБ в Симферополе", - говорится в сообщении.
Задержаны:
- Нижнегорский район, с. Разливы. Айдер Кадыров (1986 год рождения), (корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания Грани.ру).
- город Судак. Ридван Умеров (1991 год рождения), (активист, муэдзин в мечети).
- Судакский район, посёлок Солнечная Долина. Айдер Аблякимов (1990 год рождения), (активист).
- пгт. Советский. Энвер Топчи (1991 год рождения).
Юридическую защиту будут осуществлять:
Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей
Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине
Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие
Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков
Напомним, ранее Представительство президента в АР Крым прокомментировало обыски у крымских татар, назвав это очередным преступлением оккупационных властей.
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Татары и др им там нах не сдались.... Тем более воды не хватает солдатиков и технику обслуживать.
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