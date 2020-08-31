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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Радуцкий: Не вижу предпосылок для введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Украине

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что пока не видит предпосылок для введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Украине.

Об этом сказал Радуцкий перед согласительным советом Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока я лично таких предпосылок не вижу", - сказал он.

По его словам, проведение выборов в "красных" зонах является обоснованным, так как Национальная полиция сможет выполнить карантинные требования и обеспечить социальное дистанциирование и ношение масок на избирательных участках.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в "красной" зоне распространения коронавируса.

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Автор: 

карантин (16729) ЧП (300) Слуга народа (2629) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
точно введуть, готують громадську думку. Навибирали покидьків
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31.08.2020 10:58
+6
ПралЬнА. Спочатку розпродати засоби захисту, а вже потім вводити. Як минулого разу.
Карантин, карантином, а гроші вперед.
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31.08.2020 11:00
+6
Еще не все маски значит продал
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31.08.2020 11:01
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Значит, собираются вводить...
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31.08.2020 10:56 Ответить
Та по любому гады. Что введут чп, что не введут. Зебилы
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31.08.2020 11:03 Ответить
видимо мало евреев заболевает у НАС и не померлы есче.... представляю заболела бы мама Рыма... о на 3 года всеобщий концлагерь бы ввел Бубочка...
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31.08.2020 12:58 Ответить
точно введуть, готують громадську думку. Навибирали покидьків
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31.08.2020 10:58 Ответить
Нет ни думки не грамадкости есть привычка к дрессировке. Влада убивает всякий интерес к думке. Зато подогревает эту грамадкость как жабу в котелке постепенно чтоб не выскочила. А когда припечет окажется без сил и в стойле.
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31.08.2020 12:41 Ответить
ПралЬнА. Спочатку розпродати засоби захисту, а вже потім вводити. Як минулого разу.
Карантин, карантином, а гроші вперед.
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31.08.2020 11:00 Ответить
Еще не все маски значит продал
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31.08.2020 11:01 Ответить
было 200-300 по стране = карантин, все остановили, пипец и ужас нагнетали.
стало 2000+ = нет предпосылок, все ок.
странная логика
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31.08.2020 11:08 Ответить
Вводить незаконые требования' красные зоны и прочий бред это прямой путь на нары. Без решений Рады это узурпация власти, а долг каждого отстоять закон порядок и конституцию Влада которая нарушает закон сама становится не законной,а перетворяется в акуппантов. Геть колонизаторов.
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31.08.2020 11:14 Ответить
Кто єто будет делать? 99 процентов быдла молча натянули намордники и не плачут.
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31.08.2020 11:22 Ответить
идет подготовка...
гдето в средине октября,ближе к выборам скажут "ну ладно,нате вам ваше чрезвычайное положение"...так сказать,ао просьбе трудящихся
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31.08.2020 11:14 Ответить
х-ло лысое опять всплыло
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31.08.2020 11:15 Ответить
Шота народ совсем не радуцкий таким заявлениям. Всё, что льют в уши людям зелебобики, уже не воспринимается, как информация. Зап#здЕлись.
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31.08.2020 11:46 Ответить
Меня только одного раздражает как еврей радуцкий волнуется за здоровья украинцев ?
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31.08.2020 11:58 Ответить
очень похоже на то, что эта мразота опять собирается провернуть какую-то аферу, как было с масками, когда он и АраХламидия вывезли все маски за бугор. Предполагаю, что теперь они возьмутся за ИВЛ, ведь их (4700 по всей Украине), как сказало какое-то ЧМО, более, чем достаточно.
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31.08.2020 12:09 Ответить
Ага, если введете, то будете в итоге сосать одно место.
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31.08.2020 12:30 Ответить
нажаль, але треба вводити жорсткі міри поки ще не піздно, поки ще заповненість лікарнь не понад 100%...
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31.08.2020 12:35 Ответить
 
 