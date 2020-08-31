"Слуга народа" Радуцкий: Не вижу предпосылок для введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Украине

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил, что пока не видит предпосылок для введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Украине.

Об этом сказал Радуцкий перед согласительным советом Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока я лично таких предпосылок не вижу", - сказал он.

По его словам, проведение выборов в "красных" зонах является обоснованным, так как Национальная полиция сможет выполнить карантинные требования и обеспечить социальное дистанциирование и ношение масок на избирательных участках.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если в стране не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в "красной" зоне распространения коронавируса.

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