Заявление Фокина о полной амнистии участников НВФ и особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление заместителя главы украинской делегации во Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований провокационным и не соответствующим национальным интересам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом министр сообщил после церемонии памяти четверых военнослужащих вч 3027 НГУ под Верховной Радой Украины.
Аваков считает такие высказывания украинского представителя в ТКГ провокационными и спекулятивными.
"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил Аваков.
Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
Отметим, что четверо военнослужащих вч 3027 НГУ И. Дебрин, Д. Сластников, А. Костин, Б. Дацюк погибли 31 августа 2015 г. в результате террористического акта - взрыва ручной гранаты, который произошел во время массовых беспорядков, которые спровоцировали различные политические силы после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли "особенности местного самоуправления" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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кроме бе-бе-бе будут еще какие-то резкие и четкие действия????
например, за шкирку фокина и ...домой... - опять в нафталин !!!
пидапровокатор?
И судить не успеют, бо уйдёт на тот свет
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА ?????
лишилося два буксири і 1000 душ персоналу в адмінбудівлі (а мо', й будівлю вже продали)...
Які тупі антиукраїнські гниди біля керма української Держави!
І нема кому вичистить їх із Землі української!!!
І вичистить методами НКВС, інакше всі оці Фокіни,Кравчуки, Медведчуки, Пальчевські, Рабиновичі, Кацмани, Червоненки,Зелебенські,..............роздерибанять Україну як Винниченко і команда в 1918-1919 роках!!!
От цікаво, хто перший в Україні кине заклик скротити Армію ну хоча б на 25%!?
Один уже закликав "перестати стрілять"!!!!
О Небо, який дурний народ, що голосує за такий жидокацапський гній!
https://www.youtube.com/watch?v=3phKk4cP4zc&feature=emb_logo
І вони досягнуть свого якщо нічого не змінитися.
Це українці дурні бо не бачать далі власного носа.
І якщо ворогом сьогодні і далі буде Порох, а не Московія і колаборанти, «заплатять» ВСІ !!
Шановні панянки і пани!
Надо что-то срочно предпринимать. Украина находится на пороге антисемитских волнений. Из-за антиукраинских заявлений политических пенсионеров Кравчука и Фокина «о необходимости всеобщей амнистии донбасским «повстанцам» и избрании представителей «Гиви» и «Мотороллы» в Раду», в народе начинается ропот и волнения.
Из Одессы сообщили, что в конце улицы Балковской, возле «Горбатого» железнодорожного моста на заборе уже появились антисемитские призывы. «Бей @@@@@, спасай Украину!». Это нехорошо!
Евреи, живущие в рассеянии, после распятия Христа и сгоревшего Иерусалимского Храма, всегда боятся мятежа народных масс. Это у них в генах заложено. Вы бывали когда-нибудь в еврейской квартире? Кроме нескольких секретных дорогих замков и стальных засовов, на ночь, потомки Авраама, закрывают входную бронированную дверь ещё на швабру. Иудеи запрещают упоминать в комментариях, что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим».
Украина - христианская страна и в ней нет места антисемитизму.
В Библии повествуется о человеке, который готовил акцию по истреблению Божьего народа. Впоследствии он был повешен. (Есф.7:10). Бесспорно, Израиль завет с Богом нарушил, но Вседержитель продолжает оставаться с ним в завете, даже тогда, когда хасиды нарушают Первую заповедь «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад.
Слушай, Израиль: Господь - Бог наш, Господь один!
Барух шем квод малхуто лэолам ваэд.
Благословенно славное имя царства Его во веки веков!»
и ездят в Умань на поклонение праху цадика. «Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь» (Иер.31:32). Нельзя давать определение Израильскому народу, как самых наихудших грешников. Всё человечество восстало против Бога.
Горе тем обитателям земли, которые глумятся над Божьим народом. Впоследствии, они расплачиваются своими первенцами. Библейский пример - десятая египетская казнь. Израильские дети и их родители находились в Завете с Богом и Ангел - губитель не причинил им никакого вреда.
Наступит благословенное время когда на дом Давида и на жителей Иерусалима Господь изольёт «дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах.12:10).
Проповедуя благую весть в синагогах, апостол Павел отдавал предпочтение «во-первых, Иудею, потом и Еллину» (Рим.1:16).
Мы не должны молчать, наблюдая антисемитизм и необходимо возвысить голос в защиту избранного Божьего народа потому, что «спасение от Иудеев». (Иоан.4:22).
Откуда такие глубокие систематические познания в сложнейшей теме, где такие знания приобретаются?
Завидую Вам уважительной белой завистью. По этой теме читал только лишь одну серьёзную фундаментальную работу "Христос и первое христианское поколение".
в общем-то, типичные правоверные иудеи считают этих уманских хасидов еретической сектой. И это вполне обоснованное суждение с точки зрения Торы.
Интересуюсь спросить: где и каким образом приобрели столь глубокие познания в таком сложном религиозном вопросе ?
бесноватая кремлёвская свинья Симоньян явно "приняла" в себя, в свою утробу пару легионов бесов, изгнанных Христом из несчастного жителя села Гергесин.
в противном случае нужно будет посадить всех
/кто учил детей кто лечил людей кто работал в полиции
,,, заслуги во всех разные ,,,
''у кого очень большие тех в привлечь остальных амнистия ,,
Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в украинской делегации в ТКГ, - указ https://censor.net/ru/n3214393
То,что Зеленский,назначил двух этих старых пидаров,прошу прощения,но из песни слов не выбросишь,в делегацию Украины,говорит о его умственной неполноценности и ущербности.
Он сам уже не понимает,что творит,конец его президентства будет страшным,и не только для него,но и для всей Украины,но,народ Украины заслуживает такого конца.
А за такі слова - в тюрягу!
І вже !!!
тут посягание на территориальную целостность Украини - 15 лет фокину светит.
Але скінчиться це тім, що цих фокіних буде просто знищено. Разом з авакянами.
ГОДІ ГРАТИСЯ З ВОГНЕМ.
В том страшном августе погибло только по официальным данным 23 маленьких Ангела.
7 августа Виктория Береговая, 14 лет
7 августа Настя Подлипская, 11 месяцев
7 августа Марина Леднева, 6 лет
13 августа Дима Орлов, 16 лет
13 августа Даниил Протасов 5 лет
13 августа Аня Костенко, 2 года
13 августа Даниил Терещенко, 5 лет
15 августа Дарья Барилова, 7 лет
16 августа Артур Бабенко, 15 лет
16 августа Сережа Пивень, 6 лет
18 августа Игорь Гайворонский, 11 лет
18 августа Валерия Суглобова, 12 лет
20 августа Женя Орехов, 7 лет
23 августа Кристина Коваленко, 11 лет
23 августа Александра Коваленко, 4 года
23 августа Миша Дедюк, 16 лет
24 августа Даниил Луценко, 5 лет
24 августа София Мартынюк, 4 года
24 августа Даниил Белых, 15 лет
24 августа Виталий Чулков, 17 лет
26 августа Владик Токарчук, 17 лет
28 августа Даша Попкова, 13 лет
29 августа Кирилл Сидорюк, 13 лет
ОНИ НИКОГДА НЕ УСЛЫШАТ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК!
НЕ смешно ли????
дать по жопе ещё тому кто его поставил туда.
это же позор. я понимаю там мужики во дворе на лавочке могут делать такие заявления. и то.... не долго бо по хлебалу получат рано или поздно.
а тут уполномоченный представитель такое несёт.
капец понабирали дебилов во власть. как они туда попадают? пора давно уже сделать какие то тесты на умственные способности, на наличие интеллекта (не путать с образованностью. высшее образование это пшик. чистая профанация. медведей учат на мотоцикле кататься. понабирали тупеней, дали корочки и всё... может править, законы принимать).
а то шо не власть то легофрены или имбицилы...
А тут вдруг от своих слов и действий отрекается...
Первый премьер-министр Украины, а ныне заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений о https://zn.ua/POLITICS/vyskazyvanija-fokina-javljaetsja-provokatsiej-kotoraja-pozvolit-peresech-krasnuju-liniju-po-donbassa-kak-khochet-putin-hritsenko.html предоставлении особого статуса всему Донбассу .
Так, в интервью https://www.5.ua/suspilstvo/fokin-prokomentuvav-skandalne-interviu-reaktsiieiu-na-svoi-slova-zadovolenyi-222876.html «5 каналу» он заявил, что «реакцией на слова доволен», но отмечает, что цитировал только положение Минских договоренностей.
Также Фокин считает, что представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с «предшественниками». И добавил, что это означает, что «в провластных структурах есть засланные казачки».
Засланные Казачки
Может, все беды оттого что люди просто занимаются не своими делами? И тот же Непотопляемый Аваков вместо расследования преступлений или финансовых схем занимается политиканством?
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
Я за те, щоб саме такий особливий статус був встановлений офіційно в Україні для окупованих територій.
Тому що такий статус одразу розставить по своїх місцях багато різних запитань, наприклад, в міжнародній дипломатії, обмеження (наприклад, виборчих) прав людей, які перебувають постійно чи тимчасово на окупованих територіях, особливості регулювання питань втрати та відновлення громадянства України для таких людей, які стали заручниками загарбників на окупованих територіях і тому вирішили отримати громадянство РФ, але не відмовились від громадянства України... і т.д..
Будь-який інший особливий статус окупованих територій чи, тим більше, навіть цілих областей має смисл тільки для Росії - це бажання Росії, бо це чергові кроки, які наближують і полегшують для Росії юридичну формалізацію фактичного стану, а саме - приєднання цих територій до Росії.
Але це бажання злочинного путінського режиму, який протиправно захопив владу в Росії і протиправно загарбав частину територій України.
Для України ж будь-який інший особливий статус окупованих територій (окрім офіційної констатації факту, що ці території тимчасово окуповані РФ) не має ніякого смислу і тому, вочевидь, Україні і не потрібний ніякий інший варіант особливого статусу цих окупованих територій.
До речі, назва ОРДЛО - це брехня, оскільки навіть "Окупованими Районами Донецької та Луганської Областей" ці окуповані території не є, оскільки їхні межі не збігаються з межами районів, отже, до цих територій входять не цілі райони, а тільки частини районів. Відповідно, називати їх навіть "Окуповані Райони ..." - це означає брехати.
Немає ніякого смислу давати амністію тим, хто продовжує вчиняти злочини або має намір вчиняти нові злочини у майбутньому, а також тим, хто відмовляється добровільно повернутися у правове поле України. Адже ці люди такими їхніми діями продовжують намагатися зруйнувати систему права України, тобто, продовжують намагатися воювати проти України і продовжують намагатися знищити Україну.
При цьому очевидно, що ніякий особливий статус, який би давав якимось людям (і тим більше, злочинцям) якісь додаткові права порівняно з іншими людьми, не має смислу для України.
Навпаки, єдино можливий особливий статус - "тимчасово окуповані військами Російської Федерації частини територій України (Донецької, Луганської та Кримської областей)", який офіційно мала би проголосити Україна, - це такий особливий статус, який дозволяє Україні не давати додаткові права, а навпаки логічно і зрозуміло обмежувати існуючі права людей та призупиняти зобов'язання суб'єктів України на цих окупованих територіях (оскільки вони офіційно будуть визнані окупованими, то будуть відповідати умовам відповідних міжнародних стандартів і конвенцій, зокрема, про те, що відповідальність лежить на країні-агресорі, тобто, на окупантах).
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."