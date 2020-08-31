Заявление Фокина о полной амнистии участников НВФ и особом статусе всего Донбасса является провокационным, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление заместителя главы украинской делегации во Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований провокационным и не соответствующим национальным интересам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины, об этом министр сообщил после церемонии памяти четверых военнослужащих вч 3027 НГУ под Верховной Радой Украины.

Аваков считает такие высказывания украинского представителя в ТКГ провокационными и спекулятивными.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - заявил Аваков.

Ранее Фокин в интервью изданию strana.ua заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

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Отметим, что четверо военнослужащих вч 3027 НГУ И. Дебрин, Д. Сластников, А. Костин, Б. Дацюк погибли 31 августа 2015 г. в результате террористического акта - взрыва ручной гранаты, который произошел во время массовых беспорядков, которые спровоцировали различные политические силы после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли "особенности местного самоуправления" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.