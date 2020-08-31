То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела "Роттердам +". Мне все стало ясно еще 2 июня - когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую ​​же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа. Вот дословная цитата из раздела "Реформа энергетического сектора":

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"Газовые тарифы. По состоянию на 1 января 2020 в соответствии с постановлением Правительства №867 мы либерализовали газовые тарифы для населения. На оставшийся текущий отопительный сезон оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет по специальным обязательств будет отвечать уровням импортного паритета, и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот цен природного газа в сутки вперед на хабе TTF на период с 1 по 22 день месяца, плюс стоимость транспортировки и ввоз в Украину".

То есть Кабмин ввел, а президент Зеленский собственной подписью гарантировал действие газовой формулы "Амстердам +". При этом формулы еще более жесткой, ведь если "Роттердам +" распространялся только на промышленность и бытовых потребителей, то "Амстердам +" касался каждого из нас.

Напомню, что предыдущие экспертизы не подтверждали нанесение ущерба государству. Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту. Представить, что на такое решится председатель СБУ практически невозможно.

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Интересно - президент наконец-то поймет на какой "шпагат" его посадили господа Герус с Ковалив - славные идеологи энергетических реформ команды Зе ?!)", - заявил Кучеренко.



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