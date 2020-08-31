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То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

То, что дело

Подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

"Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела "Роттердам +". Мне все стало ясно еще 2 июня - когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую ​​же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа. Вот дословная цитата из раздела "Реформа энергетического сектора":

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"Газовые тарифы. По состоянию на 1 января 2020 в соответствии с постановлением Правительства №867 мы либерализовали газовые тарифы для населения. На оставшийся текущий отопительный сезон оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет по специальным обязательств будет отвечать уровням импортного паритета, и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот цен природного газа в сутки вперед на хабе TTF на период с 1 по 22 день месяца, плюс стоимость транспортировки и ввоз в Украину".

То есть Кабмин ввел, а президент Зеленский собственной подписью гарантировал действие газовой формулы "Амстердам +". При этом формулы еще более жесткой, ведь если "Роттердам +" распространялся только на промышленность и бытовых потребителей, то "Амстердам +" касался каждого из нас.

Напомню, что предыдущие экспертизы не подтверждали нанесение ущерба государству. Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту. Представить, что на такое решится председатель СБУ практически невозможно.

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Интересно - президент наконец-то поймет на какой "шпагат" его посадили господа Герус с Ковалив - славные идеологи энергетических реформ команды Зе ?!)", - заявил Кучеренко.

То, что дело Роттердам+ закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп Батькивщины Кучеренко 01
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Автор: 

Газ (10223) Зеленский Владимир (20246) Кучеренко (112) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+27
То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 2945
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31.08.2020 11:19
+16
Ойц! Але як же ж? Підлога країни мешкала за рискою зубожіння, а бариги та свинарчуки через той роттердам відмивали велетенські бабці, їхні жінки та доньки витрачали цитрини баксів, щоб упадати за собою... пиляй елітні провина та скроні - в ті годинники, коли простим людям не було що є і пити? бо треба було платити за газ в сурмах?
Але здобули новий державний будуй... і знову?
зрадонька...
зрадна...
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31.08.2020 11:24
+16
Зеленского избрали идиоты которым вложили в голову что у сложных вопросов есть простые решения. И и теперь єти идиоты ожидавшие волшебной манны небесной очень растроены не получив обещаного
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31.08.2020 11:33
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Страница 2 из 2
Международные
золотовалютные резервы Украины в течении декабря 2019 года выросли на
рекордные $3,37 млрд, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.
«Такой
объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка
($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019
год), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от
вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», -
сообщили в Нацбанке.
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31.08.2020 11:52 Ответить
за счёт чего увеличились резервы, если производство вот уже год, как падает ?

тебе такой простейший вопрос в голову не приходил ?
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31.08.2020 12:57 Ответить
это вопросы к нацбанку, да и производство только в этом году начало падать
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31.08.2020 16:06 Ответить
сентябрь 2019 - падение на 1,1 %
октябрь 2019 - падение на 5 %
ноябрь 2019 года - падение на 7,5 %

Тебя в подвале держат и не разрешают в интернет заходить, кроме написания комментов ?

Кстати, ОВГЗ выпускает не Нацбанк, а Министерство финансов.

Ты хоть в чём-то разбираешься ?
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31.08.2020 16:15 Ответить
Беня тоже так считает. Может он и прав.
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31.08.2020 11:54 Ответить
ну ты и осёл! или сраный провокатор, что, в принципе, тоже означает, что ты - осёл!
МВФ пытается скорректировать локальную экономику так, чтобы ей АПРИОРИ не нужны были кредиты! вот только местная власть, как правило, сранные популисты, которые не хотят исполнять пожелания МВФ на 100%, поэтому последние и дают кредиты на поддержку штанов
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31.08.2020 12:01 Ответить
Те, що справу "Роттердам+" закриють, стало ясно, коли Зеленський підписав меморандум з МВФ з такою ж формулою для визначення ціни газу, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 3363
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31.08.2020 11:45 Ответить
теперь, вовочка должен наградить орденом за эту аферу и рината, и конечно же петичку...
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31.08.2020 11:56 Ответить
Праклятый МВФ !
Вот он, звериный оскал мирового капитала!
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31.08.2020 11:58 Ответить
За формули Ротердам+ , ціна вугілля була нижчою ніж без цієї формули , то про які збитки взагалі йде мова .!? Збитки йдуть ЗАРАЗ, від того що формулу ліквідували , і ціна вугілля зросла !!
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31.08.2020 11:58 Ответить
Что бы уголь стал дешевле и его стало больше-надо просто престать его сжигать.Фсё же просто.
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31.08.2020 12:16 Ответить
Вы вообще о чем? Уголь и электричество в большей части ахметовское. Сам себе он может нарисовать любую цену на уголь м рассказывать что работает у убыток.
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31.08.2020 12:40 Ответить
А чего вы хотели лохи? Вот вам же в падлу разобраться в сути вопроса, у каждого всегда готов ответ на любой вопрос , и потому през у нас клоун, и потому живете по большей части в говне и просвета нет. Вот если бы кацапстан пошел на реализацию своего газа на границе с Украиной, то цена рассчитывалась бы как Ямал +, т.е. цена на месте добычи и стоимость транспортировки до нашей границы. А так как кремль этого не хочет, та нам приходится ориентироваться на цены на Европейских хабах, потому и получается Роттердам +. Вот почему уголь так считают, отдельный вопрос, хотя везут его из ЛДНР, но он вроде как расейский, и нет уже торговли на крови, и все харашооо. Благо вся эта шняга подешевела, и цены в Европе зачастую ниже чем в раше, но нашему народишке главное повопить про зраду, а научится чему то, то нет, нехай лошадь думает, у нее голова большая...
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31.08.2020 12:10 Ответить
А може по іншому й не має бути! Є закони ринку й ці закони керують світом, щоб там не розповідали популісти.
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31.08.2020 13:45 Ответить
На поэтории

Уехал цирк шатры снимая
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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31.08.2020 14:13 Ответить
Значит, Зеленский пришел к власти на ТОТАЛЬНОМ ВРАНЬЕ?!
Перевибори президента!
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31.08.2020 14:16 Ответить
да потому что мвф херни не будет советовать в отличии от этого комсомольца
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31.08.2020 19:12 Ответить
вообще ничего общего
ротердам - украинский уголёк по ротердамсим ценам.
выгодополучатели - гудок и ICU (сывочолый, гонтарева, пасенюк).
амстердам+ - российский газ через "словацких" посредников.
бенефициары в нафтогазе и вокруг сидят.
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31.08.2020 23:35 Ответить
Харьковская Батькивщина полностью слилась под Кернеса, люди Кернеса сидят в территориальных комиссиях "представляя" Батькивщину. Видно Юля ваще без денег сидит что попродавала свои места в комиссиях
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02.09.2020 21:47 Ответить
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