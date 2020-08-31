То, что дело "Роттердам+" закроют, стало ясно, когда Зеленский подписал меморандум с МВФ с такой же формулой для определения цены газа, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко
Подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
"Я удивлен, что некоторые из вас удивлены закрытием дела "Роттердам +". Мне все стало ясно еще 2 июня - когда президент Зеленский подписал меморандум с Международным валютным фондом. В котором пообещал использовать такую же формулу (цена голландского хаба TTF + доставка в Украину) для определения цены газа. Вот дословная цитата из раздела "Реформа энергетического сектора":
"Газовые тарифы. По состоянию на 1 января 2020 в соответствии с постановлением Правительства №867 мы либерализовали газовые тарифы для населения. На оставшийся текущий отопительный сезон оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет по специальным обязательств будет отвечать уровням импортного паритета, и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот цен природного газа в сутки вперед на хабе TTF на период с 1 по 22 день месяца, плюс стоимость транспортировки и ввоз в Украину".
То есть Кабмин ввел, а президент Зеленский собственной подписью гарантировал действие газовой формулы "Амстердам +". При этом формулы еще более жесткой, ведь если "Роттердам +" распространялся только на промышленность и бытовых потребителей, то "Амстердам +" касался каждого из нас.
Напомню, что предыдущие экспертизы не подтверждали нанесение ущерба государству. Последней надеждой НАБУ был экспертный центр СБУ. Но подтверждать коррупционность "Роттердам +" равнозначно вынести приговор подписантам "Амстердам +", прежде всего президенту. Представить, что на такое решится председатель СБУ практически невозможно.
Интересно - президент наконец-то поймет на какой "шпагат" его посадили господа Герус с Ковалив - славные идеологи энергетических реформ команды Зе ?!)", - заявил Кучеренко.
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золотовалютные резервы Украины в течении декабря 2019 года выросли на
рекордные $3,37 млрд, достигнув рекордного за последние 7 лет значения.
Такие данные приводит Национальный банк Украины.
За весь 2019 год международные резервы выросли с $20,82 млрд до $25,3 млрд, то есть на $4,48 млрд.
«Такой
объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка
($23 млрд в эквиваленте, согласно Инфляционным отчетом за октябрь 2019
год), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от
вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года», -
сообщили в Нацбанке.
тебе такой простейший вопрос в голову не приходил ?
октябрь 2019 - падение на 5 %
ноябрь 2019 года - падение на 7,5 %
Тебя в подвале держат и не разрешают в интернет заходить, кроме написания комментов ?
Кстати, ОВГЗ выпускает не Нацбанк, а Министерство финансов.
Ты хоть в чём-то разбираешься ?
МВФ пытается скорректировать локальную экономику так, чтобы ей АПРИОРИ не нужны были кредиты! вот только местная власть, как правило, сранные популисты, которые не хотят исполнять пожелания МВФ на 100%, поэтому последние и дают кредиты на поддержку штанов
Вот он, звериный оскал мирового капитала!
Уехал цирк шатры снимая
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
Перевибори президента!
ротердам - украинский уголёк по ротердамсим ценам.
выгодополучатели - гудок и ICU (сывочолый, гонтарева, пасенюк).
амстердам+ - российский газ через "словацких" посредников.
бенефициары в нафтогазе и вокруг сидят.