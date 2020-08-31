Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил о недостаточности средств, которые Министерство финансов Украины предлагает на здравоохранение в государственном бюджете на 2021 год.
Об этом он сказал он сказал журналистам перед согласительным советом Верховной Рады 31 августа, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже вошли в "военные действия" с Минфином, ведь те средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение, нас не устраивают", - сказал он.
По его словам, медицина должна финансироваться в размере 6% ВВП.
"Но 6% ВВП, я понимаю, что этого скорее всего не очень реально, так как у нас есть падение экономики, но у нас есть закон о государственных финансовых гарантиях в здравоохранении, и там четко прописано 5% ВВП, и наш комитет и партия будем бороться за то, чтобы Минфин выполнил закон", - подчеркнул Радуцкий.
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Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
Якщо так і надалі триватиме, то стратить чоловік спокій, сон і гарний апетит. Ми втратимо його, і ця втрата буде надзвичайно тяжкою!
Им видать так понравилось пилять "фонд борьбы с Ковидом" в ручном режиме, на то, на что им захочется кроме медицины, что уже сразу планируют провернуть такой же финт в 2021, но уже исправив "ошибку" и сделав его в разы больше