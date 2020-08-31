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Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий

Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, -

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил о недостаточности средств, которые Министерство финансов Украины предлагает на здравоохранение в государственном бюджете на 2021 год.

Об этом он сказал он сказал журналистам перед согласительным советом Верховной Рады 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже вошли в "военные действия" с Минфином, ведь те средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение, нас не устраивают", - сказал он.

По его словам, медицина должна финансироваться в размере 6% ВВП.

"Но 6% ВВП, я понимаю, что этого скорее всего не очень реально, так как у нас есть падение экономики, но у нас есть закон о государственных финансовых гарантиях в здравоохранении, и там четко прописано 5% ВВП, и наш комитет и партия будем бороться за то, чтобы Минфин выполнил закон", - подчеркнул Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Радуцкий: Не вижу предпосылок для введения чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в Украине

Автор: 

бюджет (4837) здравоохранение (332) Минфин (1556) Радуцкий Михаил (287)


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Топ комментарии
+8
Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1976
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31.08.2020 11:29
+8
Що, "кРадуцький", "пилять" нема чого?
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31.08.2020 11:30
+8
"Нас" это кого именно?!
Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
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31.08.2020 11:36
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пошли эту ссылку медбрату Радуцкому!
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31.08.2020 11:37 Ответить
Чому цей один ще не сидить?
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31.08.2020 11:29 Ответить
Бо в нього баночка з аналізами зє наркімана.
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31.08.2020 11:30 Ответить
А який сидить?
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31.08.2020 11:31 Ответить
А як же весна?
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31.08.2020 11:39 Ответить
Весной они уже тикать будут....
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31.08.2020 11:50 Ответить
Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 1976
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31.08.2020 11:29 Ответить
крадуцкому мало масок.... больше нечего пилить?
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31.08.2020 11:30 Ответить
Що, "кРадуцький", "пилять" нема чого?
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31.08.2020 11:30 Ответить
Не хватает денег? Бери кредит, Миша.
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31.08.2020 11:31 Ответить
Под 1%. В день.
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31.08.2020 11:39 Ответить
Платная медицина как-то живёт без подачек из бюджета. Так що припини скиглити!
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31.08.2020 11:33 Ответить
Кого это нас массажист?Какое отношение ,ты имеешь к медицине? Или решили ,опять пополнить гос.резерв ,что бы маски и респираторы опять крысы сожрали?
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31.08.2020 11:34 Ответить
"Нас" это кого именно?!
Тех, у кого уже кончились деньги от проданных перед пандемией почти 1000 тонн масок из госрезерва?
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31.08.2020 11:36 Ответить
Не вистачає? Ну тоді ще нємножєчко шей, Міша, ти ж єврей!
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31.08.2020 11:37 Ответить
"Если прибарахлиться, то внукам не хватит", - пояснил Радуцкий.
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31.08.2020 11:38 Ответить
Все таки какие магические эти 5%. Овощ ввел 5% налог с оборота, эти требуют 5% от ВВП . Наверное 5% - это так чтобы и сп#здить можно было и лохторат чтобы не сильно возмущался.
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31.08.2020 11:41 Ответить
А тебя, Радуцкий, на Гиляку . ВОР
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31.08.2020 11:42 Ответить
кгадуцький - хуцпата мразота
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31.08.2020 11:45 Ответить
лысая гнида продала все маски и опять деньги закончились, почку продай гнида.
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31.08.2020 11:48 Ответить
Не бережёт себя Крадуцкий, всё о народе думает, всё о людях переживает
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31.08.2020 12:01 Ответить
Біднятко, геть чисто!
Якщо так і надалі триватиме, то стратить чоловік спокій, сон і гарний апетит. Ми втратимо його, і ця втрата буде надзвичайно тяжкою!
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31.08.2020 13:34 Ответить
Клиника БАРИС требует больше денег!
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31.08.2020 12:03 Ответить
Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 8696Зебилы слили почти миллиард долларов на задолженности. Примерно по такой схеме Беня крал деньги в Приватбанке, выдавались кредиты без обеспечения, которые отдавать никто не собирался, списывали их и записывали в долг банка перед НБУ, но Беня и им не собирался платить. Нас не влаштовують кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров'я на 2021 рік, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 409
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31.08.2020 12:19 Ответить
Вот интересно, какова доля списанньіх кредитов простьім гражданам, думаю что таки есть, но стремится к "0"
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31.08.2020 12:26 Ответить
В позапрошлом году рейтинг мединститутов составлял 3-е место среди абитуриентов,потов влезла супер целитель Уляна Супрун и рейтинг рухнул в прошлом году сразу на 7 -е место.Еще в апреле я сказал всем знакомым медикам что в этом году мединститутов в десятке вообще не будет,и к сожалению оказался прав.В наш полтавский вообще недоборы даже первичные заявки не перекрывали необходимое количество мест. Здесь правда сработал еще короновирус и поднятие учебы от 27-до 32 тысяч в год.Правда все другие университеты в этом году безбожно задрали расценки вверх.
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31.08.2020 12:41 Ответить
...патаму что своровать будет слишком заметно!
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31.08.2020 13:28 Ответить
Хай би пан кРадуцький троха вгамував апетит. Бо від надмірного апетиту часом дупа злипається.
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31.08.2020 13:31 Ответить
Ясный хрен недостаточно.
Им видать так понравилось пилять "фонд борьбы с Ковидом" в ручном режиме, на то, на что им захочется кроме медицины, что уже сразу планируют провернуть такой же финт в 2021, но уже исправив "ошибку" и сделав его в разы больше
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31.08.2020 15:27 Ответить
 
 