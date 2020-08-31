Нас не устраивают средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение на 2021 год, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил о недостаточности средств, которые Министерство финансов Украины предлагает на здравоохранение в государственном бюджете на 2021 год.

Об этом он сказал он сказал журналистам перед согласительным советом Верховной Рады 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже вошли в "военные действия" с Минфином, ведь те средства, которые Минфин предлагает на здравоохранение, нас не устраивают", - сказал он.

По его словам, медицина должна финансироваться в размере 6% ВВП.

"Но 6% ВВП, я понимаю, что этого скорее всего не очень реально, так как у нас есть падение экономики, но у нас есть закон о государственных финансовых гарантиях в здравоохранении, и там четко прописано 5% ВВП, и наш комитет и партия будем бороться за то, чтобы Минфин выполнил закон", - подчеркнул Радуцкий.

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