Верховная Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов, - Разумков
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент внесет изменения в свой календарный план в связи с предстоящими местными выборам.
Об этом заявил Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 31 августа, передает Цензор.НЕТ.
"На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг - изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", - отметил Разумков.
По его словам, этот вопрос рассмотрят в четверг, 3 сентября.
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