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Верховная Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов, - Разумков

Верховная Рада внесет изменения в календарный план из-за местных выборов, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент внесет изменения в свой календарный план в связи с предстоящими местными выборам.

Об этом заявил Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 31 августа, передает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг - изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", - отметил Разумков.

По его словам, этот вопрос рассмотрят в четверг, 3 сентября.

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Автор: 

ВР (29229) местные выборы (2752) Разумков Дмитрий (1520)


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От у мене питання: а ці ідіоти, коли на початку року складали той календарний план, не знали, що в кінці жовтня будуть місцеві вибори???
Чи вони не збирались їх проводити?
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31.08.2020 11:41 Ответить
А до этого какой то созыв менял календарный план под местные выборы???
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31.08.2020 11:44 Ответить
суть діалогу з зеленими.

Верховна Рада внесе зміни до календарного плану через місцеві вибори, - Разумков - Цензор.НЕТ 4925
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31.08.2020 11:46 Ответить
 
 