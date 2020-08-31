"Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу
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Член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение встречи с заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным в связи с заявлениями последнего по Донбассу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам перед согласительным советом Верховной Рады в понедельник.
"Когда в Верховную Раду поступают письма, Рада каким-то образом на них реагирует... Мы общались несколько часов с Леонидом Макаровичем (Кравчуком, главой украинской делегации в ТКГ. – Ред.) за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга", - сказал он.
На уточняющий вопрос, будут ли проводиться соответствующие консультации с Фокиным, Корниенко допустил возможность такой встречи.
"Мы с Фокиным еще не общались... возможно, планируем", - добавил депутат.
Среди прочего, Корниенко подчеркнул, что условий по безопасности для проведения выборов в отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока нет.
Ранее Фокин в интервью изданию "Strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".
В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.
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А тут така візуалізація
І тоді буде вам люстрація на люстрах ..
Санитарів, та клізму, літрів на десять...
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА?
фокин посягнул на территориальную целостность Украини.
15 лет старику светит и кравчуку также, за соучастие.