"Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу

Член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение встречи с заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным в связи с заявлениями последнего по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам перед согласительным советом Верховной Рады в понедельник.

"Когда в Верховную Раду поступают письма, Рада каким-то образом на них реагирует... Мы общались несколько часов с Леонидом Макаровичем (Кравчуком, главой украинской делегации в ТКГ. – Ред.) за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли проводиться соответствующие консультации с Фокиным, Корниенко допустил возможность такой встречи.

"Мы с Фокиным еще не общались... возможно, планируем", - добавил депутат.

Среди прочего, Корниенко подчеркнул, что условий по безопасности для проведения выборов в отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока нет.

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Ранее Фокин в интервью изданию "Strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.