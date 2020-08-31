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Новости Политика Украины
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амнистия (450) Фокин (100) Донбасс (26927) Корниенко (651)

"Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Член комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко допускает проведение встречи с заместителем главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным в связи с заявлениями последнего по Донбассу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам перед согласительным советом Верховной Рады в понедельник.

"Когда в Верховную Раду поступают письма, Рада каким-то образом на них реагирует... Мы общались несколько часов с Леонидом Макаровичем (Кравчуком, главой украинской делегации в ТКГ. – Ред.) за закрытыми дверьми, очень много поняли об этом процессе, лучше почувствовали друг друга", - сказал он.

На уточняющий вопрос, будут ли проводиться соответствующие консультации с Фокиным, Корниенко допустил возможность такой встречи.

"Мы с Фокиным еще не общались... возможно, планируем", - добавил депутат.

Среди прочего, Корниенко подчеркнул, что условий по безопасности для проведения выборов в отдельных районов Донецкой и Луганской областей пока нет.

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Ранее Фокин в интервью изданию "Strana.ua" заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

В понедельник, 31 августа, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает заявление Фокина о всеобщей амнистии участников незаконных вооруженных формирований не соответствующим национальным интересам.
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Топ комментарии
+38
з Фокіним повинен зустрічатися слідчий та прокурор. Причому в СІЗО, а не вотетаусьо
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31.08.2020 11:48
+24
Со скотом фокиным уже следователь должен был встретится...еще вчера....
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31.08.2020 11:48
+16
Фокин говорящая голова зеклована.и все речи этой головы написаны зекоМандой...
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31.08.2020 11:58
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з Фокіним повинен зустрічатися слідчий та прокурор. Причому в СІЗО, а не вотетаусьо
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31.08.2020 11:48 Ответить
Фокин говорящая голова зеклована.и все речи этой головы написаны зекоМандой...
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31.08.2020 11:58 Ответить
ой горе то какое а Фокин того типа став бувшим.. завтра лафетные гонки....
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31.08.2020 12:59 Ответить
АЛКАШ корниенко за бухлом может встретится со старым маразматиком ФОКиным
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31.08.2020 12:53 Ответить
Шо ти, падлюко, дурня клеїш?
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31.08.2020 13:40 Ответить
Та ні друже, слідчий за посаду все продасть. Вустами фокина говорить блаЗень, або ті кого він беззаперечно слухає. Тому прийшов час гуртуватися, та захищати наші здобутки.
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31.08.2020 13:41 Ответить
Со скотом фокиным уже следователь должен был встретится...еще вчера....
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31.08.2020 11:48 Ответить
Віталій Портніков -ЩЕ 4 серпня- "Кравчук собирается подставить Фокина."
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31.08.2020 13:34 Ответить
А ещё лучше- вот эти:
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 1979
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31.08.2020 13:50 Ответить
Пусть пердуны старые в ОРДЛО поедут,не останавливайте.Может хоть там(на подвале)-мозги прочистят.
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31.08.2020 11:49 Ответить
А шо Фокин? Это попугай. Говорящая голова. Он там что, от себя языком молотит? Поторяет то, чему его научили. Иди сразу Зелю допрашивать.
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31.08.2020 11:50 Ответить
И сразу, при встрече
"Слуга народа" Корниенко допускает проведение встречи с Фокиным в связи с его заявлениями по Донбассу - Цензор.НЕТ 6657
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31.08.2020 11:50 Ответить
Тільки хотів його попросити зробити це на зустрічі ...
А тут така візуалізація "Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 2409
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31.08.2020 14:13 Ответить
самое лучшее решение проблемы донбасса - забить на него куй....
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31.08.2020 11:51 Ответить
два ряда колючки и минные поля очень быстро решат эту проблему, мне эти кормильцы пох как и весь даунбасовский черяк.
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31.08.2020 11:57 Ответить
Все ти знаєш і розумієш звідки втер дме. Лицемір.
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31.08.2020 11:53 Ответить
Какой примитивный разводняк. "Злой и добрый полицейский". Счас "слуги" на людях фокина нагнут и бараны заблеют, какие "слуги" патриоты и шо бубачка зашибись.
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31.08.2020 11:53 Ответить
С этим уродом нужно встретиться прокурору .
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31.08.2020 11:54 Ответить
Венедиктовій? ( в залі- гомеричний сміх).
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31.08.2020 12:11 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 8729
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31.08.2020 14:24 Ответить
дивіться, шлюхи урода, якщо ви не проясните конкретної позиції щодо заяв факіна, то це буде розглядатися як підтримка цих старих пердунів.
І тоді буде вам люстрація на люстрах ..
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31.08.2020 11:54 Ответить
баба-да, баба-да. було б добре, якби ви зустрілися в сізо!
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31.08.2020 12:06 Ответить
Яка нафіг зустріч???
Санитарів, та клізму, літрів на десять...
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31.08.2020 12:08 Ответить
Його святий Петро біля воріт дожидає, слідчий не встигне, не на патріота ж справу заводити.
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31.08.2020 12:08 Ответить
Выгоните его нахрен обратно на пенсию да и сами идите следом!
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31.08.2020 12:11 Ответить
Фокин должен сидеть в тюрьме за предательство, а не "зустрічі з ним проводити".
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31.08.2020 12:11 Ответить
Это коллаборанты, которые хотят развалить нашу страну! Вздернуть мразей!!!
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31.08.2020 12:22 Ответить
Фока и Крава-мажте лоб зе-зе-зеленкой.
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31.08.2020 12:25 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 5284
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31.08.2020 12:54 Ответить
Какие встречи, какие консультации? Уволить провокатора и привлечь его к ответственности. И Кравчука тоже, чтобы знал с кем водиться.
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31.08.2020 13:14 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 2467
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31.08.2020 13:26 Ответить
ТУ МАЧ загралися ЗЕбарани в боротьбі за рейтинги, це вам не з соснами корабельними в скандали встрягати ... Єрмак підказав Вовці для підстави найняти діда Льоньку, дід Льонька Фокіна , а приплило все гівно керівнику неіснуйочії партії, яка втече від виборів за ширму вірусного карнтину...
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31.08.2020 13:27 Ответить
Кравчук ещё за разворованное Черноморское пароходство не ответил
ГДЕ ВСЕ УКРАИНСКИЕ СУДА?
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31.08.2020 13:29 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко припускає проведення зустрічі з Фокіним у зв'язку з його заявами про Донбас - Цензор.НЕТ 7554
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31.08.2020 13:29 Ответить
с ним СБУ и прокуратура должны УЖЕ встретиться...и не отпускать после встречи лет 15.
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31.08.2020 13:34 Ответить
Втречу с фокиним должен проводить уже следователь.
фокин посягнул на территориальную целостность Украини.
15 лет старику светит и кравчуку также, за соучастие.
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31.08.2020 14:03 Ответить
 
 