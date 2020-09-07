В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 34 человека, во время пожаров - 16, - ГСЧС

В течение прошедшей недели (с 24.08 по 30.08) на водных объектах Украины погибли 34 человека, во время пожаров - 16.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, с начала недели зарегистрировано 2 тыс. 928 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидирован 2 тыс. 331 пожар, спасены на пожарах 23 человека и не допущено уничтожение огнем 476 зданий и 50 ед. техники. Во время пожаров погибли 16 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн. 823 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлены 275 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 2 тыс. 288 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 34 человека.