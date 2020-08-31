Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство "БелТА" со встречи Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение, "чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения".

Смотрите также: Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, прекрати звонить бывшим". ФОТО

При этом Лукашенко прокомментировал свое видение принятия Конституции на референдуме.

"Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - сказал глава государства.

При этом, по словам Лукашенко, "голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение".