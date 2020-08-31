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Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство "БелТА" со встречи Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение, "чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения".

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При этом Лукашенко прокомментировал свое видение принятия Конституции на референдуме.

"Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - сказал глава государства.

При этом, по словам Лукашенко, "голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение".
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Топ комментарии
+8
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3680
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31.08.2020 12:41
+7
Урод. Моральний урод.
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31.08.2020 12:48
+7
Самозванец ,которого не выбрали ,решил делать изменения в конституцию государства БеларусьРобота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2206 Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9763
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31.08.2020 12:59
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Царство Беларусь?
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31.08.2020 12:39 Ответить
БелоРусская область
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31.08.2020 13:00 Ответить
белорусский федеральный округ.
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31.08.2020 13:32 Ответить
А голосование за изменения в Конституцию пройдут, как на РФ - в багажнике авто, на детской площадке, на пеньке и т.п. ???
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31.08.2020 12:40 Ответить
У луки своя технология - результаты поменяют местами.
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31.08.2020 12:42 Ответить
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3680
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31.08.2020 12:41 Ответить
"чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения". Источник: https://censor.net/ru/n3216722
==
ты им не нравишься Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2291
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31.08.2020 12:41 Ответить
лука продолжает играть в игру "псих и демократия"
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31.08.2020 12:41 Ответить
Замінимо протести обговоренням змін до Конституції ? Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7069
а Що..
знаючи "свободолюбивість білоруської нації" ця "пропозиція " Диктатора може і "проканати"... Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6269
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31.08.2020 12:43 Ответить
Звісно проканає. Змінами займається суд а не депутати))) ганбіщееее...
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31.08.2020 12:47 Ответить
Урод. Моральний урод.
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31.08.2020 12:48 Ответить
По нём дурка плачет,причем,лет 40
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31.08.2020 12:59 Ответить
Для зменшення масовості акцій й збереження власної влади- хитрозачесаний буде максимально тягнути час, вихоплювати по одному й закривати особливо активних протестувальників, проголошувати різні мертвонароджені ініціативи по реформуваню державного устрою Білорусі. Потім, коли все затихне - він сповна відіграється над тими , від кого зараз змушений ховатися. Ліхтарики, кольорові кульки , пісні та кричалки - ще не змусили жодного диктатора в світі покинути посаду.
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31.08.2020 12:53 Ответить
Это должно быть с Другим президентом. Сябры, не дайте ему заговорить проблему.
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31.08.2020 12:54 Ответить
Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется в кремле - Лукашенко
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31.08.2020 12:57 Ответить
Самозванец ,которого не выбрали ,решил делать изменения в конституцию государства БеларусьРобота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2206 Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9763
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31.08.2020 12:59 Ответить
Аншлюс.
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31.08.2020 13:01 Ответить
Беларусь RIP.
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31.08.2020 13:02 Ответить
Сначала белорусам яйца сильно сжали, а потом немного разжали и предложили обсудить конституцию. Гэта перамога.
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31.08.2020 13:06 Ответить
Головні зміни це дозволяти вступати на посаду президента з 16 років чи таки з 18 ? Можна і референдум провести
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31.08.2020 13:11 Ответить
Ну что, братья сябры, скороу вас будет свой обнулёныш и надолго Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6535. Пока не перестанете дрочить на россию. Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1141
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31.08.2020 13:18 Ответить
Зара все попрацюємо над змінами в конституцію, аби ви всі заспокоїлися.
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31.08.2020 13:34 Ответить
Снова будет врать и фальсифицировать!
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31.08.2020 13:35 Ответить
в 1995 году он разогнал Парламент и Конституционный суд.
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31.08.2020 19:06 Ответить
Поздно пить (вносить) Баржоми (изменения), когда почки (легитимность) отвалились. Всем уже давно пох на тебя ,одичалый лед, ни фуя тебя уже не спасёт, но ты слишком шизик, чтобы это осознать, тем печальней будет твой финал : Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1269 Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9855
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31.08.2020 13:50 Ответить
Сябры, не слушайте бандюгана, захватившего власть!
Пусть убирается с трона вместе с троном, а Конституцию и при лигитимном президенте можно сменить и референдум провести.
Таракан вам мозги запаривает.
Берите штурмом власть и выкидывайте совков с кресел (можно в окно).
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31.08.2020 14:19 Ответить
Сябры на двух пальцах раскидую,що происходит.Лука тупо рейдерит вашу страну.Сейчас документы оформит и сольёт новому владельцу северному царю.Думаю объяснять не треба,що такое рейдерство?Тут та же схема.Захват предприятия силовым образом,через ручной суд оформление подложных документов на собственность и вуаля у вашей страны новый собственник Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6711
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31.08.2020 14:52 Ответить
При любом сценарие Луке Мудищеву - ...опа Робота над змінами до Конституції Білорусі вже триває, їх винесуть на громадське обговорення, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8863

Любые документы которые он подпишет недействительны, потому что он уже не президент - сябры его уволили.
Жыве Беларусь!
Сябры - Украина с вами.

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31.08.2020 18:18 Ответить
 
 