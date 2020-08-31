Работа над изменениями в Конституцию Беларуси уже ведется, их вынесут на общественное обсуждение, - Лукашенко
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что готовится проект новой редакции Конституции республики, который будет вынесен на общественное обсуждение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает госагентство "БелТА" со встречи Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение, "чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения".
При этом Лукашенко прокомментировал свое видение принятия Конституции на референдуме.
"Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - сказал глава государства.
При этом, по словам Лукашенко, "голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение".
Пожалуйста, подождите...
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ты им не нравишься
а Що..
знаючи "свободолюбивість білоруської нації" ця "пропозиція " Диктатора може і "проканати"...
Пусть убирается с трона вместе с троном, а Конституцию и при лигитимном президенте можно сменить и референдум провести.
Таракан вам мозги запаривает.
Берите штурмом власть и выкидывайте совков с кресел (можно в окно).
Любые документы которые он подпишет недействительны, потому что он уже не президент - сябры его уволили.
Жыве Беларусь!
Сябры - Украина с вами.