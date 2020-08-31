РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13575 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗа рубежом Репрессии в Беларуси
4 881 54
Беларусь (7524) Лукашенко (3499) репрессии (2751)

В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте: "Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом"

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте:

В Новополоцком ГОВД 31 августа рассмотрели протокол по административному делу в отношении Зои Скворцовой, которая нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги "Жыве Беларусь!", "Свободу политзаключенным".

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое "правонарушение малозначительное". Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях - митингах, шествиях. Мол, "нежелательно меня там будет увидеть". Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что "такие площадки надо согласовывать с горисполкомом", - сообщила Скворцова журналистам.

Смотрите также: Белорус на протесте обратился к Путину: "Вова, прекрати звонить бывшим". ФОТО

28 августа возле завода "Измеритель" в Новополоцке Зоя Скворцова гуляла с 4-летним сыном, потом ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама. Малыш нарисовал домик, а мама - БЧБ-флаг и лозунги: "Жыве Беларусь!" и "Свободу политзаключенным". Охранник завода вызвал милицию - и женщину с ребенком забрали в ГОВД. Там они провели полтора часа.

В милиции на женщину составили протокол по части 2 статьи 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
ну шо, сусєді, відкрили свій чемпіонат з перекопування дна..?
показать весь комментарий
31.08.2020 13:05
+9
Крутіше ніж за паребріком. В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте: "Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом" - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
31.08.2020 13:08
+7
Зебилам вникать - зачем нужен был Майдан.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нет это бялярусо себрятский федеративный округ ********...
показать весь комментарий
31.08.2020 13:09 Ответить
Рыги завидуют черной завистью-как бы им хотелось так же в Украине-нарисовал флаг-в тюрьму.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:32 Ответить
ну шо, сусєді, відкрили свій чемпіонат з перекопування дна..?
показать весь комментарий
31.08.2020 13:05 Ответить
Крутіше ніж за паребріком. В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте: "Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом" - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
31.08.2020 13:08 Ответить
Вообще то так и есть, как бы не смешно звучало.
На Расее - аторитаризм (есть какие то организации, еще видимость оппозиции и такие как Навальный могут чего нибудь повякать), а в Беларуси - тоталитаризм
показать весь комментарий
31.08.2020 15:20 Ответить
Зебилам вникать - зачем нужен был Майдан.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:09 Ответить
На то они и зебилы, чтобы до них не дошло и с 5-го и с 10-го раза. Они необучаемы! Ну разве что по принципу "собаки Павлова" - типа печеньку за правильный ответ и паяльной лампой по жопе за неправильный....но чуть в сторону от заученных ответов и опять налажают
показать весь комментарий
31.08.2020 15:23 Ответить
Охранник завода вызвал милицию - и женщину с ребенком забрали в ГОВД.Источник: https://censor.net/ru/n3216726

Скоріш за все той охоронець напудив в штани з переляку,що можуть подумати на цілий завод,що вони "нєблагонадьожні".
показать весь комментарий
31.08.2020 13:10 Ответить
А как во времена СССР в "классики" на асфальте играли?
показать весь комментарий
31.08.2020 13:11 Ответить
а чо "во времена сєсєсєр"? типу зараз не грають?
показать весь комментарий
31.08.2020 14:12 Ответить
А зараз тільки з дозволу місцевої влади. Інакше, щойно клітинки намалюєш - сам в клітці опинишся.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:25 Ответить
так то в Білорусі, у них совок залишився
показать весь комментарий
31.08.2020 14:28 Ответить
Мне Маркса жаль: его наследство
свалилось в русскую купель;
здесь цель оправдывала средство
и средства обосрали цель.
(И.Губерман)
показать весь комментарий
31.08.2020 13:12 Ответить
Мне Губермана жаль: его наследство....
показать весь комментарий
31.08.2020 13:15 Ответить
Наследство Губермана, переживёт века!
А ваше вот наследство на миг, вот тут,
Ну, всё, пока.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:22 Ответить
Мне старого зольдата жаль...
показать весь комментарий
31.08.2020 13:34 Ответить
Развейте, если сможите, свой сюжет,
А то ведь у вас, как кроме - жаль.....
Ни чего ведь более и нет.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:42 Ответить
а мне никого не жаль хер на вас всех! У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 7220 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 7220 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 7220
показать весь комментарий
31.08.2020 13:49 Ответить
Слой человека в вас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину вас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
(автор тот же) У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 8333
показать весь комментарий
31.08.2020 13:55 Ответить
Старый пенис иди детям своим тупоголовым такое читай на ночь!
показать весь комментарий
31.08.2020 21:20 Ответить
А, что так поздно с ответом? Тау задержки большая, а мозг мизерный? С грецкий орех? 😉😏😎😁
показать весь комментарий
31.08.2020 21:24 Ответить
Просто на дебилов время не охота тратить.
показать весь комментарий
31.08.2020 21:26 Ответить
Маркс був лютим русофобом.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:39 Ответить
Если смоделировать ситуацию с рисованием флага ДыРы на асфальте в Киеве, украшенного лозунгом "слава днр", то ничего шокирующего. Провели беседу, предупредили, отпустили. Так и должна действовать власть. Чисто вопрос симпатии или антипатии к БЧБ.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:16 Ответить
шо ты несешь-то, олух царя небесного!
показать весь комментарий
31.08.2020 14:14 Ответить
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 3698
показать весь комментарий
31.08.2020 13:22 Ответить
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5472 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 3387 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 422
показать весь комментарий
31.08.2020 14:18 Ответить
"Охранник завода вызвал милицию -.... "Источник: https://censor.net/ru/n3216726
Свої гниди все здають, павлікі марозови. Влаштувати б цьому "охраннику завода" тьомную ....
Сябри спочатку нейтралізуйте свою вату і совкодрочерів, на них тримається +уйловский калгазник. Бийте крєпко, без шума і пилі, буде питати "За что ?", добавляйте під пєчєнь. Зрозумійте це потенційні "тітухани" і опора фашистського режиму, контрреволюціонери.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:30 Ответить
Спалить гниду с его обосранной будкой шавки режима.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:34 Ответить
Я рисую на асфальте белым мелом свинку Пепу,
Но милиция сказала: "Это ..уй - 15 суток!"
показать весь комментарий
31.08.2020 13:33 Ответить
Иными словами,маленький мальчик или девочка должны перед тем как играть в "классики" сгонять в исполком???Окуеть не встать!!!
показать весь комментарий
31.08.2020 13:33 Ответить
ДА ДА !
Они мелом тоже что-то нецензурное могут написать - как и Григорий У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 9752
показать весь комментарий
31.08.2020 14:21 Ответить
с большой долей вероятности если бы мама малыша не начала дорисовывать политические лозунги, на них бы никто не обратил внимание, и кстати впутывать 4-х летнего малыша в политику и потенциальные разборки с ОМОН это не сильно красит маму.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:33 Ответить
Мечта ватанов.
показать весь комментарий
31.08.2020 13:34 Ответить
дышать и моргать тоже по графику
показать весь комментарий
31.08.2020 13:35 Ответить
Тирана-параноика нарисованным флагом не победить. Добровольно он уйти не захочет...
показать весь комментарий
31.08.2020 13:40 Ответить
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 4869
показать весь комментарий
31.08.2020 14:41 Ответить

logvynenko
@logvynenko

Сьогодні прочитав про протест в Білорусі, що продовжується і продовжується.
І не зміг обійти стороною один заклик.
Заклик звучить так: «З 1 вересня виводимо всіх школярів і студентів з піонерів і жовтенят».

З піонерів і жовтенят, бляха. Уявляєте? Як далеко ми відкинули це лайно?
показать весь комментарий
31.08.2020 14:20 Ответить
У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 2906 студентів - з комсомольців !

свідомі робітники- заяви на вихід з КПБ !
Вчителі , адмінпрацівники і т.п. можуть пока залишитися - бо з роботи виженуть ...
показать весь комментарий
31.08.2020 14:27 Ответить
Восстание в Белоруссии длится уже ровно три недели.
Для политического кризиса - это огромный срок.
И если за это время ни малейших усилий для формирования революционного субъекта не предпринято, то ничего в утешение вам, ребятки, я сказать не могу.
Лукашенко - политический труп, но он в абсолютно безнадежном положении отрабатывает с полной отдачей сил. Ради сохранения власти он готов на все.
Будьте уверены, Таракан прольет реки чужой крови, да и своей не пожалеет.
А на что готовы вы, сторонники свободы и демократии - еще отчаяннее махать шариками, еще громче хлопать в ладошки, еще громче визжать, получая пи..дюлей от карателей?



Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы. А пока оно едет, я объясню умным людям (надеюсь, таковые есть среди граждан РБ), почему так происходит.У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 90 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096 У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 5096kungurovБеларусь: революция превращается в карнавал

https://kungurov.livejournal.com/276946.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR19nlb45Byq3wwtfXHUXbPMIGiRfmmhHra7k20UtTjRW6bMUnSkESFb5uk
показать весь комментарий
31.08.2020 14:40 Ответить
То, что там происходит, это не восстание.
Это какой-то карнавальный флешмоб.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:42 Ответить
У нас теж були такі шматочки в Майдані. На Різдво в ніч залишалося не більше 40 людей під сценою. І навіть славні бої на Грушевського зсередини виглядали дещо по-іншому, ніж на фотках новинних агенств: 500 людей билися на передньому краї, а 20000 стояли у них за спинами зі смартфонами. І я навіть можу назвати певні організації, які дали на Грушу ціх 500 людей, якби не вони, було б те саме, що в Білорусі. Люди вони гм... всюди люди, і поводять себе плюс мінус однаково, просто організація у нас було набагато краща. І навіть Нуланд з кошиком на Майдані) Це дорогого варте. А у них нічого немає, навіть Тихановська втекла, замість очолювати і тримати передній край. Турчинов не злякався, Тихановська злякалась, і таке там все на жаль. А люди молодці, їх всі кинули, а вони все одно збираються і роблять те, що можуть зробити громадяни без зброї - протестують з прапорцями та ліхтариками.
показать весь комментарий
31.08.2020 16:26 Ответить
І це нічого не дасть.
Лука не Яник, не збирається тікати. Тим більше, від повітряних кульок та ліхтариків.
показать весь комментарий
31.08.2020 16:37 Ответить
Митрополита Кондрусевича не впускают в Беларусь
Главу католического костела Беларуси, Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь беларусские пограничники.
Он заявил, что находится на переходе "Кузница Белостоцкая - Брузги" (граница с Польшей).

Митрополит является гражданином Беларуси.
Оснований чтобы не пускать гражданина Беларуси в Беларусь в законе не предусмотрено.
показать весь комментарий
31.08.2020 14:44 Ответить
У диктатора "правильний диктаторський підхід"..Враховуючи досвід "солідарності".. У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 2799
Де проти військової диктатури виступили профспілки ВАлєнси і католицька церква..


"обезголовити" Білоруську католицьку церкву і страйкоми....
Чим відповість Білорусь ?
ЗАВТРА. ?
показать весь комментарий
31.08.2020 14:48 Ответить
ХОча..

❗️Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета, задержана сегодня ДФР.
Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге.


Тем временем Координационный Совет насчитывает 60 членов, расширенный состав КС - 4200 человек, помимо этого, на данный момент подано больше 10 тысяч заявок на вступление в расширенный состав. У Білорусі судили жінку за прапор на асфальті: "Місця, де можна малювати крейдою, треба погоджувати з виконкомом" - Цензор.НЕТ 1763

Хоча.. Білоруська опозиція,здається знайшла метод.. на арешт учасників "Штабу" -Садити тобі нас,усатий таркакан,не пересадити ... метод під назвою -вичерпання місць у тюрмах ... ((
показать весь комментарий
31.08.2020 16:15 Ответить
Фигня, у нас вон прИзидент на флаге танцевал и все ок!
показать весь комментарий
31.08.2020 14:50 Ответить
Лука совсем ипанулся.
Однозначно в Ростов, он и его сыночки-мародеры
показать весь комментарий
31.08.2020 15:03 Ответить
Старший синок у нього ""на дуже хлібному місці" -Білоруська національна лотарея...\Але не дурак, тому "грає вар"ята" -роль опозиції до Бацьки ... )
показать весь комментарий
31.08.2020 16:17 Ответить
А детей за рисунки на асфальте ещё не расстреливают? Скоро будут
показать весь комментарий
31.08.2020 16:47 Ответить
белорусам уже все понятно, но шо конкретно им понятно они еще не поняли )
подарите еще больше цветов мусорам
показать весь комментарий
31.08.2020 18:07 Ответить
Мда....Это уже даже не дно,это намного ниже.Теперь что бы девочкам поиграть в классики-родители должны спрашивать заранее разрешение.Поздравляю Вас сябры...
показать весь комментарий
31.08.2020 19:47 Ответить
 
 