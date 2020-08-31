В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте: "Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом"
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В Новополоцком ГОВД 31 августа рассмотрели протокол по административному делу в отношении Зои Скворцовой, которая нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги "Жыве Беларусь!", "Свободу политзаключенным".
Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.
"Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое "правонарушение малозначительное". Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях - митингах, шествиях. Мол, "нежелательно меня там будет увидеть". Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что "такие площадки надо согласовывать с горисполкомом", - сообщила Скворцова журналистам.
28 августа возле завода "Измеритель" в Новополоцке Зоя Скворцова гуляла с 4-летним сыном, потом ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама. Малыш нарисовал домик, а мама - БЧБ-флаг и лозунги: "Жыве Беларусь!" и "Свободу политзаключенным". Охранник завода вызвал милицию - и женщину с ребенком забрали в ГОВД. Там они провели полтора часа.
В милиции на женщину составили протокол по части 2 статьи 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).
Пожалуйста, подождите...
На Расее - аторитаризм (есть какие то организации, еще видимость оппозиции и такие как Навальный могут чего нибудь повякать), а в Беларуси - тоталитаризм
Скоріш за все той охоронець напудив в штани з переляку,що можуть подумати на цілий завод,що вони "нєблагонадьожні".
свалилось в русскую купель;
здесь цель оправдывала средство
и средства обосрали цель.
(И.Губерман)
А ваше вот наследство на миг, вот тут,
Ну, всё, пока.
А то ведь у вас, как кроме - жаль.....
Ни чего ведь более и нет.
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину вас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
(автор тот же)
Свої гниди все здають, павлікі марозови. Влаштувати б цьому "охраннику завода" тьомную ....
Сябри спочатку нейтралізуйте свою вату і совкодрочерів, на них тримається +уйловский калгазник. Бийте крєпко, без шума і пилі, буде питати "За что ?", добавляйте під пєчєнь. Зрозумійте це потенційні "тітухани" і опора фашистського режиму, контрреволюціонери.
Но милиция сказала: "Это ..уй - 15 суток!"
Они мелом тоже что-то нецензурное могут написать - как и Григорий
logvynenko
@logvynenko
Сьогодні прочитав про протест в Білорусі, що продовжується і продовжується.
І не зміг обійти стороною один заклик.
Заклик звучить так: «З 1 вересня виводимо всіх школярів і студентів з піонерів і жовтенят».
З піонерів і жовтенят, бляха. Уявляєте? Як далеко ми відкинули це лайно?
свідомі робітники- заяви на вихід з КПБ !
Вчителі , адмінпрацівники і т.п. можуть пока залишитися - бо з роботи виженуть ...
Для политического кризиса - это огромный срок.
И если за это время ни малейших усилий для формирования революционного субъекта не предпринято, то ничего в утешение вам, ребятки, я сказать не могу.
Лукашенко - политический труп, но он в абсолютно безнадежном положении отрабатывает с полной отдачей сил. Ради сохранения власти он готов на все.
Будьте уверены, Таракан прольет реки чужой крови, да и своей не пожалеет.
А на что готовы вы, сторонники свободы и демократии - еще отчаяннее махать шариками, еще громче хлопать в ладошки, еще громче визжать, получая пи..дюлей от карателей?
Так обделаться в абсолютно беспроигрышной ситуации - это надо очень постараться. Переходящее знамя самой беспомощной революции уже едет к вам через океан из Венесуэлы. А пока оно едет, я объясню умным людям (надеюсь, таковые есть среди граждан РБ), почему так происходит. 90 kungurovБеларусь: революция превращается в карнавал
https://kungurov.livejournal.com/276946.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social&fbclid=IwAR19nlb45Byq3wwtfXHUXbPMIGiRfmmhHra7k20UtTjRW6bMUnSkESFb5uk
Это какой-то карнавальный флешмоб.
Лука не Яник, не збирається тікати. Тим більше, від повітряних кульок та ліхтариків.
Главу католического костела Беларуси, Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь беларусские пограничники.
Он заявил, что находится на переходе "Кузница Белостоцкая - Брузги" (граница с Польшей).
Митрополит является гражданином Беларуси.
Оснований чтобы не пускать гражданина Беларуси в Беларусь в законе не предусмотрено.
Де проти військової диктатури виступили профспілки ВАлєнси і католицька церква..
"обезголовити" Білоруську католицьку церкву і страйкоми....
Чим відповість Білорусь ?
ЗАВТРА. ?
❗️Лилия Власова, член Президиума Координационного Совета, задержана сегодня ДФР.
Ранее утром она была вызвана к 15:00 в Центральное РУВД г. Минска по факту участия в несанкционированном митинге.
Тем временем Координационный Совет насчитывает 60 членов, расширенный состав КС - 4200 человек, помимо этого, на данный момент подано больше 10 тысяч заявок на вступление в расширенный состав.
Хоча.. Білоруська опозиція,здається знайшла метод.. на арешт учасників "Штабу" -Садити тобі нас,усатий таркакан,не пересадити ... метод під назвою -вичерпання місць у тюрмах ... ((
Однозначно в Ростов, он и его сыночки-мародеры
подарите еще больше цветов мусорам