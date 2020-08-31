В Беларуси судили женщину за флаг на асфальте: "Места, где можно рисовать мелом, надо согласовывать с исполкомом"

В Новополоцком ГОВД 31 августа рассмотрели протокол по административному делу в отношении Зои Скворцовой, которая нарисовала на асфальте бело-красно-белый флаг и написала лозунги "Жыве Беларусь!", "Свободу политзаключенным".

Об этом сообщает Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

"Мне вынесли устное предупреждение и сообщили, что мое "правонарушение малозначительное". Учли, что ранее я не привлекалась к административной и уголовной ответственности. Сказали, что я не буду даже проходить в милицейской базе данных. Также попросили, чтобы я не участвовала ни в каких несанкционированных массовых мероприятиях - митингах, шествиях. Мол, "нежелательно меня там будет увидеть". Что касается мест, где можно рисовать детям, сообщили, что "такие площадки надо согласовывать с горисполкомом", - сообщила Скворцова журналистам.

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28 августа возле завода "Измеритель" в Новополоцке Зоя Скворцова гуляла с 4-летним сыном, потом ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама. Малыш нарисовал домик, а мама - БЧБ-флаг и лозунги: "Жыве Беларусь!" и "Свободу политзаключенным". Охранник завода вызвал милицию - и женщину с ребенком забрали в ГОВД. Там они провели полтора часа.

В милиции на женщину составили протокол по части 2 статьи 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов).