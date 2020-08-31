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После начала учебного года в Украине ожидается вспышка COVID-19. Это естественно, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

После начала учебного года в Украине ожидается вспышка COVID-19. Это естественно, - Рубан

После начала учебного года ожидается вспышка заболевания коронавирусом. Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заявил, что это естественно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал РБК-Украина.

"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - сказал Рубан.

Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.

"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске продлили школьные каникулы

Напомним, Рубан считает возможным попадание столицы в "оранжевую зону" карантина; это может произойти, если в Киеве не будут сдерживать вспышки коронавируса.
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Топ комментарии
+6
Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты !!
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31.08.2020 13:20
+3
Что означает по факту что школы числа 25 -30 сентября закроют повсеместно. Ну так это было всем и так понятно. ( Если один заболевший в классе и 14 дневный карантин для всего класса, ну а если в семье трое школьников из разных классов.. и т.д это же как снежный ком..)
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31.08.2020 13:20
+2
Ну, этого и следовало ожидать ). Главное было деткам в школу купить вещи на несколько зарплат, а теперь мона и карантин )))
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31.08.2020 13:25
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Начинать учебный год на пике эпидемии могут только диверсанты и идиоты !!
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31.08.2020 13:20 Ответить
В рашке тоже открываются школы 1 сентября. Украинские диверсанты тоже не сидят без дела )
Хотя, если честно, очень стремно, согласен.

В ситуации, которой раньше никогда не было, трудно заранее сказать правильное решение. Не открывать школы - также повлечет вал критики.
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31.08.2020 13:47 Ответить
Что означает по факту что школы числа 25 -30 сентября закроют повсеместно. Ну так это было всем и так понятно. ( Если один заболевший в классе и 14 дневный карантин для всего класса, ну а если в семье трое школьников из разных классов.. и т.д это же как снежный ком..)
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31.08.2020 13:20 Ответить
Ну, этого и следовало ожидать ). Главное было деткам в школу купить вещи на несколько зарплат, а теперь мона и карантин )))
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31.08.2020 13:25 Ответить
"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - глава Госпродпотребслужбы города Киева.

Та я шось не вразумел )))))))))) Вирус короны головного мозга каждый год и уже, я так понял, давно? ))))))))
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31.08.2020 13:29 Ответить
Почему зелёные? Так происходит во всём мире, они там тоже затесались везде твои зелёные?
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31.08.2020 13:30 Ответить
Все так, но усттраивать истерики и уничтожать экономику из-за гриппа - противоестественно
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31.08.2020 13:35 Ответить
Та да. А те, що діється зараз - ето не вспишка, а так - подсвєчіваніє...
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31.08.2020 13:58 Ответить
Три маски в день ребенку, это какой выторг, только для этого школы и открывали.
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31.08.2020 14:00 Ответить
Лана, можно говорить ребенку что маски новые, а давать утром постиранные старые.
Сидя в тик-токе ребенок все равно ничего не заметит.
А стоимость масок вычитать из его карманных денег - навар по 30 гривень в день!

Ищите не проблемы, а возможности!!!
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31.08.2020 15:37 Ответить
Я бы даже что-то толковое ответила, если бы Вы перевели свою абракадабру на человеческий язык - попутно уразумев, что это бессмыслица. А то непонятно, с кем Вы беседуете. Может, какие-то обезьяны и позволяют детям сидеть в тик-токах и дают им карманные деньги, чтобы вырастить наркомана, но многие украинцы, извините, относятся все же к виду Хомо сапиенс.
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31.08.2020 18:23 Ответить
Ахаха! вот это чувство юмора!
не представляю даже, что бы было, если бы вы ответили что-то толковое
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01.09.2020 10:34 Ответить
Ещё один холуй рептилоидов.
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31.08.2020 14:27 Ответить
Саме тому вчителям не треба проходити обов'язкову перевірку на вірус перед початком навчального року? Та й дітям в класі можна без масок - все одно всі будуь хворіти, так? То нашо ж виділяти на це гроші, коли он Радуцький верещить, що в нього вже скінчились ті, що він за засоби захисту з держрезерву отримав. Пиляти, так пиляти! "Прібарахляться, так чтоб і правнукам хватіло"!
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31.08.2020 15:54 Ответить
 
 