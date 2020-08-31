После начала учебного года в Украине ожидается вспышка COVID-19. Это естественно, - Рубан
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
После начала учебного года ожидается вспышка заболевания коронавирусом. Глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан заявил, что это естественно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал РБК-Украина.
"Прежде всего, завершился каникулярный период. Это значит, что каждый день будут регистрироваться антирекорды. В среду, четверг и пятницу, и воскресенье будет увеличиваться количество койкобольных потому, что увеличивается количество людей, нуждающихся в госпитализации", - сказал Рубан.
Он подчеркнул, что будут увеличиваться локальные вспышки в организованных коллективах.
"Это естественно, это регистрируется каждый сентябрь после завершения каникул" - глава Госпродпотребслужбы города Киева.
Напомним, Рубан считает возможным попадание столицы в "оранжевую зону" карантина; это может произойти, если в Киеве не будут сдерживать вспышки коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Хотя, если честно, очень стремно, согласен.
В ситуации, которой раньше никогда не было, трудно заранее сказать правильное решение. Не открывать школы - также повлечет вал критики.
Та я шось не вразумел )))))))))) Вирус короны головного мозга каждый год и уже, я так понял, давно? ))))))))
Сидя в тик-токе ребенок все равно ничего не заметит.
А стоимость масок вычитать из его карманных денег - навар по 30 гривень в день!
Ищите не проблемы, а возможности!!!
не представляю даже, что бы было, если бы вы ответили что-то толковое