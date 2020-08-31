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Новости Политика Украины
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Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета на 2021 год до 15 сентября, - "слуга народа" Мокан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета на 2021 год до 15 сентября, -

Кабинет Министров подаст проект Государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок. Согласно закону, бюджет подадут в ВР до 15 сентября.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в ходе заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что чиновники должны своевременно подать Госбюджет в парламент.

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"К представителю правительства в Верховной Раде Украины: не забыть, что бюджет должен быть подан в ВР до 15 сентября 2020 года", - сказал глава парламента.

Мокан в свою очередь заявил, что среди основных вопросов на этой сессии - проект подготовки Государственного бюджета на следующий год.

"И хочу также сообщить, что продолжается над этим работа. И, в установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - подчеркнул представитель Кабмина в Раде.

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Не на то смотрите.
Смотреть надо не только на стоимость 1 киловатта, а и на поборы ежемесячные, которые компании ************** (а также газовые и водяные) берут независимо от того, сколько потребил покупатель энергии (газа, воды).
Эти поборы регулярно превышают саму стоимость потребленного электричества (газа, воды) в развитых странах.
В неразвитых странах легче - там тепло, а также можно сделать "врезку" в электросеть... Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 8940
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31.08.2020 13:33 Ответить
Учись, Шмыгаль, как добить бизнесы, которые не прикончил дурантин, у Премьера штата Виктория, Австралия, Эндрюса:

Бизнесы смогут открыться, если они выполнят 6 условий:
"The conditions include working outside wherever possible, including holding meetings outside, moving kitchens, tearooms and lunch breaks outdoors and not using recirculated air."

"не использовать рециркулированный воздух" (not using recirculated air) - кизда авиакомпаниям, вечная память австралийской компании Квонтас, все авиакомпании использую рециркулированный воздух, ведь там, наверху, атмосфра, ****, больнo разреженная.

"People should stay 1.5 metres apart, with a limit on the total number of staff and customers in an enclosed area"

Кизда ВСЕМ разработчикам софтвера.
Те,кто работал в софтверных компаниях, меня поймут, между соседними столами и 50 сантиметров не будет.
А иначе и неполучится в оффисных зданиях в сити (бизнес-центре города), там рента высокая.
Из чего делаем вывод, что кизда бизнес центру Мельбурна.
Между прочим, это означет кизда разработчикам софтвера в банках.
Собственно, туда и дорога.

Поняли, Шмыфгаль со Степановым?
Берите пример с нашего ****** Премьера штата Виктория, Эндрюса - и выполняйте буквально под копирку.
У вас ведь с Эндрюсом одни хозяева, верно?
Вот и получите вместе с Эндрюсом один общий орден "нефритового зайца" или 'золотого орла" или еще как он там называется... Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 6254
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31.08.2020 13:28 Ответить
И еще, конечно, кизда Налоговому Управлению.
После того, как бизнесы, выжившие в дурантине, закроются, не успев открыться, платить налоги будет некому. Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 6053
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31.08.2020 13:31 Ответить
От і побачимо чи виділять бюджетні кошти на перерахунок пенсій у березні наступного року. Перед осінніми виборами пенсіонерам це знати корисно.
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31.08.2020 13:34 Ответить
Простой народ с голоду не помрёт… У него и уши в лапше, и фиги с маслом!

дмитрий чекалкин Кабмін подасть у Раду проєкт Держбюджету на 2021 рік до 15 вересня, - "слуга народу" Мокан - Цензор.НЕТ 2016
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31.08.2020 13:39 Ответить
Условия открытия бизнесов:
""The conditions include working outside wherever possible, including holding meetings outside, moving kitchens, tearooms and lunch breaks outdoors and not using recirculated air.""

Туточки мне напомнили, что летом в Мельбурне, Австралия, придется закрыть ВСЕ ДО ЕДИНОГО бизнесы, ВСЕ ОФФИСЫ ГОС. КОМПАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОФФИС ПРЕМЬЕРА ШТАТА ЭНДРЮСА, потому что все летом в Австралии живут на кондиционировании воздуха, а кондиционер - вот незадача - для охлаждения воздуха рециркулирует воздух в помещении.

И автомобили летом водить нельзя с включенным кондионером.

Напоминаю премьеру штата Виктория, эндрюсу, что оффисные здания в большинстве своем сплошь на кондиционерах, в них окна вообще не открываются!
Вы ведь, ****** про-китайские, никогда не знали о том, как работает кондиционер?
ЗАКРЫВАЙТЕ ОФИС ПРЕМЬЕРА ЭНДРЮСА, ТАМ КОНДИЦИОНЕР РАБОТАЕТ.
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31.08.2020 14:11 Ответить
 
 