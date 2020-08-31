Кабмин подаст в Раду проект Госбюджета на 2021 год до 15 сентября, - "слуга народа" Мокан

Кабинет Министров подаст проект Государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок. Согласно закону, бюджет подадут в ВР до 15 сентября.

Об этом заявил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в ходе заседания Согласительного совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что чиновники должны своевременно подать Госбюджет в парламент.

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"К представителю правительства в Верховной Раде Украины: не забыть, что бюджет должен быть подан в ВР до 15 сентября 2020 года", - сказал глава парламента.

Мокан в свою очередь заявил, что среди основных вопросов на этой сессии - проект подготовки Государственного бюджета на следующий год.

"И хочу также сообщить, что продолжается над этим работа. И, в установленный законодательством срок, будет подан до 15 сентября проект главного финансового документа нашего государства", - подчеркнул представитель Кабмина в Раде.

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