Борислав Береза ​​показал столичную гимназию 59, стоимость реконструкции которой за 2 года увеличили втрое

За 2 года стоимость реконструкции киевской гимназии №59, что в Голосеевском районе столицы, увеличилась со 110 млн грн до 360 млн грн.

Объектом занимается фирма из орбиты застройщика Максима Микитася – ООО "Северо-Украинский строительный альянс". И, похоже, поэтому последний тендер по гимназии компания выиграла без проведения конкурса – по переговорной процедуре.

Об этом лидер "Экопартии" Борислав Береза ​​заявил на странице в Facebook сегодня, 31 августа.

"За моей спиной интересный объект. Столичная гимназия №59, где проводят реконструкцию и достройку нового корпуса по инициативе городского головы и господина Прокопива. И все было бы хорошо, если бы не одно маленькое но. Сначала, согласно проектной документации, эти работы должны были стоить 110 млн грн. Затем увеличили до 170. Потом – 280 млн грн. А сейчас – вообще без конкурса выделили еще 80 млн грн наших с вами денег", – сообщил политик.







Борислав Береза ​​подчеркнул, что рядом с объектом находится приемная заместителя киевского городского головы и одновременно депутата Киевсовета от БПП "Солидарность" Владимира Прокопива. Впрочем, даже такая близость представителей власти к объекту скандального строительства не помогла заметить явные нарушения.

"Строит этот объект компания с орбиты скандального застройщика Максима Микитася. Того самого, по которому сейчас уголовные дела, которым занимается НАБУ, у которого ряд недостроев. Но этого не замечают, потому что кому, похоже, нужны деньги перед выборами", – подчеркнул Береза.

Напомним, 12 августа Борислав Береза ​​заявил о решении баллотироваться на должность Киевского городского головы, а команда "Экопартии", лидером которой он является, – в состав Киевсовета. Это вторая попытка Борислава Березы побороться за пост мэра столицы. В 2015 году он стал основным конкурентом Виталия Кличко и прошел во второй тур.