Борислав Береза показал столичную гимназию 59, стоимость реконструкции которой за 2 года увеличили втрое
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За 2 года стоимость реконструкции киевской гимназии №59, что в Голосеевском районе столицы, увеличилась со 110 млн грн до 360 млн грн.
Объектом занимается фирма из орбиты застройщика Максима Микитася – ООО "Северо-Украинский строительный альянс". И, похоже, поэтому последний тендер по гимназии компания выиграла без проведения конкурса – по переговорной процедуре.
Об этом лидер "Экопартии" Борислав Береза заявил на странице в Facebook сегодня, 31 августа.
"За моей спиной интересный объект. Столичная гимназия №59, где проводят реконструкцию и достройку нового корпуса по инициативе городского головы и господина Прокопива. И все было бы хорошо, если бы не одно маленькое но. Сначала, согласно проектной документации, эти работы должны были стоить 110 млн грн. Затем увеличили до 170. Потом – 280 млн грн. А сейчас – вообще без конкурса выделили еще 80 млн грн наших с вами денег", – сообщил политик.
Борислав Береза подчеркнул, что рядом с объектом находится приемная заместителя киевского городского головы и одновременно депутата Киевсовета от БПП "Солидарность" Владимира Прокопива. Впрочем, даже такая близость представителей власти к объекту скандального строительства не помогла заметить явные нарушения.
"Строит этот объект компания с орбиты скандального застройщика Максима Микитася. Того самого, по которому сейчас уголовные дела, которым занимается НАБУ, у которого ряд недостроев. Но этого не замечают, потому что кому, похоже, нужны деньги перед выборами", – подчеркнул Береза.
Напомним, 12 августа Борислав Береза заявил о решении баллотироваться на должность Киевского городского головы, а команда "Экопартии", лидером которой он является, – в состав Киевсовета. Это вторая попытка Борислава Березы побороться за пост мэра столицы. В 2015 году он стал основным конкурентом Виталия Кличко и прошел во второй тур.
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Польская история ХХ века стала своеобразной витриной западных ценностей. Страна сбросила с себя костлявую лапу СССР, добилась победы исключительно мирными способами.
Но борьба борьбой, главным остаётся дальнейший результат. Ведь потом эта гордая, по-хорошему самонадеянная страна не села на финишной отметке, скрестив руки на пузе, а показала смысл этого прорыва - нажала на педаль газа и рванула вперёд. Нам бы поучиться.
Я сейчас не буду заваливать статью обрывками из монографий и Википедии. Раз вы это читаете, интернет явно провели. А значит, и найти нужную информацию в состоянии. Так что могу лишь сравнить успехи Польши с моей родной страной. Это больно, но правильно.
Наши соседи заранее поняли, что Советский Союз выдохся. А мы нет. Поляки отпустили своё прошлое, а в Украине коммунисты плодились, делились и заходили в парламент как к себе домой. Варшава бегом встала в боевую стойку, четко обозначив: совок не пройдёт. А наши землячки-дурачки дальше обмазывались советскими праздниками.
Потому Польша потерпела, окрепла при жёстких реформах и выросла. Не экстенсивным путем захвата территорий, как это обычно делает наш сосед с другой стороны. Нет, наши умные братья строили государство, работая на его интересы. И теперь оно работает на них.
Ведь Украина переживала ту же бедность, однако распорядилась ситуацией совершенно иначе. Вспомните, как наши люди обманывали и себя, и государство, и кого угодно. Петляли от налогов. Бросали провод с кухни на подъезд.
И это не только бедняков касается: сколько управленцев ездили на рабочем автомобиле по личным делам, чтобы по-жлобски ощущать себя умными? А сколько сейчас не оплачивает коммунальные услуги, перебросив эту обязанность на само государство? Разруха в Украине была запланирована с самого начала. Она в зоне комфорта наших людей.
В природе побеждает сильнейший. Смерть СССР дала нам целое гнездо с птенцами, которых вдруг перестали кормить. Польша худо-бедно научилась летать и упорхнула в собственную крепость. А украинцы остались с другими сбитыми лётчиками, даже не думая о самостоятельности. Мы ныли о плохой жизни, даже не думая о том, как её сделать лучше.
Поляки знают цену деньгам, пока наши полагаются на Великие Льготы. Поляки построили армию без войны с Россией, нам же это пришлось делать бегом и сразу. Потому в Польше сейчас хорошая экономика и настоящая демократия: одни идеологи рубятся с другими, избиратели знают приоритеты своей партии, скандалы если появляются, то связанные с темой дискуссии.
А у нас Зеленский. А у нас «Слуга народа» и ОПЗЖ. А еще у нас кто-то брата убил, а кто-то от кого-то беременный ходит. Идеология? Хочешь ты того или нет, но в Украине придётся топить за левизну хоть в чём-то, иначе люди не поймут.
Годы прошли, и теперь думающие украинцы мечтают о НАТО и Евросоюзе - тех организациях, куда Польша попала давным-давно. Думающих мало, но хоть так. Это единственный результат. Жаль, что думающие ещё нескоро смогут получить хоть несколько мест в парламенте, борясь своими силами. В общем, из пустого в порожнее, у нас нет даже демократии.
И на фоне успехов Польши появляется вопрос: что же мы творили со своей независимостью, раз на тридцатых страницах летописи оказались в такой непроходимой заднице? Все дети собрали конструктор, а у нас получился страпон.
Но я вижу путь, по которому может идти Украина. Уже писал для «Петра и Мазепы» о Бальцеровиче, и ещё не раз повторю. Мы не решим проблему, просто взяв и победив совок на выборах. Его надо искоренять не только на уровне ленточек и значков с названиями улиц. А лучше всего работают деньги. Не играться с дурачками повышением минималки (на деле выколачивая из бизнеса ещё больше денег), а работать рационально. Лучшего метода ещё никто не придумал.
Польша, искренне поздравляю тебя с праздником. Прости, что на русском - знаю, этот язык тебе не по душе. Но я же искренне. Ведь маленький украинец может хранить уважение к родным краям, но обязан ориентироваться лишь на лучших. И круче Варшавы мне пока что вектор не вспоминается.
Надеюсь, когда-то мы сумеем сделать так же. Хочу дожить до этого момента.https://petrimazepa.com/pochemu_my_v_sovke_a_polsha_v_shokolade
стремительное сокращение шописец ))