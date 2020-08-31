Новый рекорд: цена нефтегазового участка выросла в 8 раз до 651 млн грн
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Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала специальное разрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе ProZorro.
Стоимость спецразрешения по сравнению с стартовой ценой выросла в 8 раз.
Победителем аукциона стала компания "Нафтогазгеорозвідка", которая входит в состав "ДТЭК Нафтогаз".
В аукционе участвовали государственная компания "Укргаздобыча", которая предложила 650 млн грн, "Регал Петролеум" (512 млн грн), "Укрнефтебурение" (131 млн грн) и "Индепендент Энерджи Сервисез" (130,5 млн грн).
Участок имеет площадь 174,89 км2, находится на территории Полтавского и Чутовского административных районов Полтавской области.
Перспективные ресурсы нефти на этом участке составляют более 2 млн т, газа - 20,587 млрд куб .м
Ранее председатель Госгеонедр Роман Опимах заявлял, что Будищанско-Чутовская площадь является самым перспективным нефтегазовым участком, выставленным на аукцион за последнее десятилетие.
Напомним, Госгеонедра ожидает доход государственного бюджета от продажи спецразрешений на пользование недрами в 2020 году на уровне 1 млрд грн.
Как сообщалось, депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр в первом полугодии текущего года. В частности по запуску службой Единого окна недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка.
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Государственная служба геологии и недр на электронном аукционе 31 августа продала специальное разрешение на разработку Будищанско-Чутовской площади углеводородов за рекордные 650,5 млн грн.
ПРи Порошенко такого не було -----------
Російський олігарх Фукс отримав нові ліцензії на надра в Україні
ВІВТОРОК, 4 ВЕРЕСНЯ 2018, 11:36
як зазначається в документі, "спеціальні дозволи на користування надрами відповідно до підпункту другого пункту 8 Порядку отримало ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
Йдеться про Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами. Другий підпункт 8 пункту Порядку означає, що компанія Павла Фукса отримала дозвіл на розширення до 50% раніше наданих їй у користування ділянок надр. Процедура розширення ділянок конкурсу не передбачає
Також Фукс добре знайомий з мером Києва Віталієм Кличком і мером Харкова Геннадієм Кернесом.
За великі гроші купили площу. Фірма-прокладка, якій рік з реєстрації.
Цікаво хто реальний покупець? Кацапи? Просто варіантів небагато. Мало хто має відповідне обладнання, гроші і технології щоб освоїти родовище.