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Новости Политика Украины
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интернет (1691) образование (2221) школа (2890) Минцифры (287)

Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования и науки направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения к интернету 2 тыс. школ за счет финансирования из образовательной субвенции.

"На сегодня в Украине более 6 тыс. школ не имеет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Общими усилиями совместно с Министерством образования и науки, а также с местными администрациями мы определили перечень из 2 тыс. школ, которые нуждаются в первоочередном подключении", - заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест на брифинге в Кабинете министров в понедельник. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, эти 2 тыс. школ расположены в населенных пунктах, не имеющих ни одного оптического провайдера. Соответственно, нормального подключения к сети нет не только у школ, но и у непосредственно учеников и педагогического состава.

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При этом Шелест подчеркнул, что подключение школ к сети интернет - задача местной власти, и средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. В том числе, на это может быть направлено финансирование из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода.

"По предварительным оценкам, на подключение этих 2 тыс. школ к интернет необходимо 700-720 млн грн, при этом остатки образовательной субвенции на 1 января составляли более 5 млрд грн. То есть денег у местных бюджетов вполне достаточно. Более того, по состоянию на 1 июля этого года эти остатки увеличились и составили 8 млрд грн", - заявил Шелест.

Минцифры и Минобразования уже направили совместное письмо во все областные и местные администрации с перечнем школ, нуждающихся в срочном подключении, и указанием техрекомендаций по подключению.

"В соответствии с европейской стратегией "гигабитного общества", все образовательные заведения должны быть подключены к скоростному интернету со скоростью как минимум 1 гб/сек. В Украине сегодня нет суперразвитой системы удаленного обучения, соответственно, спрос может быть несколько ниже, и наши рекомендации - немного проще", - отметил замминистра цифровой трансформации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минцифры планирует внедрить компенсацию тем, кто не может подключиться к скоростному интернету, - замминистра Шелест

По его словам, Минцифры рекомендует подключать школы на скорости не менее 100 мб/сек, но с возможностью ее увеличения в будущем без замены сетевого оборудования.

Шелест сообщил, министерство попросило местные власти согласовывать с Минцифры каждую закупку, которая будет осуществляться в рамках подключения школ к интернету в рамках Национальной программы информатизации.

Как сообщалось со ссылкой на подсчеты Минцифры, в целом в Украине 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет, а более 65% сел не покрыты доступом к ШПД.

В исследовании были использованы такие источники информации, как информация госрегулятора - Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, отчетность школ, результаты тендерных процедур, опрос Минцифрым и данные паспортизации объектов инфраструктуры, данные АО "Укрпошта" и "Нова Пошта", а также технологические источники: Speedtest, данные компании Huawei и Всемирного банка.
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Топ комментарии
+1
А слабо ті п'ять мільярдів, що забрали у освіти у антивірусний фонд, а потім перекинули на "Велике будівництво" (бо Бубочці вже нема на чому піаритися), повернути назад і провести той самий інтернет?
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31.08.2020 13:51
+1
Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1511
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31.08.2020 14:10
+1
телемедицина для туда, где вообще никакой поликлиники нет.

Неужели это надо объяснять ?
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31.08.2020 14:39
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фигня!, главное телемедицина работает!!!)
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31.08.2020 13:49 Ответить
в Финляндии и Норвегии замечательно работает.

и там тех юмористов, которые над телемедициной ржут, считают умственно неполноценными.
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31.08.2020 14:08 Ответить
вы прийдите в нашу поликлинику воочию..без телемедицин....
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31.08.2020 14:23 Ответить
телемедицина для туда, где вообще никакой поликлиники нет.

Неужели это надо объяснять ?
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31.08.2020 14:39 Ответить
В маленькой Дании не то , что интернет бесплатно в школе , то ещё детям ноутбуки дают бесплатно
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31.08.2020 13:49 Ответить
ну на маленькую данию и ноутбуков надо меньше+не дарят, а дают. след класс будет работать с теми же, пока не устареют до того что не смогут текст читать. у нас бы половину денег ******** и купили на остаток "печатных машинок" нетбуков по 1 на двоих.
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31.08.2020 13:53 Ответить
Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры - Цензор.НЕТ 116
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31.08.2020 13:50 Ответить
А слабо ті п'ять мільярдів, що забрали у освіти у антивірусний фонд, а потім перекинули на "Велике будівництво" (бо Бубочці вже нема на чому піаритися), повернути назад і провести той самий інтернет?
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31.08.2020 13:51 Ответить
Ну да, правительство все лето Муму сношало, теперь отпускаем детей в школы во время коронавируса!
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31.08.2020 13:54 Ответить
Сколько школ можно подключить к интернету за 38 миллионов?

В САМОЛЕТЕ ЗЕЛЕНСКОГО УСТАНОВЯТ ИНТЕРНЕТ ЗА 38 МИЛЛИОНОВ

Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
http://www.wing.com.ua/content/view/26776/37/
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31.08.2020 14:01 Ответить
Шо такое оптический интернет?
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31.08.2020 14:03 Ответить
Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1511
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31.08.2020 14:10 Ответить
Это чтобы по видео общаться, есть ещё аудио - для разговоров, а ещё есть буквенный - буквами переписываться, цифровой - цифрами. Азбука Морзе ещё есть... Понад 6 тис. шкіл в Україні не підключені до оптичного інтернету, 2 тис. шкіл - взагалі не підключені, - Мінцифри - Цензор.НЕТ 9993
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31.08.2020 14:12 Ответить
как же вы телемедицину и державу в смарфоне собрались делать ?
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31.08.2020 14:08 Ответить
А так і собралісь... Хто без смартфона - той без держави.
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31.08.2020 14:39 Ответить
Оптический интернет это маркетинговый миф.
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31.08.2020 14:57 Ответить
Вся пікатність цієї публікації не в тому, що там написано, а в тому, чого там не згадано.
А не згадано про те, що загальноосвітніх у нас залишилось тисяч п'ятнадцять (і це значить, що понад 40 відсотків українських шкіл нормального доступу до Інтернету немає).
Однак, найцікавіше, що вся "дистанційність" укрсучнавчання зводиться до підключення 100+ мегабітного кабелю до школи, а учні вже нехай самі підключаються до чого хочуть - підключаються до Інтернету в школі, або чекають поки Маск добудує свій "Старлінк".
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31.08.2020 15:02 Ответить
 
 