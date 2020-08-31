Более 6 тыс. школ в Украине не подключены к оптическому интернету, 2 тыс. школ - вообще не подключены, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством образования и науки направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения к интернету 2 тыс. школ за счет финансирования из образовательной субвенции.
"На сегодня в Украине более 6 тыс. школ не имеет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Общими усилиями совместно с Министерством образования и науки, а также с местными администрациями мы определили перечень из 2 тыс. школ, которые нуждаются в первоочередном подключении", - заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест на брифинге в Кабинете министров в понедельник. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, эти 2 тыс. школ расположены в населенных пунктах, не имеющих ни одного оптического провайдера. Соответственно, нормального подключения к сети нет не только у школ, но и у непосредственно учеников и педагогического состава.
При этом Шелест подчеркнул, что подключение школ к сети интернет - задача местной власти, и средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. В том числе, на это может быть направлено финансирование из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода.
"По предварительным оценкам, на подключение этих 2 тыс. школ к интернет необходимо 700-720 млн грн, при этом остатки образовательной субвенции на 1 января составляли более 5 млрд грн. То есть денег у местных бюджетов вполне достаточно. Более того, по состоянию на 1 июля этого года эти остатки увеличились и составили 8 млрд грн", - заявил Шелест.
Минцифры и Минобразования уже направили совместное письмо во все областные и местные администрации с перечнем школ, нуждающихся в срочном подключении, и указанием техрекомендаций по подключению.
"В соответствии с европейской стратегией "гигабитного общества", все образовательные заведения должны быть подключены к скоростному интернету со скоростью как минимум 1 гб/сек. В Украине сегодня нет суперразвитой системы удаленного обучения, соответственно, спрос может быть несколько ниже, и наши рекомендации - немного проще", - отметил замминистра цифровой трансформации.
По его словам, Минцифры рекомендует подключать школы на скорости не менее 100 мб/сек, но с возможностью ее увеличения в будущем без замены сетевого оборудования.
Шелест сообщил, министерство попросило местные власти согласовывать с Минцифры каждую закупку, которая будет осуществляться в рамках подключения школ к интернету в рамках Национальной программы информатизации.
Как сообщалось со ссылкой на подсчеты Минцифры, в целом в Украине 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет, а более 65% сел не покрыты доступом к ШПД.
В исследовании были использованы такие источники информации, как информация госрегулятора - Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, отчетность школ, результаты тендерных процедур, опрос Минцифрым и данные паспортизации объектов инфраструктуры, данные АО "Укрпошта" и "Нова Пошта", а также технологические источники: Speedtest, данные компании Huawei и Всемирного банка.
Пожалуйста, подождите...
и там тех юмористов, которые над телемедициной ржут, считают умственно неполноценными.
Неужели это надо объяснять ?
В САМОЛЕТЕ ЗЕЛЕНСКОГО УСТАНОВЯТ ИНТЕРНЕТ ЗА 38 МИЛЛИОНОВ
Государственный Научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации объявил тендер на модернизацию станции спутниковой связи, установленной на самолете Аirbus 319-115 (регистрационный номер UR-ABA) ожидаемой стоимостью 38,01 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.
http://www.wing.com.ua/content/view/26776/37/
А не згадано про те, що загальноосвітніх у нас залишилось тисяч п'ятнадцять (і це значить, що понад 40 відсотків українських шкіл нормального доступу до Інтернету немає).
Однак, найцікавіше, що вся "дистанційність" укрсучнавчання зводиться до підключення 100+ мегабітного кабелю до школи, а учні вже нехай самі підключаються до чого хочуть - підключаються до Інтернету в школі, або чекають поки Маск добудує свій "Старлінк".