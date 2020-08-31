МИД о задержании крымских татар: Это системные притеснения нелояльно настроенных к власти оккупантов жителей Крыма

Министерство иностранных дел Украины считает, что задержание четверых граждан Украины в оккупированном Россией Крыму свидетельствует о системных притеснениях и преследованиях жителей Крыма, нелояльно настроенных к власти оккупантов.

"К сожалению, на сегодняшний день, постоянные политически мотивированные преследования и преследования по религиозным признакам почти на ежедневной основе имеют место во временно оккупированном Крыму. Сегодня утром мы получили информацию, что были задержаны еще четверо граждан Украины, среди них гражданские журналисты, активные участники "Крымской солидарности" и активисты. Такие действия МИД Украины всегда рассматривает как системные притеснения и преследования нелояльно настроенных к власти оккупантов жителей Крыма", - сказала первый секретарь отдела по вопросам деоккупации Политического директората МИД Украины Наталия Мудренко на брифинге "Итоги судебного процесса во втором бахчисарайском "Деле Хизб ут-Тахрир" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Мудренко, МИД Украины на постоянной основе отслеживает и фиксирует такие действия оккупационной власти, выступает с комментариями и заявлениями, доносит их до международных партнеров, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

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"Для более эффективной деятельности именно на международной арене в этом году была создана платформа международного действия по освобождению украинских политзаключенных, ее учредительное заседание состоялось 1 июля. Основным заданием этой платформы мы как раз видим синергическую деятельность как государственных органов власти, так и гражданских, правозащитных организаций с целью усиления давления на РФ. И основная цель - это прекратить такие грубые нарушения основополагающих прав человека на территории временно оккупированного Крыма, и главное - освободить всех наших граждан, которые сейчас незаконно удерживаются РФ, как на территории Крыма, так и на территории РФ", - подчеркнула представитель МИД Украины.

Мудренко отметила, что в рамках деятельности этой платформы МИД готовит международные адвокационные, информационные кампании, в том числе при участии бывших политзаключенных, которые бы освещали для широкого международного сообщества реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму, поскольку Россия всячески противодействует прозрачному мониторингу, освещению событий, которые происходят на полуострове, преследований украинских граждан за активную гражданскую позицию и за деятельность в качестве гражданских журналистов.