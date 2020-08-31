Мэр Ивано-Франковска Марцинкив и депутаты настаивают на исключении города из "красной" зоны, грозят судом
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Депутаты Ивано-Франковского облсовета обратились к президенту и министру здравоохранения из-за внесения города в "красную" карантинную зону.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Галка", в обращении говорится, что решение власти создало напряжение среди жителей и нарушает их права.
"Изучая данные по распространению коронавируса и зонирование, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковская принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону", - сказано в обращении.
Депутаты просят пересмотреть методику определения карантинных зон.
"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, потому что у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Мэр также заявил, что городской совет будет через суд требовать отменить постановление правительства. Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме, а детям продлили каникулы еще на две недели.
Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ?
Мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули)?
Швеция признала свою ошибку.
Неделю назад премьер Швеции заявил, что все сделано правильно
Более того, там такие башенные пошли инвестиции в экономику, что нацбанк щатразался бороться с ревальвацией.
"руководитель Государственного агентства по вопросам здравоохранения Швеции Андерс Тегнел признал, что решение страны не вводить жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса привело к большему количеству умерших от COVID-19, чем могло бы быть. В то же время он заявил, что не считает подход страны к борьбе с коронавирусом ошибочным."
Никакого карантина.
Никаких масок.
Никакой дистанции.
Почаще интересуйся,в интернете этой инфы валом,просто мне это сказал человек,который с этими тестами работает каждый день.Так что думай.
В Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.
А Марципан ничего так, петросянит в свободное от работы время