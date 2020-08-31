Мэр Ивано-Франковска Марцинкив и депутаты настаивают на исключении города из "красной" зоны, грозят судом

Депутаты Ивано-Франковского облсовета обратились к президенту и министру здравоохранения из-за внесения города в "красную" карантинную зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Галка", в обращении говорится, что решение власти создало напряжение среди жителей и нарушает их права.

"Изучая данные по распространению коронавируса и зонирование, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковская принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону", - сказано в обращении.

Депутаты просят пересмотреть методику определения карантинных зон.

"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, потому что у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.

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Мэр также заявил, что городской совет будет через суд требовать отменить постановление правительства. Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме, а детям продлили каникулы еще на две недели.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.