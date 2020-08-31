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Ивано-Франковск (792) карантин (16725) Марцинкив (96) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив и депутаты настаивают на исключении города из "красной" зоны, грозят судом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив и депутаты настаивают на исключении города из

Депутаты Ивано-Франковского облсовета обратились к президенту и министру здравоохранения из-за внесения города в "красную" карантинную зону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Галка", в обращении говорится, что решение власти создало напряжение среди жителей и нарушает их права.

"Изучая данные по распространению коронавируса и зонирование, хотим заметить, что показатель заполняемости койкомест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковская принимают людей и из района, а также из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайшие сроки отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную" зону", - сказано в обращении.

Депутаты просят пересмотреть методику определения карантинных зон.

"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной" зоне, потому что у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Смотрите также: Жители Ивано-Франковска пикетируют ОГА из-за "красной" зоны карантина: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает". ФОТОрепортаж

Мэр также заявил, что городской совет будет через суд требовать отменить постановление правительства. Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме, а детям продлили каникулы еще на две недели.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.
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Топ комментарии
+4
Эта эпидемия полный фарс. Даже госстат дал данные, что смертность упала с прошлым годом на 14000 за пол года. Эпидемия - коррупционная кормушка врачей и правительства
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31.08.2020 14:15
+3
Швеція без карантину в зеленій зоні.Навіть возовці вже не говорять за Швецію.
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31.08.2020 14:06
+3
Вольф Ларсен Поправочка,не Швеція а один епідеміолог.Та й не чути,що там карантин будуть вводити.
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31.08.2020 14:22
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Я не розумію наших людей.В Білорусі протести,всі підтримують і в тому наші числі змі.А в нас всіх у карантин.Де логіка? Там на протестах навіть в масках більшість не одягнена і ні якої дистанції.Чи може може всі вже подуріли і мають роздвоєння в мізках?
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31.08.2020 14:04 Ответить
В Україні«меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!«меґ» шо воно таке? Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом - Цензор.НЕТ 6483
це що мерін обрізаний?
Шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом - Цензор.НЕТ 2386
Мабуть редактор з головою не товаришує, а може то така"фішка" у мішпухі хуцпатої замість спілкування державною мовою тут робити"новояз"по Орвеллу-1984, з надією на те що УКРАЇНЦІ забудуть рідну мову(як ашкєназі свій ідіш забули)? Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом - Цензор.НЕТ 4263
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31.08.2020 14:29 Ответить
Швеція без карантину в зеленій зоні.Навіть возовці вже не говорять за Швецію.
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31.08.2020 14:06 Ответить
Про Швецию не нужно врать.
Швеция признала свою ошибку.
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31.08.2020 14:19 Ответить
Вольф Ларсен Поправочка,не Швеція а один епідеміолог.Та й не чути,що там карантин будуть вводити.
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31.08.2020 14:22 Ответить
Не кизди.
Неделю назад премьер Швеции заявил, что все сделано правильно
Более того, там такие башенные пошли инвестиции в экономику, что нацбанк щатразался бороться с ревальвацией.
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31.08.2020 14:27 Ответить
Вы врете.
"руководитель Государственного агентства по вопросам здравоохранения Швеции Андерс Тегнел признал, что решение страны не вводить жесткий карантин из-за эпидемии коронавируса привело к большему количеству умерших от COVID-19, чем могло бы быть. В то же время он заявил, что не считает подход страны к борьбе с коронавирусом ошибочным."
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31.08.2020 14:29 Ответить
Эта эпидемия полный фарс. Даже госстат дал данные, что смертность упала с прошлым годом на 14000 за пол года. Эпидемия - коррупционная кормушка врачей и правительства
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31.08.2020 14:15 Ответить
І важіль в політичній боротьбі з опонентами діючої влади
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31.08.2020 14:21 Ответить
От бачите. А якби не карантин, було б як в Італії
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31.08.2020 14:21 Ответить
.. ПІДТРИМУЮ Конституційні ВИМОГИ Мера і Івано-Франківців... НАСНАГИ
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31.08.2020 14:15 Ответить
Поддерживаю.
Никакого карантина.
Никаких масок.
Никакой дистанции.
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31.08.2020 14:21 Ответить
И пару крематориев построить, в Испании в разгар эпидемии имеющиеся не справлялись.
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31.08.2020 14:23 Ответить
і не забувай що 10% видуживших залишиться на все життя ІНВАЛІДОМ Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом - Цензор.НЕТ 9204
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31.08.2020 14:34 Ответить
Це треба говорити не мені, а тим, хто вважає Ковід вигадкою чиновників.
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31.08.2020 14:59 Ответить
Те, кто переболел (и тем более те, кто умер), не считают Ковид капризом чиновников. Если показатели зонирования районов необъективны, то такую проблему надо решать быстро и в рабочем порядке, не собирая Майдан и не противопоставляя местную власть центральной.
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31.08.2020 14:22 Ответить
Вы лично хоть одного такого знаете?
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31.08.2020 14:29 Ответить
Того, кто переболел - знаю.
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31.08.2020 15:00 Ответить
У меня сосед в июле болел типа гриппом,три раза ходил к врачу,температура была маленькая 37,2.Врач приписывал амизон.Переболел как обычно,разве что немного больше потел.Позавчера сдавал тест на ковид.Нужно для рейса он моряк.Обнаружили антитела.Кроме него ни в семье,ни в доме не болел.А лаборант принимавшая анализы сказала,что у очень многих за один день тест может быть как положительный так и отрицательный,потому что ОРВИ также вызывается короновирусом,только другим,а тест реагирует.Вот и думайте потом,кормушка ли это для чинуш или нет Мое мнение да,это тупо развод госденег и простого народа,который платит за то,чего нет.
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31.08.2020 14:29 Ответить
Корон, вызывающих ОРВИ несколько. В остальном лаборант права.
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31.08.2020 14:36 Ответить
Я читал, что есть штук 7 коронавирусов, которыми человек болеет. Один из них - Ковид-19. Формально - ОРВИ, но в злобной версии. Кому-то повезло, кому-то не очень. Молодежь часто вообще бессимптомно болеет (если это можно назвать болезнью), но других заражает.
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31.08.2020 15:02 Ответить
навіть так? реагує і на інші коронавіруси? Мер Івано-Франківська Марцінків та депутати наполягають на виключенні міста із "червоної" зони, погрожують судом - Цензор.НЕТ 793 - оце так тестування!
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31.08.2020 16:46 Ответить
А то для тебя это новость?))
Почаще интересуйся,в интернете этой инфы валом,просто мне это сказал человек,который с этими тестами работает каждый день.Так что думай.
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31.08.2020 19:36 Ответить
Пиар для дебилов перед выборами.
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31.08.2020 14:30 Ответить
 
 