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ММК им. Ильича (66) Минэкономразвития (625) серная кислота (42)

ММКИ требует от Минэкономики немедленной отмены квот на импорт серной кислоты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ММКИ требует от Минэкономики немедленной отмены квот на импорт серной кислоты

Из-за квот на импорт серной кислоты Мариупольский меткомбинат им. Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставкам металлопроката. Правительство должно отменить квоты.

Об этом говорится в обращении ПАО "ММК им. Ильича" к премьер-министру Украины, передает Цензор.НЕТ.

На предприятии отметили, что в очередной раз столкнулись с негативными последствиями введения режима квотирования на серную кислоту. В частности, трейдер национального производителя ООО "НПП Заря" - ООО "Фирма "Електропостачзбут" на конец августа отгрузил меткомбинату лишь 36% законтрактованного на август объема ресурса. Такое положение дел может привести к невыполнению "ММК им. Ильича" экспортных контрактов по поставкам металлопроката.

В компании отметили, что проблемы с поставками серной кислоты возникли после введения квот на ресурс, даже несмотря на то, что цена на него существенно возросла.

"Созданная квотами монополия национальных производителей на рынке серной кислоты привела к значительному росту цен на ресурс (на 80-100%), поэтому стоимость ресурса для нас сейчас вдвое выше, чем на рынке РФ для местных металлургов. Однако даже такой уровень цен не гарантирует наличие ресурса на нашем предприятии, поскольку мы регулярно имеем дело с перебоями поставки товара местными производителями, при этом не имея возможности диверсифицировать закупки за счет импортных производителей", - говорится в обращении.

В компании призвали правительство не допустить срыва экспортных обязательств меткомбината и отменить квоты на импорт серной кислоты.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений, цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников.

Как сообщали СМИ, народный депутат Сергей Магера обратился к руководителю Главного управления Нацполиции в Киеве с заявлением о том, что Минэкономики не реагирует на нарушения на госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн ​​грн. Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам. В частности, "эксклюзивным посредником" госпредприятия является ООО "Фирма Торгсервис", которая не является производителем этого ресурса. Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле, председателем которой является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, косвенно способствует совершению таких уголовных нарушений. В частности тем, что не принимает меры по пересмотру квот на импорт серной кислоты. Он просит полицию разобраться в ситуации.

Ранее экс-глава Госрегуляторной службы Ксения Ляпина резко раскритиковала деятельность министра экономики Петрашко. По ее словам, квоты на серную кислоту были введены якобы с целью поддержки национального производителя, однако на практике это привело к монополизации рынка.
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Можливо пора вже декого напоїти сірчаною кислотою?
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31.08.2020 14:23 Ответить
Давно пора. Еще при Порошенко неоднократно поднимался вопрос по махинациям с серной кислотой и ее продажей на внутреннем рынке в три дорога. Но так вопрос и остался. Вот и наживаются все те-же барыги, а госпредприятие загоняется в долги с бешенными убытками.
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31.08.2020 18:32 Ответить
Реактиви українського виробництва - це іще та лотерея. Ніколи не знаєш, яку бадягу по факту наллють.
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31.08.2020 14:42 Ответить
Бадяжат уже посредники. Да и не в бадяге вопрос, а в том, что экономику рушат все теми-же темпами, заботясь лишь о ежеминутном обогащении. Тем более, что предприятие, о коем речь, является государственным. Тут у них двойной навар. Сперва на махинациях и цене, а потом на грабеже гос дотаций.
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31.08.2020 18:36 Ответить
видимо власть не понимает, чем грозят подобные убытки не только предприятию но и бюджету всей страны, а это зарплаты, тарифы и цены, как в детском садике
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31.08.2020 15:04 Ответить
Создается впечатление, что Зеленского мало что интересует, кроме самого "спектакля" по его правлению. Если он честный и ничего не имеет(навара), то это не значит что он такой порядочный, раз позволяет и дальше гробить страну, не понимая последствий.
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31.08.2020 18:38 Ответить
Значит, производители серной кислоты занесли кому надо А вообще я так смотрю, что у нас делают всё возможное, что последняя экспортная промышленная отрасль загнулась.
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31.08.2020 20:28 Ответить
 
 